港珠澳半馬｜巴士及港鐵特別交通安排　跑手集合時間、當日天氣

中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2024/25（即第二屆港珠澳半馬）將於2025年1月5日舉行，賽事升格至世界田徑聯會金級道路賽。

本文詳列港珠澳半馬比賽資訊、交通、天氣預測等最新安排。



港珠澳半馬2024/2025｜基本資料

日期：2025年1月5日

起點及終點：港珠澳大橋香港連接路

距離：21.0975公里

名額：8000個

限時：3小時

港珠澳半馬2024/2025｜起步及集合時間

起步時間：

挑戰組：上午7:15（集合截止時間：6:10）

1組：上午7:45（集合截止時間：6:30）

2組：上午8:15（集合截止時間：7:00）

3組：上午8:45（集合截止時間：7:30）

集合地點：亞洲國際博覽館5號展館

港珠澳半馬2024/2025路線圖。

港珠澳半馬2024/2025｜特別交通安排

巴士：龍運巴士將安排多條機場巴士A及NA線停靠亞洲國際博覽館，方便跑手往返賽事集合點，詳情可參閱龍運巴士網站。

機場快線：港鐵機場快綫將於上午5時15分、上午5時25分及上午5時35分提供三班特別班次，由香港站前往博覽館站。

港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士及跨境出租車：車在活動舉行期間會維持服務 。上述服務的行車路線將依照現場實施的臨時交通安排而作出調整。

周潤發去年參賽，是其人生「初半馬」。（鄭子峰攝）

港珠澳半馬2024/2025｜當日天氣

根據香港天文台的天氣預報，1月5日大致天晴，早上清涼，日間非常乾燥，氣溫介乎攝氏16至21度。

港珠澳半馬2024/2025｜跑手包領取安排

日期：2025年1月3日下午4:00至晚上8:00、1月4日上午10:00至晚上6:00

地點：九龍公園廣場

跑手包物品：號碼布（連計時晶片）、行李袋及行李號碼貼紙、賽事紀念T恤、其他紀念品

港珠澳半馬2024/2025｜獎金

傑出獎金（只限男、女子挑戰組）

挑戰組總獎金：8.08萬美元（以總名次計算）

第1名：1.5萬美元

第2名：7500美元

第3名：6000美元

第4名：4500美元

第5名：3000美元

第6名：1500美元

第7名：1200美元

第8名：900美元

第9名：500美元

第10名：300美元

特別獎金（只限香港永久居民；只限男、女子挑戰組）

挑戰組總獎金：6萬港元（以組別名次計算）

第1名：1500港元

第2名：1000港元

第3名：500港元

2023年首度舉行的港珠澳大橋半馬拉松吸引大批跑手參加。（資料圖片／鄭子峰攝）

港珠澳半馬2024/2025｜特邀跑手名單

男子：

Kibiwott KANDIE（號碼：1 / 肯亞） 個人最佳成績：57分32秒

Stephen KIPROP（號碼：2 / 肯亞） 個人最佳成績：58分42秒

Milkesa Mengesha TOLOSA（號碼：3 / 埃塞俄比亞） 個人最佳成績：58分58秒

Haftu Teklu ASEFA（號碼：4 / 埃塞俄比亞） 個人最佳成績：59分06秒

Weldon Kipkirui LANGAT（號碼：5 / 肯亞） 個人最佳成績：59分22秒

Patrick Kabirech MOSIN（號碼：6 / 肯亞） 個人最佳成績：59分31秒

川內優輝（號碼：7 / 日本） 個人最佳成績：1小時02分13秒

Luke KIPROP（號碼：8 / 肯亞） 個人最佳成績（全馬）：2小時06分39秒

Negasa Dekeba BIKELA（號碼：9 / 埃塞俄比亞） 個人最佳成績：未有提供

Isaac KIPKEMBOI（號碼：10 / 肯亞） 個人最佳成績：59分54秒

Diriba Girma MAMO（號碼：11 / 埃塞俄比亞） 個人最佳成績：未有提供

女子：

Gotytom Gebreselase TEKLEZGI（號碼：51 / 埃塞俄比亞） 個人最佳成績：1小時05分36秒

Ftaw Zeray BEZABH（號碼：52 / 埃塞俄比亞） 個人最佳成績：1小時06分04秒

Shelia CHENLANGAT（號碼：53 / 肯亞） 個人最佳成績：1小時06分06秒

Miriam CHEBET（號碼：54 / 肯亞） 個人最佳成績：1小時06分43秒

Viola CHEPNGENO（號碼：55 / 肯亞） 個人最佳成績：1小時06分48秒

Grace Loibach NAWOWUNA（號碼：56 / 肯亞） 個人最佳成績：1小時07分16秒

Daisy JEPKEMI（號碼：59 / 哈薩克） 個人最佳成績：1小時10分32秒

Farkoussi KAOUTAR（號碼：61 / 摩洛哥） 個人最佳成績：1小時10分35秒

Gladys CHEPKURUI（號碼：62 / 肯亞） 個人最佳成績：1小時05分46秒

姚潔貞為香港半馬女子紀錄保持者。（資料圖片；鄭子峰攝）

港珠澳半馬2024/2025｜半馬紀錄及2023年成績

香港紀錄：

男子——黃尹雋 1小時04分30秒（2022年日本上尾）

女子——姚潔貞 1小時12分10秒（2020年波蘭佳黛妮亞）

亞洲紀錄：

男子——Abraham CHEROBEN（巴林） 58分40秒（2017年）

女子——Violah JEPCHUMBA 1小時05分22秒（2017年）

世界紀錄：

男子——Yomif KEJELCHA 57分30秒（2024年——待確認）

女子——Violah JEPCHUMBA 1小時05分22秒（2017年）

2023年成績：

男子三甲

1 KIPCHUMBA Geofry Toroitich（肯亞） 1小時01分38秒

2 MAYAKA EVANS NYAKAMBA（肯亞） 1小時01分53秒

3 KIRUI Ronald Kiprotich（肯亞） 1小時01分58秒

女子三甲

1 CHELANGAT Sarah（烏干達） 1小時08分04秒

2 CHEPKURUI Gladys（肯亞） 1小時09分48秒

3 KIPKIRUI Caroline Chepkoech （哈薩克） 1小時12分14秒