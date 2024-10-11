越野跑｜謝覺偉「魚羊」50公里發燒退賽　首次「剪帶」感嘆好失禮

「阿歹」謝覺偉久未參加本地山賽，在重陽節出戰La Sportiva Ultra Fish N Sheep（俗稱「魚羊」）50公里賽，結果卻令人失望。在身體抱恙下，謝覺偉跑到大約40公里的梧桐寨萬德苑退賽。他賽後多次說「失禮」，表示今場是他跑步生涯首次「剪帶（中途退出）」。



謝覺偉在上針山的路上排第二。（顏銘輝攝）

「羊魚」50公里賽在早上8時於藍田公園起步，沿衛奕信徑走，經五桂山、馬油塘及井欄樹，攀升上東洋山，至沙田坳後走麥理浩徑，登筆架山，落城門水塘，連登針山、草山，落鉛礦坳，登785米高的四方山，走梧桐寨下林錦公路，馬上再上565米高的大刀屻，跑落粉嶺百和路籃球場衝線。路線總攀升約2700米。

謝覺偉表示有想過在城門「剪帶」，最後捱到梧桐寨才退出。（顏銘輝攝）

謝覺偉初段領先，離開筆架山後，在金山被荷蘭跑手Lodewijk Adriaan Vriens過頭。在城門水塘上針山的路上，謝覺偉已落後Lodewijk Adriaan Vriens約5分鐘，之後逐步被拉開。到梧桐寨檢查站，他因身體不適，決定不捱下去，選擇退賽。

謝覺偉（中）與完成了23公里賽的曾進傑（左）及蘇浩才合照。（顏銘輝攝）

謝覺偉賽前幾日有傷風、感冒及發燒，以為好了一點，今日如常上線，但跑到中途，才發現未痊癒，感到忽冷忽熱。他說：「跑到20公里去到101（位於沙田坳的麥徑標距柱）已經不太舒服，到城門上針山時已經很想走，但沒理由那麼失禮，一直頂到（梧桐寨）萬德苑。」

23公里賽亞軍Nugo安慰退賽的謝覺偉。（顏銘輝攝）

他花了5小時左右抵達梧桐寨，在尚餘約10公里路段下退賽。他失望地說：「（是不是第一場中途退出的山賽？）所有比賽都是，是第一次。」被問到第一次「剪帶」的感受，他說：「很失禮，那一刻很失禮，但沒辦法，始終凡事都有第一次，也不是給自己找藉口。是失望的，肯定是失望的。」

謝覺偉被視為當今跑山界的「港一」，但自從在2023年4月贏得香港山路錦標賽長距離冠軍後，他已經有年半沒有跑過本地山賽。想不到年半以來的第一場本地山賽，卻要退賽告終。

好友蘇浩才慰問謝覺偉。（顏銘輝攝）

他的上一場山賽是8月底在歐洲參加CCC，以12小時30分跑完101公里，全場排名35位，在男子35至39歲組別更排第7名。他表示跑完CCC元氣大傷，花了3星期才完全恢復過來。

他嘆道：「其實沒怎麼跑路，反而將精神及時間都放在山上，一來就……我都很少在香港跑山賽。」他的下場山賽會是10月27日的La Sportiva HK Wild 50的50公里賽。

Lodewijk Adriaan Vriens首先登針山。（顏銘輝攝）

Lodewijk Adriaan Vriens衛冕50公里

今場「魚羊」50公里冠軍屬於Lodewijk Adriaan Vriens，他超越謝覺偉後，便一直帶頭，以6小時15分48秒奪得冠軍，連續兩屆封王，時間還比上屆大有進步。他上屆以6小時40分47秒得冠軍。

Lodewijk Adriaan Vriens衝線，成為50公里賽冠軍。（顏銘輝攝）

Lodewijk Adriaan Vriens賽後說：「很有挑戰性，我的意思是，香港的天氣總是很有挑戰性。我們現在開始跑步季節，在10月時，有時會涼爽，但有時就又熱又濕，好像是今日，雖然沒有太陽，但非常潮濕。」他補充最後10公里上大刀屻那段路很熱。

路上，Lodewijk Adriaan Vriens表示遇到很多跑23公里賽的跑手，感覺特別。他說：「你可以見到很多人，可以跟他們交流。」他表示今個賽季還會參加毅行者100公里及HK100的比賽。