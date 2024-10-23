亞太區越野錦標賽｜38位港隊代表臥虎藏龍　張敏怡期待與高手過招

香港跑山界「女一」張敏怡今（23日）早隨港隊大隊出發往韓國，參加亞太區越野錦標賽，她會在周六出戰76公里的長距離賽，最強對手有內地跑手向付召。張敏怡期待與各地高手同場比試，推快自己的時間。

今次港隊跑手名單多達38人，史無前例，楊志成及鄭潔兒夫婦更難得地一起入選港隊。鄭潔兒表示這種機會可一不可再，十分期待，楊志成也表示興奮，期望可以雙雙完賽。另一位港隊跑手楊皓然認為，這是一個與外地跑手以及其他本地好手互相交流的好機會。



大部分港隊跑手在周三早上一起出發往韓國，參加亞太區越野錦標賽。（顏銘輝攝）

張敏怡（右）及曾進傑在機場聊天。（顏銘輝攝）

今日的機場離境大堂，聚集了香港一班頂尖越野跑手：

在殿堂級山賽環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）創下最佳港人成績的黃浩聰。

去年初與黃浩聰組隊打破近年毅行者本地華人紀錄的「戰神」楊志成。

年過四十但在本地山賽仍然是擂台躉的「鷹鷹」曾進傑。

應屆香港山路錦標賽長距離女子冠軍、去年UTMB創香港女跑手最佳成績的張敏怡。

今年在環富士山越野賽100英里贏得女子季軍的甄智貽。

去年與張敏怡、甄智貽組隊打破毅行者女子紀錄的梁康翹。

今年初香港四徑超級挑戰的頭兩名完場跑手廖科樂及梁偉業，後者還是應屆毅行者冠軍。

香港跑山界後起之秀、今年香港越野跑頒獎禮最佳青年組運動員羅樂賢。

羅樂賢入閘前揮手。（顏銘輝攝）

部分出戰U23賽的港隊跑手。（顏銘輝攝）

黃偉雄、黎楊壘、楊皓然、陳家強、黃國威、譚子康、黃美欣、王芷琦、鄭潔兒、孫苡婷……位位獨當一面，個個享負盛名，全部都是香港山賽的得獎常客。

他們有時是隊友，更多時是對手，有時代表各自跑會，有時代表各自品牌，有的是HOKA，有的是Salomon，有的是The North Face，有的是T8，但在這幾天，他們同一陣線，代表港隊。

參加女子長距離賽的8位港隊跑手。（顏銘輝攝）

亞太區越野錦標賽｜張敏怡：希望跟高手同場比試

張敏怡說：「很開心香港越野跑總會可以統籌到一隊比較多人的隊伍去參加這個比賽，見到那麼多朋友一起去，都覺得很開心，因為我們跑山都很多時互相認識的。其實都很期待，看看會擦出什麼火花。」

張敏怡周六將出戰76公里的長距離賽，她表示強手雲集，「我見（內地跑手）向付召都會參加，如果她正常發揮應該會贏冠軍，還有一些日本選手，她們都跑得很快。」向付召是世界級的女跑手，在國際大賽也有力與歐美跑手爭錦標，而值得留意的日本女跑手有枝元香菜子、清宮由香里、吉住友里。張敏怡說：「希望跟高手同場比試，推快自己一點。」

張敏怡將出戰76公里的長距離賽。（顏銘輝攝）

今次亞太錦標賽分為76公里長距離賽、41.2公里短距離賽以及15.8公里的U23賽。港隊在男、女子長距離、男子短距離及U23各派8人參賽，而女子短距離就有6人，合共38位跑手。各組別皆設團體排名，計算每隊最快的3位跑手時間總和。

楊志成（右）及鄭潔兒一起代表港隊出戰。（顏銘輝攝）

亞太區越野錦標賽｜鄭潔兒伙丈夫楊志成代表港隊

這支港隊之中有一對夫妻檔跑手，就是楊志成及鄭潔兒，兩人志同道合，喜歡跑步，但他們都表示從沒想過可以一起代表港隊。會在周五參加短距離賽的鄭潔兒說：「簡直是很出奇、很意外，沒有想過。期待、興奮，希望盡力做到最好，因為始終可能未必有第二次。我不是說不會再有，但只是很難剛巧可以一起代表香港。」

