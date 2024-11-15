毅行者2024｜100公里三甲出爐　外籍跑手隊伍贏逾1小時得冠軍

樂施毅行者2024的100公里組別，由隊號8049的外籍跑手隊伍以11小時42分39秒首先抵達屯門哈羅香港國際學校終點，贏得今年毅行者冠軍。以本地跑手組成的8006隊伍則以12小時59分15秒得亞軍，由中港跑手聯合組成的8001隊伍慢數分鐘得季軍。



毅行者2024的100公里組別，冠軍8049隊伍高舉獎盃。（由樂施毅行者提供）

毅行者100公里精英組在周五（15日）早上8時於西貢北潭涌起步，幾支賽前熱門在初段如預期帶出，由居港外籍跑手Ryan Whelan、Jeff Campbell、Alex Neyrinck、Lodewijk Vriens組成的8049隊伍（下文稱為Ryan Whelan隊）一馬當先，在9時36分抵達首個檢查站西灣，花1小時36分走了15.5公里。這頭段路包括由北潭涌至萬宜水庫東壩約10公里的馬路，之後急下浪茄，再在海邊從零攀登第一座山、高314米的西灣山，接着落到大浪西灣的沙灘。

由幾位本地Team Salomon跑手楊志成、黃國威、莫偉雄、鄭子洋組成的8006隊伍（下文稱為楊志成隊）緊隨其後，比Ryan Whelan隊慢30秒到西灣檢查站。第三隊到西灣是代表運動服裝品牌AKIV的8036隊伍（下文稱為Nugo隊），由居港尼泊爾跑手Nugo Limbu Yamanth、潘金威、梁光恆、許浩達組成，他們比頭隊慢約3分鐘，在9時39分到西灣。第四位是上屆冠軍、來自毅行教室的隊伍8001（下文稱為梁成東隊），由梁成東、梁偉業、葉曉明加上新拍檔郭青松，他們在9時41分到西灣，慢頭隊約5分鐘。

由西灣到第二檢查站北潭坳約9公里，參加者沿麥理浩徑風景最漂亮的第二段行，抵鹹田灣後上山，攀至大浪坳後落赤徑，再上北潭坳。前列形勢未有大變，Ryan Whelan隊在早上10時31分抵達北潭坳，但領先優勢不足10秒，楊志成隊隨之趕到，可謂叮噹馬頭。Nugo隊在10時37分到北潭坳，比頭隊慢約6分鐘，而梁成東隊就再遲多兩分鐘，在10時39分抵達。

Lodewijk Vriens一馬當先，首先跑入基維爾營的檢查站。（顏銘輝攝）

Ryan Whelan、Jeff Campbell、Alex Neyrinck隨之跑到。（顏銘輝攝）

由北潭坳至第三檢查站水浪窩約10公里，全走麥徑第三段，需要攀升兩座山，先踏上連綿不盡的石級登牛耳石山，接着落嶂上，再登399米的雞公山，落到西沙路旁的水浪窩檢查站。

Ryan Whelan隊在第三個檢查站仍領先，在上午11時51分落到水浪窩，楊志成隊落後9分鐘，在中午12時到達，另外梁成東隊上了第三位，在12時05分到檢查站。

Lodewijk Vriens帶頭。（顏銘輝攝）

Ryan Whelan、Jeff Campbell、Alex Neyrinck隨之跑到。（顏銘輝攝）

由水浪窩至第四檢查站基維爾營約12.6公里，路線為麥徑第四段，一離開檢查站便攀升上馬鞍坳，經過壯麗的彎曲山，走至昂平，過茅坪，經「萬里長城」抵飛鵝山基維爾營。

Ryan Whelan隊率先在下午1時38分抵達基維爾營，直行直過。楊志成隊在麥徑第四段被拉開至20分鐘差距，1時58分到基維爾營。梁成東隊緊追而至，在1分鐘後抵達，加一加水就繼續前進。至於Nugo隊就在2時10分到基維爾營，暫排第四位。

