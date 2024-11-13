毅行者2024｜曾福祥號召本地精英組隊　目標創出40公里場地紀錄

為慶祝活動40周年，樂施毅行者今年破天荒增設40公里組別，由西貢北潭涌至飛鵝山基維爾營。曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦4位本地頂尖跑手組隊，希望為毅行者40公里創場地紀錄，他們表示40公里是紀念版，未必有下次，「這個紀錄可能擺一世」。他們目標大約5小時完賽，但強調不會太執着成績，最希望為大家留下一份可以講一世的美好回憶。



吳瑋曦（左起）、陳家強、曾福祥、曾進傑都是香港一流的越野跑手。（顏銘輝攝）

在夏天，曾福祥發起，邀請幾位香港頂尖跑手組隊，參加今屆毅行者的「40周年40公里限定版」，曾進傑、謝覺偉及陳家強響應，後來謝覺偉另有比賽計劃退出，他們找來年輕一代的吳瑋曦頂上。曾福祥笑道：「有位兄弟甩掉我們，當然還有另一位兄弟補上。」

毅行者2024｜曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦組隊戰40K

曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦皆是本地一流跑手，獲獎無數。曾福祥去年初偕黃浩聰、楊志成及胡文津以11小時38分贏得100公里毅行者冠軍，而在剛過去的周末，他力壓各地好手，於大嶼山的TransLantau 100封王。曾進傑、陳家強及吳瑋曦則同是港隊代表，上月一起到韓國參加亞太越野跑錦標賽。上周末，曾進傑亦於TransLantau 120得殿軍，陳家強亦在TransLantau 50排第6名。

他們的毅行者隊伍編號為4048。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜目標創40K場地紀錄 預期約5小時跑完

30歲的曾福祥說：「今年毅行有40公里，不知道有沒有下一屆。如鷹鷹（曾進傑外號）所講，有得玩就去玩，有得跑就盡力跑，我們都想創賽道紀錄。這個紀錄可能擺一世，因為不知有沒有第二屆。」

對於目標時間，他們表示全程實際有46公里，估計約5小時跑完。曾福祥、曾進傑、陳家強紛紛說跑完TransLantau可能會累，要靠最年輕的吳瑋曦。曾進傑更說笑道：「你（吳瑋曦）要準備一條大繩，一個拖我們3個。」

陳家強（左起）、曾進傑、曾福祥、吳瑋曦會在周五參加毅行者40公里組別，早上11時在北潭涌起步。（顏銘輝攝）

毅行者2024｜兩大隱憂：前路人多、下午天熱

曾進傑之後認真地說：「不過，最大隱憂是（周五早上）11時起步，之前100公里先一步開始，山上應該有很多人，而且下午天氣可能會熱，主要這兩個因素。留放要比跑100公里做得更好，因為50公里會衝得更行，更加容易出狀況。」

在這支隊伍中，以42歲的曾進傑的毅行者經驗最豐富。他分享：「我喜歡玩隊制，因為一個人跑很辛苦，有隊友可以分擔一下。無論去廁所，還是吃東西，做什麼都要一起。一個人想去廁所，就算你沒有需要，4個都要一起去，不要浪費時間逐個去。留意住大家的狀態，如果有狀況要及早說出來，在中途又要不斷提點住飲水、吃東西。如果4個人有強有弱，可能會加一點拖繩，但今次大家實力平均，我想不用了。」

25歲的吳瑋曦是最年輕的成員，10年前曾擔任曾進傑的毅行者支援隊，如今變成隊友一起跑。他在6年前與其他朋友參加過毅行者，以約20小時完成100公里。今次與3位前輩組隊參加40公里，「曦仔」雖期待，但承認有壓力，他說：「要盡力跟上他們，看看節奏吧，可能都要適應一下。」

曾進傑（左起）、吳瑋曦、陳家強及曾福祥組隊參加毅行者40公里組別。（顏銘輝攝）

30歲的陳家強跑慣中短途，未參加過100公里毅行者，所以今次是他首次出戰毅行者，被隊友戲稱其為「毅行處男」。他亦期待今次的人腳，他說：「我之前比較少接觸團體賽。大家傾得埋，希望開開心心，完成40公里。非常開心及期待，4個人心連心，還有『阿歹』（謝覺偉），其實是5個人。」曾福祥接着說：「『阿歹』是精神領袖，其實是無形的隊長。」

為慶祝40周年，毅行者今年首次推出「40周年40公里限定版」。活動起點為西貢北潭涌，終點設於飛鵝山基維爾營，賽道大致為麥理浩徑第1至第4段。

吳瑋曦（左起）、曾福祥、陳家強、曾進傑組隊，希望創出毅行者40公里組別的場地紀錄。（顏銘輝攝）

雖然他們有志做時間、創紀錄，但曾福祥強調毅行者的本質不是比賽，而是慈善活動。他說：「如果太執着成績，或者一味要快，玩到吵架的話，那就太可惜了。其實都是大家共同構建一份美好回憶，這份回憶可以讓你講10年、講一世。無論時間是快還是慢，回憶才是無價。」

曾進傑表示跑山以來跟三十多人組過隊比賽，從沒一次吵架，他希望今場也可以保持這項優良傳統。曾進傑亦將目光放得更遠，他說：「我希望團結到一些比較強的香港跑手。我想先集合不同的跑手，再去外國更高水平的比賽，一起以香港團隊出去，不要只留在香港入面只得自己香港人鬥來鬥去。你見我今次特意找廿幾歲的曦仔來一起玩，一代傳一代吧。我年紀比較大，希望見到更多下一代的跑手。」