之前港隊派人參加越野跑世錦賽，每屆參賽人數都是一隻手數得完，但在今次首屆亞太錦標賽，則派出38人名單，代表團浩浩蕩蕩。鄭潔兒說：「是香港史無前例，之前只派得幾個人，今次搞得好好，大家很有團體精神。又不是很緊張，大家都很輕鬆，想為香港跑好一點。希望之後會有更多這些比賽。」

其中5位參加短距離賽的港隊女子代表。（顏銘輝攝）

參加長距離賽的楊志成表示興奮，他說：「之前和太太經常一起去旅行、出去比賽，但代表香港飛去外地真是第一次，所以今日心情很興奮，很期待的，期待我們一起完成比賽。」

出戰長距離賽的8位港隊男子代表，包括楊皓然（左三）及楊志成（右二）。（顏銘輝攝）

亞太區越野錦標賽｜楊皓然：為隊伍成績而戰

另一位長距離賽跑手楊皓然感謝香港越野跑總會安排，令港隊可以派出龐大陣容參加亞太錦標賽。他說：「其實香港人很喜歡跑山，越野跑總會盡量拿多點名額，讓大家都可以盡量參與。」

談到未來幾日旅程，楊皓然表示這是與海外及本地精英跑手交流的良機。他說：「真的很興奮！當然有時我們（港隊跑手）是對手，但現在我們是同一隊伍，大家向同一目標出發。尤其這是一場國際層面的比賽，我們不是為追求個人名次，希望隊伍都有好的名次。在香港比賽，就算比較名列前茅，但去到一個大點的比賽，能否做到同樣成績？」

楊皓然透露，他在6月時獲悉入選，近月都針對亞太錦標賽訓練，慢慢加訓練距離，又計畫以賽代操，希望調節好身體狀態，跑好這場大賽。

出戰男子短距離賽的跑手。（顏銘輝攝）

亞太錦標賽的短距離賽及U23賽會在周五（25日）舉行，而長距離賽則於周六（26日）上演。

香港男子隊有16人參加首屆亞太區越野錦標賽。（香港越野跑步總會Instagram）

參加男子長距離的香港跑手：

WONG HO CHUNG（805）

YEUNG CHI SHING（745）

WONG WAI HUNG（723）

LAI YEUNG LUI（710）

MOK WAI HUNG（706）

YEUNG HO YIN（692）

YUEN CHI KAN（687）

LEUNG WAI YIP（684）

參加男子短距離的香港跑手：

TSANG CHUN KIT（740）

CHAN KA KEUNG（735）

WONG KWOK WAI（718）

CHAN CHI KEUNG JASON（711）

TAM TSZ HONG（707）

LIU FO LOK（705）

NG WAI HEI（696）

TO MING SHING（692）

香港女子隊原定有15人參加首屆亞太區越野錦標賽，但NAOMI受傷，最後只有14人。（香港越野跑步總會Instagram）

參加女子長距離的香港跑手：

CHEUNG MAN YEE（683）

YAN CHI YEE ANGIE（659）

WONG TSZ KEI（648）

LEUNG HONG KIU KIMMY（622）

LIANG SHI QIONG（615）

NG CHIN MAN（601）

LI YAU HANG（575）

LAI PO YEE（569）

參加女子短距離的香港跑手：

LAM CHO YU（639）

WONG MEI YAN（608）

WONG KI YUK（605）

CHENG KIT YEE（587）

YU HO TING FISH（586）

FUNG PUI YAN NAOMI（570）*受傷缺陣

SUEN YEE TING（569）

有8名香港U23跑手參加首屆亞太區越野錦標賽（香港越野跑步總會Instagram）

參加U23組別的香港男跑手：

LOK YIN LO （710）

CHAN CHEUK HANG （648）

WONG WU YIN （618）

KWOK CHUNG HIN （618）

參加U23組別的香港女跑手：

LAM TIN CHING （511）

LEI TSE CHING （463）

MAN WING （434）

WOO ON KEI PHOEBE （426）

*（）內為ITRA積分