赤裸上身的楊志成跑到基維爾營。（顏銘輝攝）

鄭子洋跑經基維爾營。（顏銘輝攝）

黃國威、莫偉雄跑經基維爾營，他們的隊伍贏得亞軍。（顏銘輝攝）

由基維爾營至第五檢查站畢架山約7.5公里，經山徑繞過大老山落馬路，下降至沙田坳後再上接山徑，繞過獅子山至九龍坳，攀上457米高的畢架山。由畢架山至第六檢查站走私坳約6公里，從畢架山下降至大埔公路，進入九龍水塘，沿金山路行到走私坳警察射擊場的檢查站。

Ryan Whelan隊在畢架山及走私坳兩個檢查站逐步拉開，在下午3時14分首先抵達走私坳。楊志成隊落後約半小時，3時46分到達。梁成東隊亦步亦趨，慢4分鐘在3時50分到檢查站，亞軍之爭相當激烈。

郭青松的隊伍得到毅行者100公里季軍。（顏銘輝攝）

梁成東的隊伍得季軍。（顏銘輝攝）

葉曉明跑過基維爾營，他的隊伍得到季軍。（顏銘輝攝）

梁偉業跑過基維爾營，他的隊伍得到季軍。（顏銘輝攝）

由走私坳至第七檢查站鉛礦坳約8.5公里，參加者抵城門水塘後，經過主壩，開始大攀升，上到532米高的針山，落山沿林道前進，再上647米高的草山，走山徑急下鉛礦坳。

雨戰似乎有利Ryan Whelan隊發揮，他們在針草帽愈戰愈勇，下午4時31分抵達鉛礦坳。楊志成隊在超過40分鐘後落到鉛礦坳，5時13分到檢查站。梁成東隊排第三，慢6分鐘到鉛礦坳。第四的Nugo隊在5時40分到鉛礦坳。

居港尼泊爾跑手Nugo的隊伍得第四名。他路經基維爾營時面露招牌笑容。（顏銘輝攝）

由鉛礦坳至第八檢查站大帽山約9公里，離開鉛礦坳後即有大攀升，上到784米高的四方山，抵四方亭後接走斜度甚高的馬路，登上香港第一高峰大帽山，沿馬路落到荃錦坳的檢查站。

Ryan Whelan隊在下午5時39分就攀過大帽山，落到荃錦坳的檢查站，獨領群雄。楊志成隊慢接近1小時，在晚上6時34分抵達這個檢查站。梁成東隊沒有被楊志成放甩，慢約5分鐘在晚上6時39分到檢查站。

毅行者2024的100公里組別，Alex Neyrinck（左起）、Ryan Whelan、Jeff Campbell、Lodewijk Vriens的8049隊伍贏得冠軍。（由樂施毅行者提供）

由大帽山至第九檢查站大欖涌水塘的路段較輕鬆，約9.5公里，全走馬路，幾乎全程落斜，檢查站位於吉慶橋。離開最後檢查站後尚布11.6公里路，參加者要轉入元荃古道，行往大棠燒烤場，之後經林道接回麥理浩徑第十段，幾乎全走馬路，落到哈羅香港國際學校衝線。

毅行者2024的100公里組別，鄭子洋（左起）、莫偉雄、楊志成、黃國威組成的8006隊伍得到亞軍。（由樂施毅行者提供）

毅行者2024的100公里組別，亞軍8006隊伍與支援隊及朋友合照。（由樂施毅行者提供）

Ryan Whelan隊一放絕塵，將優勢拉開到超過1小時，在今晚7時42分跑到終點完成，時間為11小時42分39秒。亞軍之爭方面，楊志成隊守住次席回來，在8時59分抵哈羅香港國際學校，時間為12小時59分15秒。梁成東隊慢少許，以13小時7分48秒完成。Nugo隊則以13小時52分43秒得第四名。

毅行者2024的100公里組別，梁偉業（左起）、葉曉明、郭青松、梁成東組成的8001隊伍得季軍。（由樂施毅行者提供）