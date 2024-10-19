亞太區越野錦標賽｜集結香港跑山界精英　黃浩聰：史無前例咁多人

第一屆亞太區越野錦標賽（Asia Pacific Trail Running Championships）下周將於韓國蔚州舉行。透過中國香港越野跑步總會，港隊派出38名跑手參加，當中8人為U23代表。隊長黃浩聰表示，這是香港跑山界史無前例的一次盛會，組織到那麼多跑手一起代表港隊。他還提到今次有U23代表出賽，對香港的青少年跑手也是一大鼓舞。



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港隊名單：亞太區越野錦標賽｜黃浩聰領軍戰長距離 港隊派出近40名跑手參賽

由國際越野跑協會主辦的首屆亞太區越野錦標賽，在10月25及26日於韓國蔚州舉行。15.8公里的U23賽及41.2公里的短距離賽會在25日舉行，至於76公里的長距離賽則於26日上演。港隊大隊會在10月23日早上啟程前程韓國比賽。

獲選的跑手皆是高手，常常在本地山賽的頒獎台上出現。（受訪者提供）

黃浩聰是今次港隊的隊長。（受訪者提供）

隊長黃浩聰既是長距離賽的參加者，也是港隊召集人。他是香港越野跑步總會的委員，他的ITRA Performance Index排名在香港也比較高，所以負責邀請本地跑手參戰，籌組港隊名單。黃浩聰表示為公平公正，他根據香港跑手在國際越野跑協會的ITRA Performance Index排名，逐個聯絡對方。他說：「順住ITRA積分落去問，如果有人不去或者限時前沒有回覆，就找下一個，盡可能找到最多人去參賽。」

將參加長距離賽的張敏怡與其他跑手分享。（受訪者提供）

亞太區越野錦標賽｜黃浩聰：香港跑山史無前例

賽會規定每個國家或地區只能派出最多40人出戰，黃浩聰原本邀請到40位香港跑手，但最終有兩人未能成行，所以只有38位港隊成員。他說：「在香港跑山歷史上，史無前例那麼多人（參加洲際或世界性錦標賽）。過去，我們參加過3屆世界錦標賽，參賽人數都是兩個至5個。今次地點相對較近，有資源去召集更多的參賽者，所以有史無前例的人數參賽。38人都是很大的數字。」

「Pei Pei」王芷琦認真聆聽其他人的分享，她將參加長距離賽。（受訪者提供）

男子隊有16人，其中8人參加74公里長距離，餘下8人出戰41公里短距離。女子隊方面有14人，8人參加長距離，還有6人參加短距離。另外，港隊還有8位青少年代表參加U23比賽，男女各4人。

羅樂賢是其中一位港隊U23代表。（受訪者提供）

近年致力培育年輕人跑山的黃浩聰說：「有8位U23青少年跑15公里賽事，也是史無前例及別具意義，希望有些年輕的跑手做到港隊代表，令其他青少年都有個夢想、目標去學習及追隨。原來代表港隊並非那麼遙不可及，對青年少跑手是很大的鼓舞，令香港的越野跑年輕化，亦希望越野跑可以幫到他們升學或就業。」

在10月15日，港隊舉行賽前聚會。（受訪者提供）

在10月15日，香港越野跑步總會舉行賽前聚會，工作人員、領隊及多位跑手出席。在會上，他們討論賽道、路線、策略、指定裝備、天氣、制服等。黃浩聰說：「今次的名單在山界特別有認受性。大家都熟口熟面，都是經常參加計ITRA積分排名的比賽，排名都會高。都是互相認識的朋友，可以共聚一堂，又可以一起去海外比賽，氣氛都特別融洽。」

黃浩聰簡介比賽路線資料。（受訪者提供）

亞太區越野錦標賽｜楊志成：夫妻檔出戰感覺奇妙

「戰神」楊志成將會與黃浩聰一起參加男子長距離，他亦形容今次機會難得，從沒有想過可以代表港隊。他表示：「跑了這麼多年山賽，我只是為品牌、為自己、為朋友或為部門而跑。說實話，我是沒有想過，我可以代表香港去比賽。」

「今次亞洲越野錦標賽，史無前例地集合了香港一眾精英好手，一起去比賽，好熱血！這是一個難能可貴的機會，一來是代表香港比賽，二來是亞錦賽水平很高，雲集了亞洲各國越野精英，在比賽中去學習、去成長，都是一個千載難逢的機會。」

更難得的是，楊志成太太鄭潔兒亦一同入選港隊，會參加女子短距離賽。他表示：「百世修來同船渡，千世修來共枕眠，能夠找到同一嗜好，同一理念，已經好難得，現在更一齊去代表香港比賽，一起為香港而戰，感覺很奇妙，驚訝。」

楊志成透露，原本今年的目標是衝擊個人馬拉松最佳成績，打算專注路跑，但在7月得知獲選入港隊後，便決定以港隊為重，重新部署下半年的訓練安排。

楊志成（中）表示今次比賽很熱血，可以集合香港精英出戰。（受訪者提供）

亞太區越野錦標賽｜曾進傑：看好U23小將發揮

曾代表港隊參加越野跑世錦賽的「鷹鷹」曾進傑，亦會參加今場亞太錦標賽，出戰男子短距離。42歲的曾進傑笑言自己是年紀大的港隊男跑手，「不知還有沒有下次」，所以都很珍惜今次的機會。

他讚賞越野跑步總會很有心，出發前組織了簡介會，好讓跑手了解路線及當地環境。他說：「之前出去比賽，只有一日去拿隊服，之後就機場見，懵盛盛地去比賽。」對於比賽的期望，他提到港隊的U23跑手，例如羅樂賢，有力爭取好成績，站上頒獎台，他笑說：「難道還期待我這些老鬼！」

用心聆聽的廖科樂，他將參加短距離賽。（受訪者提供）

亞太區越野錦標賽｜廖科樂：賽前針對速度訓練

同樣出戰男子短距離的廖科樂，是首次代表港隊參加越野跑比賽。他說：「在兩年前，我都訂立了這一個目標，希望可以代表香港參加一些越野跑比賽，一直朝這個方向努力，這是非常難得的機會。我一直覺得香港跑手的實力不弱，今次有機會出去競逐團體賽，好期望完成這件事。」

在每個項目中，每支隊伍最多可派8位跑手，而完賽時間最快的3位跑手，其成績會被合併計算團隊排名。為了跑好這場亞太錦標賽，廖科樂為自己制定了針對性的訓練，主攻短途速度。他說：「我第一次加入雙乳酸訓練，一日做兩課強度的速度課，還有比較高強度的跑上斜路。在中後期的練習，我移師去妙高台，做一些快速的爬坡，以及比較高速的落山。」