20歲越野跑新星羅樂賢極速崛起　小伙子心懷大志向：超越黃浩聰

20歲的羅樂賢（Rex Lo）被視為香港其中一位最具潛質的跑山新星，兩年前出道首戰即贏冠軍，之後屢次登上頒獎台，更曾在短途賽跑贏黃浩聰。他本周將為香港出戰亞太區越野錦標賽，很有信心可以在U23組別躋身前五名。

羅樂賢中一時被選入學校長跑隊，但他那時不喜歡跑步，直至中四時享受探索後山的自由，愛上跑山，自此着迷。他表示跑山是目前人生中投放最多精神及時間的東西，「一定多過讀書」，更笑言若沒有跑山，就沒有人生樂趣。



The North Face跑手羅樂賢今月接受訪問。（顏銘輝攝）

香港跑山界有個現象，目前稱霸山頭的一代，普遍是20歲後才接觸越野跑，有的甚至投身社會幾年才開始跑山，到練到本地前列，已經大約30歲。故此，當見到一位18歲的小伙子贏得山賽公開組冠軍時，大家難免驚訝又期待。

在2022年11月，接受了跑山訓練後的羅樂賢出戰希慎港島遠足及跑步賽。（Action Asia Events Facebook）

羅樂賢｜後疫情時代突然冒起的跑山新星

2022年11月，社會復常，疫情限制開始放寬，逐步有實體山賽。在希慎港島遠足及跑步賽，時齡18歲的羅樂賢在男子22公里稱王。他首次參加實體山賽，即贏得冠軍，被視為跑山界的明日之星。

被問到出道第一戰即封王的感受，羅樂賢說：「開心吧，沒什麼感覺。」

2022年11月，羅樂賢在出道第一戰，贏得希慎港島遠足及跑步賽22公里冠軍。（Action Asia Events Facebook）

羅樂賢｜享受自由探索山野的感覺

羅樂賢的跑步起點始於中一，被學校召入長跑隊，但他那時討厭跑步，更喜歡打排球。回想初中的歲月，他笑說：「沒有去練習。老師很有心，常常舉辦晨跑活動，但我們都沒有去，直至中四、五才重新開始跑步。」

在中四、五，羅樂賢接觸跑山，發掘到跑步的樂趣。他說：「通常跑後山，鰂魚涌、西灣河那邊，即是柏架山。我覺得很自由，很喜歡探索周圍環境，自己開住地圖，探索整個港島有什麼地方。我喜歡探險，探索永不停止。」

羅樂賢日前出席The North Face的越野跑訓練活動。（顏銘輝攝）

羅樂賢｜加入黃浩聰跑會接受訓練

在學界，他主要參加田徑的1500米及5000米以及越野跑。他說：「（成績）很廢，我是垃圾，拿不到獎的。」而且，他覺得學界比賽有悶，他續說：「我印象中的越野跑要攀山涉水，但其實中學那些越野跑（cross country）只是跑斜路，有點無聊。」

某日，羅樂賢在Facebook上看到黃浩聰的越野跑會The Peak Hunter招收青年軍，他說：「想找一些新發展及訓練方法，想看看別人是怎樣訓練。見到免費，我就去了選拔，成功入選。」

羅樂賢年紀輕輕，已經多次登上山賽的頒獎台。（顏銘輝攝）

羅樂賢｜難忘八仙嶺上大吃苦頭

那場選拔表現得怎樣？羅樂賢說：「之後聽聰sir（黃浩聰）說，他第一次見到有一個跑得那麼快的人來選拔，但在學界比賽又沒有見過。」3年前起，他開始跟隨黃浩聰接受跑山訓練，感覺到明顯進步。兩年前，山賽復常，羅樂賢嶄露頭角，屢次獲獎。

跑慣20公里左右的羅樂賢，在2023年3月挑戰The North Face 100的50公里賽，大吃苦頭，跑到40公里左右，在八仙嶺上喝光所有水，體力亦到極限。他說：「我在八仙嶺坐了很久，每行幾級就要坐一坐。我覺得是跑山以來最辛苦的一次，很絕望的，你知八仙嶺是怎樣，前是樓級，後是樓級，根本走不了，無論如何都要回終點。」經此一役，他自知暫時「射程範圍」是20至30公里的比賽。

