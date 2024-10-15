越野跑｜香港跑手完成八百流沙極限賽　行逾5日克服高山反應

香港48歲女跑手Lena Tsang今月在內地完成了八百流沙極限賽，花了超過5日時間，走完400公里的越野賽。她的完成時間為129小時50分57秒，總排名42位。她表示今次像一場人生的歷練，如奇幻旅程地度過，很驕傲完成了這場比賽。



Lena Tsang表示背包很重，之後都跑不到，步行為主。（受訪者提供）

八百流沙極限賽的賽道長400公里，甘肅瓜州到新疆哈密，途經超過八成的是無人區，涵蓋了戈壁、雅丹、峽谷、冰川、鹽鹼地、高山草甸等複雜地貌。參賽選手無強制休息時間，但必須嚴格遵循全程自導航、自負重、自補給的賽事規則，在規定時間內完成400公里挑戰，今屆限時為142小時。

「我唔覺得今次係一場比賽，反而係我人生嘅一場歷練。」Lena Tsang這樣總結這場比賽。八百流沙極限賽全球限額50人參賽，有意參賽的選手先報名，經組委會審核後才獲參賽資格。

Lena Tsang以接近130小時完成400公里的八百流沙極限賽。（受訪者提供）

她表示實際情況下，難以全程跑步，否則很易有生命危險，除第一日外，之後她都選擇「做步兵」。她解釋，每日只可以睡兩至3小時，如果保持跑步，「會令到個身體日日榨到盡，到時虛脱、低溫、幻覺、迷路全部都會出現，絕對唔想將自己處於呢種狀態中」。

Lena Tsang續表示：「我仲有屋企人，一定要安全回家。亦因放慢了速度，所以以上所講嘅問題我都沒有碰到。」

Lena Tsang行過沙漠的地形環境。（受訪者提供）

在整個400公里的比賽，有10個休息點及39個檢查站，跑手不准在檢查站停留多過兩小時，否則會被罰加時，而在休息站則可以安心吃點東西及小睡。她說：「以往10公里路，你慢慢跑，一個鐘都跑得完，但你步行加上眼瞓，可能成件事要兩個幾鐘（行10公里）。大約三四個檢查站先到一個休息點，兩個休息點之間可能要行8至10小時，感覺好漫長。」

Lena Tsang在檢查站中稍作休息。（受訪者提供）

賽道艱險崎嶇，又位於高海拔地區，天氣溫差變化大，每個細節都決定成敗。Lena Tsang提到，有人為了減輕背包的重量，帶少了衣物；她又提醒，在高原上「唔察覺自己有反應，仍一口氣咁衝上山，咁樣其實係將自己推到邊緣」。

講到最深刻的一幕，Lena Tsang記得有段路要攀升上海拔3100米高，身體出現高山反應。她說：「坐喺檢查站休息，感覺都驚，第一次面對呢種感覺，覺得好眼瞓好攰，開始頭痛。」

Lena Tsang表示上到高原，最寒冷的氣溫低至負10至負15度。（受訪者提供）

「你都開始諗：『你先至啱啱上，已經有呢種感覺，究竟可唔可以上到最高位？』那時是夜晚7、8點，如果要上去，你需要一晚通宵，嗰個時候講緊已經行咗兩日幾，個人嘅精神狀態唔夠。我都叫自己盡量冷靜啲，要嘗試，唔好放棄。」

在檢查站休息了20至30分鐘，她便獨個兒出發，在寒冷、漆黑的公路上，承受着高山反應下前進。想起那段孤身走我路，她表示行得快不行，若停下來也不行。她說：「一急，辛苦嘅感覺就出現，但慢慢行嘅時候就會好眼瞓，旁邊又冇人。我不斷提住自己，唔可以瞓，一瞓就冇命，因為嗰時天氣愈嚟愈凍，加上身邊冇人，冇人睇到你，所以嗰條路都幾危險，想快都快唔到。」

Lena Tsang完成八百流沙極限賽。（受訪者提供）

她感嘆整個過程疑幻似真，像是奇幻旅程。她表示：「當中路上，遇到貴人，亦遇到老點你嘅人，但所有嘅事情都係會令你有得着，絕對係人生寶貴經驗嘅一課。」她還感謝丈夫的支持，讓她可以勇敢追夢，參加這項極具挑戰性的比賽。