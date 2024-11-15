毅行者2024｜全日雨戰決鬥爛泥路　曾福祥隊苦戰「限定版」封王

為慶祝40周年，樂施毅行者2024增設「40周年40公里限定版」，活動在今（15日）早於北潭涌起跑，由曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦組成的4048隊伍以明顯優勢贏得冠軍，創出場地紀錄。他們賽前目標5小時完成，最終在全日雨戰下，跑出5小時46分30秒到飛鵝山基維爾營衝線。



曾福祥（左起）、吳瑋曦、曾進傑及陳家強在周五下午4時多在基維爾營衝線，以5小時46分完成，贏得冠軍。他們一邊享受點心蒸飯，一邊接受訪問。（顏銘輝攝）

今屆毅行者首度增設100公里以外的距離組別，40周年限定版的路線雖名為40公里，實長47.4公里，為麥理浩徑第一至四段，從西貢北潭涌開始，經過萬宜水庫東壩、浪茄、西灣山、大浪西灣、赤徑、北潭凹、牛耳石山、雞公山、水浪窩、昂平，至飛鵝山基維爾營為終點。

曾福祥（左起）、陳家強、吳瑋曦及曾進傑在周五下午4時多在基維爾營衝線，以5小時46分完成，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦的隊伍在早上11時出發，順麥徑而走，在這個距離組別由頭帶到尾，在入黑前衝線。他們賽前表明以5小時為目標，希望創出場地紀錄，因為40周年特別版或者可一不可再，這個場地紀錄可能會擺一世。

陳家強、曾進傑、曾福祥及吳瑋曦在周五下午4時多在基維爾營衝線，以5小時46分完成，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

他們在下午4時多到達終點基維爾營，跑出5小時46分，比目標時間慢了少許。曾進傑賽後表示，與人多及路爛有關，他說：「開頭不錯，開得很順，但一到西灣山開始塞人，上山很塞，接着就落爛泥路，其他人不斷用行山杖往兩邊刺，我們就不斷避，比平時花多10分鐘左右。接着到雞公山，因為路窄，上就好一點，落山路滑，人又多。」

曾福祥賽後亦認同路況影響速度，他說：「走這些爛泥路真的會累一點，沒想過肌肉那麼累，尤其去到中後段。上上落落的時候都聽到很多『媽媽叉叉』的聲音，但路是這樣的，想深一層，其實都是大自然一部分。走這種路，時間可能會慢了，但是精彩好玩，玩到一身泥。我們喜歡跑山，本身可能都是貪玩。」

曾福祥、曾進傑、陳家強及吳瑋曦在周五下午4時多在基維爾營衝線，以5小時46分完成，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

毅行者100公里最早一批參加者在早上8時起步，他們這些40公里參加者在早上11時才出發。全日大雨，加上有數以百計的參加者先一步行過山徑，令到一些原始山徑已變成爛泥、泥漿，又滑又難行。曾福祥續說：「我們覺得難的時候，其他參加者更難。我們走過後，後面行的人就更難行，愈後的參加者愈難行，但沒辦法，因為天氣都是比賽一部分。」

陳家強說：「主要是天氣惡劣，但影響不到我們4個人的團隊。」吳瑋曦則說：「路況很特別，第一次試到這些路。四個人一起又好玩一點，雖然路上很多人，但一路跑，一路跟人打招呼都好像幾特別，幾好玩。」

吳瑋曦（左起）、曾進傑、陳家強及曾福祥在周五下午4時多在基維爾營衝線，以5小時46分完成，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

曾進傑建議大會繼續舉辦較短距離的40公里組別，他說：「應該值得的。因為對新手或者沒那麼多經驗的，其實100公里對他們是很大挑戰。他們可以試試先玩40公里，覺得都可以處理到再計劃100公里。這是踏腳石，可以一步一步來，不用一來就100公里。」