羅樂賢表示最難忘的一場比賽是2023年12月的The North Face 100的16公里賽，他快黃浩聰少許衝線。（黃浩聰Facebook）

羅樂賢｜獲選為越野跑最佳青年運動員

說到最難忘一戰，是2023年12月The North Face 100的16公里賽，他與黃浩聰上演師徒大戰，最後長江後浪超前浪，羅樂賢以1小時21分51秒、快約1分鐘贏得冠軍。他說：「（黃浩聰有沒有讓你？）我都有問過，他說沒有。我們都是認真全力跑。」

去年，羅樂賢屢獲殊榮，在2月的香港動力100公里挑戰賽25公里賽得冠軍，到3月的嘉民健康遠足及跑步賽19公里賽得亞軍，再在4月的田徑總會主辦的香港山路錦標賽9.8公里體驗組贏冠軍。在去年10月的Dark45的16公里賽，他贏得冠軍，接着在Lantau 2 Peaks的15.5公里賽得亞軍。在今年的香港越野跑頒獎禮，羅樂賢獲選為最佳青年組運動員。

在2023年4月的香港山路錦標賽，羅樂賢得到9.8公里體驗組贏冠軍。（HKAAA Facebook）

在2023年10月的Lantau 2 Peaks的15.5公里賽，羅樂賢得到亞軍。（Action Asia Events Facebook）

羅樂賢｜希望跑入亞太錦標賽U23前五名

他目前最大目標是韓國的亞太區越野錦標賽，他希望在U23賽創出佳績。羅樂賢豪言：「我要贏！最少要頭五，因為頭五有獎金。澳洲有幾個跑手（的ITRA Performance Index）跟我差不多，有得鬥，目標前五名。」亞太錦標賽的U23賽在10月25日舉行，賽道長15.8公里，攀升有1048米，男女子合共有23位跑手角逐。

儘管中長途是他的弱點，但他仍勇於挑戰，透露11月中會參加毅行者，首嘗100公里賽事，到12月中亦會參加The North Face 100的55公里賽。

羅樂賢在10月23日早上出發，前往韓國參加亞太錦標賽。（顏銘輝攝）

今屆TNF 100 香港越野跑挑戰賽將於12月13日至15日舉行，起點及終點都定於大埔放馬莆林村許願廣場。（顏銘輝攝）

羅樂賢只是19、20歲便能在本地山賽穿金戴銀，這是在香港跑山界十分少見的。

想一想，在20歲時，其他香港頂尖跑手在做什麼？

曾經多次跑入環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）前二十名的曾小強，他在20歲時正唸高中，仍不喜歡跑步，只玩球類運動，直至27歲才接觸跑山。

在UTMB得第六名、跑出創香港跑手最佳成績的黃浩聰，他在20歲時做了消防員一年，準備結婚，雖然以前唸中學喜歡通山走，但從未正式投入過任何運動，直至24歲才首次參加山賽。

羅樂賢接觸跑山的年紀比曾小強、黃浩聰等前輩早得多。（顏銘輝攝）

羅樂賢｜盼跑至頂尖水平 在UTMB具備競爭力

在跑山的路上，羅樂賢比兩位前輩都要早起步。他現在20歲，已經接受了跑山訓練超過兩年，成為本地短途山賽的得獎常客。

朋友、教練、跑友對你的期望大不大？「我也不知道，我不是很在意別人的期望，只在意自己想做什麼。」

在跑山這條路上，你想自己做到什麼？「我想試一試，可不可以跑到更高水平，去到頂尖一點！」

羅樂賢豪言目標想在UTMB等大賽有競爭力。（顏銘輝攝）

怎樣才是心目中的頂尖水平？「起碼在大賽有競爭力，例如UTMB，應該都幾困難，但我想試下。」

UTMB是越野跑界的殿堂級比賽，全球高手雲集，能夠在UTMB有競爭力的，已經算得上世界級選手。在香港，曾經到達這個級數的，恐怕只有黃浩聰及曾小強。

羅樂賢表示投放在跑山的精神時間比讀書多。（顏銘輝攝）

羅樂賢｜如沒有跑山，人生沒有樂趣

黃浩聰的成就被視為香港跑山界的天花板，也是羅樂賢追求的目標。是否想達到黃浩聰的水平甚至超越他？「要呀，會呀，試下！」

羅樂賢現在浸會大學攻讀體育，已讀到三年級。被問到有沒有其他興趣，他說每天的生活就是上學及跑山。

有沒有其他興趣？「沒有，每日就是上學、跑山、上學、跑山……」

他還表示跑山是暫時人生中投放得最多精神及時間的活動，他說：「絕對是！一定多過讀書！」對於畢業後的前途，他未有很多想法，但有一點是肯定的，他續說：「一定會繼續跑山！如果不跑山，人生就沒有樂趣。」