芝加哥馬拉松跑鞋分析｜2:09新世績的意義　Nike神鞋壟斷世界紀錄

在芝加哥馬拉松，隨肯尼亞的卓賓姬狄（Ruth Chepng'etich）創出新的馬拉松女子世界紀錄，代表Nike Alphafly 3稱霸馬拉松男、女子世績。

在今屆芝加哥馬拉松的男、女子三甲跑手中，有一半人穿Nike，餘下3人穿ASICS、adidas及新興勢力On。



破世界紀錄的卓賓姬狄穿Nike Alphafly 3。（路透社）

卓賓姬狄以2小時09分56秒，寫下新的馬拉松女子世界紀錄，成為史上首位跑入「210」內的女跑手。前紀錄保持者是埃塞俄比亞的艾絲花（Tigist Assefa），她在去年柏林馬拉松跑出2小時11分53秒。具象徵意義的是，去年艾絲花所穿的是adidas Pro Evo 1，而今場卓賓姬狄則穿Nike Alphafly 3創新紀錄。

傑騰在去年芝馬穿Nike Alphafly 3打破世界紀錄。（路透社）

目前男子馬拉松世界紀錄保持者為已故的傑騰（Kelvin Kiptum），他在去年芝加哥馬拉松以2小時00分35秒刷新世績，可惜這位長跑好手今年2月遇交通意外去世，終年24歲。在上屆芝馬，傑騰就是穿著尚未正式推出市場的Nike Alphafly 3。故此，如今馬拉松的男、女子世績皆是穿Nike Alphafly 3創下。

男子亞軍伊沙（Huseydin Mohamed Esa）也是Nike的跑手。（路透社）

根據跑步媒體《Meta Endurance》的資料，除女子冠軍卓賓姬狄外，今屆芝馬女子季軍卓比泰（Irene Chepet Cheptai）及男子亞軍伊沙（Huseydin Mohamed Esa）都是穿Nike Alphafly 3。

男子冠軍高華（John Korir）所穿的是ASICS的跑鞋。（路透社）

肯尼亞跑手高華（John Korir）在今場芝馬跑出2小時02分44秒，成為今屆的男子冠軍，他所穿的是ASICS的跑鞋，據跑步媒體《Runner's World》估計，高華穿的是測試鞋，傳聞是未推出市場的Metaspeed Sky 4。至於男子季軍阿莫斯基普圖（Amos Kipruto）則是穿adidas Adios Pro 4。

阿莫斯基普圖（Amos Kipruto）是adidas的跑手。（路透社）

值得留意的是，有新興品牌出現，女子亞軍姬比迪（Sutume Asefa Kebede）所穿的是On Cloudboom Strike。翻查On的社交網站，他們在10月12日才宣布姬比迪成為品牌的新跑手，想不到姬比迪翌日馬上在芝馬跑出好成績。

女子亞軍姬比迪穿On的跑鞋。（On x）

芝加哥馬拉松2024男子三甲：

【冠軍】高華（John Korir）｜2小時02分44秒｜ASICS Metaspeed Sky 4

【亞軍】伊沙（Huseydin Mohamed Esa）｜2小時04分39秒｜Nike Alphafly 3

【季軍】阿莫斯基普圖（Amos Kipruto）｜2小時04分50秒｜adidas Adios Pro 4

adidas Adios Pro 4

芝加哥馬拉松2024女子三甲：

【冠軍】卓賓姬狄（Ruth Chepng'etich）｜2小時09分56秒｜Nike Alphafly 3

Nike Alphafly 3

【亞軍】姬比迪（Sutume Asefa Kebede）｜2小時17分32秒｜On Cloudboom Strike

On Cloudboom Strike

【季軍】卓比泰（Irene Chepet Cheptai）｜2小時17分51秒｜Nike Alphafly 3