亞太區越野錦標賽｜曾小強見證香港跑山發展　兩人代表變38人大軍

香港跑山界精英大集結，今日（23日）早上在機場出發往韓國，代表港隊參加亞太區越野錦標賽。跑山20年的曾小強今次換個身分，擔任領隊，支援38位港隊運動員。望住整支團隊，曾小強感到十分震撼，他想起以前代表港隊，只是一女一男兩個人外出比賽，但如今有38人，參與到所有組別。他記得以前香港跑山彷彿只屬於外籍人士的運動，但經過多年推廣的發展，香港本地跑手已經成為主流。



領隊曾小強（右）與參加短距離的曾進傑談笑風生。（顏銘輝攝）

「80K（公里）的過來拍照！」曾小強在機場揚手呼叫，召集眾人：「敏怡在什麼地方？」

今早大隊在機場集合，大部分港隊選手一起前往韓國蔚州，參加首屆亞太區越野錦標賽。曾小強瞻前顧後，在離境大堂召安排跑手分批合照，又不時跟另外3位工作人員密密斟。

38位跑手背後的4人後勤團隊。（顏銘輝攝）

亞太區越野錦標賽｜曾小強談38人大軍：我覺得很震撼

曾小強仍然是實力頂尖的本地跑手，但他今次退居後勤，以領隊身分參與。他說：「沒有想過。記得我第一次代表香港，只有兩個人，一男一女，到現在有38人，不同組別都有人參加，每個組別有6至8人，我覺得很震撼。在這裏的都是香港的精英越野跑運動員，我覺得是一種榮耀。」他以前曾與梁影雪一起參加越野跑的世錦賽。

跑山歲月20載，由以前曾小強幾乎等於是香港跑山的代名詞，走到如今人才濟濟，男、女子以至U23都有獨當一面的跑手。他說：「其實很感恩，可以將一項運動發揚、推廣出去，令到現在真的有一批運動員，有能力出到去比賽。我們自己去籌集資金，這件事的意義很大。」

大部分港隊跑手在周三早上一起出發往韓國，參加亞太區越野錦標賽。數香港頂尖跑山好手，大部分都在這張合照入面。（顏銘輝攝）

曾小強千禧初開始跑步，到2005年參加首項山賽，自此成為香港跑山界其中一位代表人物。他說：「以前常常覺得跑山、越野跑是屬於外國人的運動，但愈來愈……現在我們香港人做主導，覺得都幾好。」

38人是香港跑山界有史以來最龐大的港隊代表團，曾小強等4位工作人員負責後勤組織，例如訂機票、訂隊服。他說：「其實幾特別，以前我一路只是自己去比賽，今次有個不同的身分參與，都幾得意。」他表示會在當地租車，方便比賽期間在不同檢查站支援跑手，他希望大家可以享受比賽及欣賞大自然。

黃浩聰（左）與曾小強。（顏銘輝攝）

亞太區越野錦標賽｜黃浩聰：由被照顧到照顧人

黃浩聰是這支越野跑港隊的隊長，將會在周六出戰76公里長距離賽。他表示今次的備戰反而沒有以前那麼充足，狀態不過不失，還看臨場發揮，他表示花了部分精神時間去籌備團隊，負責初期的選人及聯絡，後來由曾小強等4人接手後勤行政工作。他說：「照顧三十多人不容易的，要靠團隊合作，因為跑手各有工作要上班，有些人想早去、遲去、遲返，我們盡量滿足各樣的個別要求。」

黃浩聰表示第一次跟那麼大班精英跑手並肩作戰，他說：「以往我是主角，被人照顧，但現在我要去照顧人，都是不同的體驗，我覺得這是運動員的成長。成長了之後，就要出來協助一些新人。我覺得是挑戰，但我是樂於去面對的。」

亞太區越野錦標賽｜集結香港跑山界精英 黃浩聰：史無前例咁多人

黃浩聰參加長距離賽。（顏銘輝攝）

亞太區越野錦標賽｜黃浩聰：有力爭取整體排名三甲

今次亞太錦標賽分為76公里長距離賽、41.2公里短距離賽以及15.8公里的U23賽。港隊在男、女子長距離、男子短距離及U23各派8人參賽，而女子短距離就有6人，合共38位跑手。各組別皆設團體排名，計算每隊最快的3位跑手時間總和。

