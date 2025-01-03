箱根驛傳｜青學大衛冕又破大會紀錄　野村昭夢靠友情之鞋大爆發

第101回箱根驛傳，今日（3日）舉行回程的比賽，由青山學院大學（簡稱青學大）破大會紀錄衛冕。

大熱門青山學院大學在昨日（2日）靠若林宏樹在第五區取得領先，握有1分47秒優勢，今日在回程保持領先，其中負責第六區的野村昭夢跑出56分48秒，破區間紀錄。最終，青山學院大學以總成績10小時41分19秒完成，以6秒之差打破他們去年寫下的大會紀錄，連續兩年贏得冠軍，也是他們近11年來第8次在箱根驛傳摘冠。



負責第十區的小河原陽琉衝線，為青學大衛冕箱根驛傳。（X）

昨日舉行去程的第一至第五區，中央大學在頭4區領先。在第四區，青學大的4年級生太田蒼生贏得「區間賞」，幫助青學大將落後差距拉近至45秒。在第五區，青學大的4年級生若林宏樹跑出1小時09分11秒，贏得「區間賞」並刷新區間紀錄，幫助青學大取得領先。

青學大的原晉監督被學生拋起慶祝。（X）

經過昨日去程的5區後，青學大以1分47秒領先中央大學。今日的回程的第六區至第十區在早上8時開始，青學大在第六區派出4年級的野村昭夢，他曾充滿自信表示「落斜可以擊敗任何人」，而他確實跑出這樣的壓倒性表現，將他們領先中央大的優勢拉開至3分49秒。野村昭夢以56分47秒完成第六區，成為史上首位在57分鐘內跑完這一區的跑手。

野村昭夢說：「過去一年，我一直以56分鐘為目標去努力。我們的最後一棒小河原陽琉是1年級生，我希望盡全力去擴大優勢，領先多1秒得1秒。我的同學在我的鞋上寫了一些訊息，當我很辛苦的時候，我就看一看這些訊息，之後我就感受到鼓勵，做到最好。真的很辛苦，我幾乎放棄，但路邊的人一直為我打氣，他們說『你可以跑到56分鐘』，所以我才能保持到最後。」

第六區的野村昭夢一度為青學大將領先優勢拉開到超過3分鐘。（X）

為青學大負責第六區的野村昭夢成為史上首位在57分鐘內完成這個區間的跑手，他表示跑到很辛苦的時候，望一望鞋上同學們所寫的鼓勵說話，他就有力量繼續衝下去。（X）

第七區的白石光星、第八區的塩出翔太、第九區的田中悠登及第十區的小河原陽琉，為青學大保持住領先優勢，其中塩出翔太及小河原陽琉都跑出同區最快時間得「區間賞」。當小河原陽琉衝線，新紀錄誕生，青學大以10小時41分19秒贏得冠軍，比他們所保持的舊紀錄快6秒。青學大去年以10小時41分25秒封王，這代表他們不但衛冕，而且連續兩屆刷新大會紀錄。