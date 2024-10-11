越野跑｜曾進傑「魚羊」23公里封王　近期跑短途留力亞太錦標賽

越野跑比賽La Sportiva Ultra Fish N Sheep（俗稱「魚羊」）在重陽節舉行，香港跑手「鷹鷹」曾進傑以巨大優勢贏得23公里賽全場總冠軍，比亞軍快約20分鐘回到終點。曾進傑表示今日天氣潮濕，流汗比預期多，渾身濕透。

曾進傑以比賽多見稱，今日跑完23公里山路，周六又會去西貢參加一項越野跑混合獨木舟的比賽。他表示很喜歡比賽，有得玩都盡量玩，「因為我年紀大，唔玩唔知幾時仲有得玩」！



「鷹鷹」曾進傑（左三）等前五名跑手上台領獎。（顏銘輝攝）

「魚羊」23公里賽今早10時在城門水塘主壩起跑，沿麥理浩徑上針山，過草山，落鉛礦坳，登785米高的四方山，走梧桐寨下林錦公路，馬上再上565米高的大刀屻，跑落粉嶺百和路籃球場衝線，總攀升約1400米。

「鷹鷹」曾進傑參加「魚羊」23公里賽，中午跑到粉嶺衝線。（顏銘輝攝）

曾進傑一馬當先，上針山的速度很快，僅花46分鐘就完成麥徑第七段，過了532米的針山及647米的草山，領先次席的Nugo Yamanath Limbu超過兩分鐘到鉛礦坳。在上四方山及落梧桐寨的路上，兩人仍保持兩至3分鐘的差距。在最後的大刀屻，曾進傑拉開優勢，以2小時43分28秒率先衝線，贏得冠軍。居港尼泊爾跑手Nugo慢了約20分鐘，以3小時3分27秒完成，得到亞軍。

「鷹鷹」曾進傑以巨大優勢贏得23公里總冠軍。（顏銘輝攝）

曾進傑渾身濕透地衝線，跑褲也濕到滴水，他賽後說：「天氣濕，很濕，水就飲得不多，但我很少出那麼多汗，今日都算多汗，整個人都濕透。」

曾進傑表示天氣很濕透，出汗很多，跑褲都濕透。（顏銘輝攝）

對於今日的表現，他很滿意，他續說：「其實我都跑得很順，始終23公里不是太長，而且我都熟路，因為是麥徑及針山、草山。不過，原來大刀屻的路都變了梯級，以前是天然一點的，變了梯級後我都未跑過，所以都覺得新鮮。」

曾進傑衝線後先獲得完賽獎座。（顏銘輝攝）

曾進傑休息一晚後，周六早上又有比賽，到西貢參加外展「舟」山跑，活動不但要跑山，還要划獨木舟。42歲的曾進傑笑道：「我年紀大，唔玩唔知幾時仲有得玩！盡量玩吧！」跑山之外，他還是一位三項鐵人的選手。

曾進傑到終點的水站補水。（顏銘輝攝）

在10月底，曾進傑會與三十多位港隊代表，一起到韓國蔚州參加亞太越野跑錦標賽。他表示那項錦標賽是短期內的重要目標，很難得那麼多越野跑手一起代表香港去比賽。他說：「始終是代表香港，不能太肉酸，所以都有點壓力。你見到我最近玩短途比賽多，就是不想弄到自己太累，希望可以體力充足地去參賽。」