此外，賽事還有一個按整體團體成績而定的總排名。這個獎項按照4個成年人項目（男長、女長、男短、女短）當中，最好成績其中3個項目，計算隊伍裏最佳3人成績，合共9人的分數總和。每個項目的首名有100分，第二名99分……每個名次往後遞減1分。

將會參加男子長距離賽的8位港隊代表。（顏銘輝攝）

黃浩聰認為港隊有力爭取整體團體總排名的三甲，他在機場說：「我對不同隊員都有期望，一會坐飛機時，有機會搭他們膊頭、聊一聊天，分析形勢，尤其是U23組別，以及團體形勢。有些隊員可能因為自己欠缺信心，或者覺得未必要計算到他們的時間，但我想清晰告訴他們，每一個人都要盡力跑、跑得好。即使貢獻不到自己的時間，都可以壓低其他隊伍的排名分數。如果有一個好的團體策略，我們絕對有機會爭入整體團體的頭三名。」

「我們這次不是代表自己，而是代表港隊。無論計分計不計到自己，都要全力以赴，每個人都很重要。」

以往港隊派人參加世界性的越野跑賽事，代表人數都不多，但今次派到史無前例的38人，黃浩聰認為機會難能可貴。他說：「未試過的。縱使我們最後做得不好，都是一次很重要的學習經驗，也是一次里程碑，組織到那麼多人，踏出了第一步。我不知香港越野跑未來會發展成怎樣，但今次會是歷史上一個重要的時刻。」

亞太錦標賽的短距離賽及U23賽會在周五（25日）舉行，而長距離賽則於周六（26日）上演。

港隊名單：亞太區越野錦標賽｜黃浩聰領軍戰長距離 港隊派出近40名跑手參賽

香港男子隊有16人參加首屆亞太區越野錦標賽。（香港越野跑步總會Instagram）

亞太區越野錦標賽｜參加男子長距離的香港跑手：

WONG HO CHUNG（805）

YEUNG CHI SHING（745）

WONG WAI HUNG（723）

LAI YEUNG LUI（710）

MOK WAI HUNG（706）

YEUNG HO YIN（692）

YUEN CHI KAN（687）

LEUNG WAI YIP（684）

亞太區越野錦標賽｜參加男子短距離的香港跑手：

TSANG CHUN KIT（740）

CHAN KA KEUNG（735）

WONG KWOK WAI（718）

CHAN CHI KEUNG JASON（711）

TAM TSZ HONG（707）

LIU FO LOK（705）

NG WAI HEI（696）

TO MING SHING（692）

香港女子隊原定有15人參加首屆亞太區越野錦標賽，但NAOMI受傷，最後只有14人。（香港越野跑步總會Instagram）

亞太區越野錦標賽｜參加女子長距離的香港跑手：

CHEUNG MAN YEE（683）

YAN CHI YEE ANGIE（659）

WONG TSZ KEI（648）

LEUNG HONG KIU KIMMY（622）

LIANG SHI QIONG（615）

NG CHIN MAN（601）

LI YAU HANG（575）

LAI PO YEE（569）

亞太區越野錦標賽｜參加女子短距離的香港跑手：

LAM CHO YU（639）

WONG MEI YAN（608）

WONG KI YUK（605）

CHENG KIT YEE（587）

YU HO TING FISH（586）

FUNG PUI YAN NAOMI（570）*受傷缺陣

SUEN YEE TING（569）

有8名香港U23跑手參加首屆亞太區越野錦標賽（香港越野跑步總會Instagram）

亞太區越野錦標賽｜參加U23組別的香港男跑手：

LOK YIN LO （710）

CHAN CHEUK HANG （648）

WONG WU YIN （618）

KWOK CHUNG HIN （618）

亞太區越野錦標賽｜參加U23組別的香港女跑手：

LAM TIN CHING （511）

LEI TSE CHING （463）

MAN WING （434）

WOO ON KEI PHOEBE （426）

（）內為ITRA Performance Index