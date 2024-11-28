扶輪超馬｜香港01身體力行挑戰自我　組隊奪50公里企業接力賽亞軍

扶輪香港超級馬拉松2024（扶輪超馬）在過去周日（24日）順利舉行，多名健兒於將軍澳跨灣大橋上挑戰各個距離組別的賽事，展現熱血拼搏的精神，即使當日天氣時晴時雨，仍無損熱烈的氣氛。

《香港01》作為今屆賽事的合辦機構，身體力行派隊參加50公里企業接力賽，奪得亞軍。有人首次挑戰長跑比賽、有人從刺激的搏擊運動轉項長跑，跑手們都在賽道上突破自己，用汗水寫出新一頁。



Ricco、KEI GOR、Louise、Kelvin和Dan角逐今屆扶輪超馬50公里接力賽，一齊挑戰自己。（蘇煒然攝）

今年的扶輪超馬原定5月舉行，但因天氣順延至11月24日。50公里是重頭戲，分為個人賽及接力賽，一眾健兒在早上7時陸續起步，在將軍澳跨灣大橋競逐，並於將軍澳海濱公園衝線。

《香港01》派出10名健兒組隊挑戰50公里企業接力賽，合力跑出4小時55分53秒，奪得亞軍，眾人大讚接力賽事氣氛獨特，期望未來繼續挑戰自己。

第一棒．KEI GOR：路上堅持不停步

KEI GOR是隊中長跑經驗最豐富一人，隊長一職當之無愧。（蘇煒然攝）

KEI GOR跑齡15年，跑過大阪和東京馬拉松，渣馬也參加了6次，是隊伍中經驗最豐富一人，隊長一職當之無愧。曾受傷患困擾的他謙稱難以重返巔峰時期，在大橋回程時有點吃力，但全程堅持下去：「由於住在附近，這條橋已跑過無數次，大概了解路況。回程再上斜比較辛苦，不過後面有跑手追住，我提醒自己只可以略略減速，不要停，堅持到之後落斜路段再追時間。」擔任第一棒的KEI GOR最終順利交棒予下一位跑手。

談到長跑路上的下一個目標，KEI GOR期望轉戰山賽，「例如一些30公里的山賽，畢竟追不上以前的速度，那就尋找不同的挑戰」。

KEI GOR既要跑步，亦照顧隊友，瞻前顧後。（蘇煒然攝）

第三棒．Louise：尋找屬於自己的節奏

Louise本是射箭好手，今次挑戰長跑賽。（蘇煒然攝）

Louise一年半前開始跑步，每周在住所附近跑兩、三次，以維持健康體魄為主，追求成績其次。今次是她第二次跑本地比賽，「平時長跑比賽多是個人賽，今次難得與同事一起跑接力，感覺新鮮，5公里這個距離亦有信心完成」。

談到比賽感受，Louise說接力賽多了一份團隊責任感，擔心影響整體表現，所以更渴望做好自己，但路途上更悟出一番感受：「路跑其中一個有趣之處在於要隨環境變化不斷摸索，上斜時不妨減慢不要鬥力，落斜時就放開衝。不過快慢其實各有千秋，快跑速度帶來成績與速度，慢跑又有點鬆弛的感覺，能夠多留意身邊的人事物，最重要是找到屬於自己前進的節奏。」

第四棒．Ricco：接力氣氛截然不同

Ricco完成神戶馬拉松後轉戰扶輪超馬，比賽當日絲毫未見疲態。（蘇煒然攝）

Ricco在扶輪超馬前一周才跑畢神戶馬拉松，比賽當日以大約每公里4分鐘的配速完成5公里，是隊伍中的「快腳」。雖然大賽過後仍處於恢復階段，但Ricco對當日表現仍感滿意：「其實也有點驚喜，始終跑完全馬不久，賽前只輕鬆跑過一次，加上路況比想像中多上落斜，跑起來也有點辛苦，不過平均步速也是滿意的。」

全馬距離42.195公里，對比一個人在途中的挑戰，接力賽為Ricco帶來另類長跑樂趣：「之前未試過長距離接力賽，最多只是毅行者，但都是整隊一齊行，今次比賽需要交接棒，與隊友互相打氣，氣氛截然不同。」

第五棒．Kelvin：了解自己的進步空間

透過長跑比賽做善事，Kelvin認為別具意義。（蘇煒然攝）

Kelvin本身熱愛柔道，近一年才開始跑步，也特地為今次扶輪超馬備戰。他以前甚少跑步，因為覺得跑步動作重複，十分單調，特別是打慣緊張刺激的柔道，難免顯得跑步相對沉悶，但當嘗試之後，對長跑運動有了新體會：「跑步讓我靜下來，有個喘息空間，看看風景、聽聽歌，能在忙碌的生活中放空。」

作為跑步新手，比賽當日少不免被將軍澳跨灣大橋的暗斜考倒，這也是他希望認真跑下去的原因之一：「賽道暗斜比想像中多，跑起來有點吃力，但正正令我知道自己有進步空間，更想學好跑步，慢慢改善技巧。」Kelvin特別提到，扶輪超馬除了是長跑比賽，更為仁濟醫院籌款，眾樂基金亦是慈善夥伴，透過長跑做善事，更具意義。

第七棒．Dan：同事鼓勵參賽

甚少跑步的Dan在同事鼓勵下參賽，真正做到由0到1。（蘇煒然攝）

「你問我跑齡和比賽經驗，前者是0，後者是1！」說是長跑新手，第七棒的Dan比第五棒的Kelvin更加初階，他一直打開籃球，極少跑步，扶輪超馬正是他第一個長跑賽。

比賽當日，跑到第七棒時天氣時而烈日當空，時而灑下雨粉，但即使跑得辛苦，Dan也沒有放棄，咬緊牙關返回接棒區，把接力帶交予第八棒的隊友，他賽後說：「本身也『十五十六』，最後多得同事鼓勵，決定報名參加，挑戰一下自己。由於甚少跑步經驗，落場時也提醒自己，不要多想，一直向前跑吧！」

從團隊運動轉戰個人運動，Dan認為跑步適合都市人的生活節奏，只要遷就自己時間，穿起跑鞋就能運動，未來有機會的話，也想繼續跑步，鍛煉健康體魄。