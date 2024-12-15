The North Face 100｜吳瑋曦上斜放甩江晏慶　本地跑手奪55K亞軍

The North Face 100香港越野跑挑戰賽55公里賽，內地好手申加升以5小時23分大熱封王，本地跑手吳瑋曦力壓來自台灣的江晏慶，以5小時47分得到亞軍。吳瑋曦跟江晏慶大部分時間拍住跑，到川龍上施樂園的上坡路，他發揮出自己擅長上山的優勢，甩開了江晏慶，保持第2名回終點。吳瑋曦賽後表示很滿意成績，他認為第3、4的跑手都很有實力，能夠快過他們都很開心。



吳瑋曦贏得55公里男子亞軍。（顏銘輝攝）

55公里賽在過去周六早上8時起步，由林村出發，經牛牯嶺行山徑及蝴蝶山到粉嶺，上九龍坑山落大埔頭，沿衛奕信徑穿過大埔到元墩下，至鉛礦坳再接龍門郊遊徑，上施樂園再登大帽山，落梧桐寨後上大刀屻，回到林村許願廣場衝線。全程約55公里，累計攀升有3288米。

作為內地頂尖的跑手，申加升一馬當先，由頭帶到尾，其他人連「尾燈」也看不到，吳瑋曦亦表示「除了起步見到一陣，之後都不見他了」，可見申加升的實力。他以5小時23分26秒衝線，大熱姿態贏得冠軍，優勢有24分鐘。

吳瑋曦完賽後享用大會的食物，與其他山友寒暄。（顏銘輝攝）

亞軍之爭十分激烈，本地的吳瑋曦、台灣的江晏慶及內地的宣勇三強鼎立。在頭3個檢查站，他們的距離十分接近。離開元墩下後，3人開始發力，想拉開彼此的差距，宣勇稍為落後，吳瑋曦及江晏慶在龍門郊遊徑仍然拍住走。

吳瑋曦（左）與冠軍申加升合照。（顏銘輝攝）

25歲的吳瑋曦說：「我在山腰及越野路可能比較慢，所以先跟住他，到開始上大帽山那段，我開始帶出來。」吳瑋曦擅長上斜加速，由川龍上施樂園時，他甩開了江晏慶，比後者快了3分鐘到施樂園的檢查站。

吳瑋曦出席頒獎儀式，獲得亞軍。（顏銘輝攝）

在最後近20公里，吳瑋曦不敢鬆懈，全力跑回來，以5小時47分56秒衝線，贏得男子亞軍。他說：「感覺離終點不遠，所以盡力不留力。」江晏慶慢吳瑋曦11分鐘，以5小時58分56秒得季軍，而宣勇就得殿軍。

男子55公里三甲合照，季軍江晏慶（左起）、冠軍申加升及亞軍吳瑋曦。（顏銘輝攝）

吳瑋曦表示賽前以6小時為目標，所以滿意自己的表現。他逆：「第3、第4名的跑手都很快，可以快過他們都開心。」吳瑋曦密密比賽，兩星期前在黃金百里55公里賽贏得冠軍，他下個周末會參加越嶺系列賽沙田的45公里，到1月1日會出戰元旦東北縱走，跟住會再跑山野之王系列賽之大嶼站。