箱根驛傳｜只差一秒的天堂與地獄　一代名校憑執念驚險取正賽資格

箱根驛傳（箱根駅伝）是日本跑界最重要盛事之一，每年1月2日及3日一連兩天舉行。選拔賽今周六（19日）上演，43間大學爭奪10個正賽名額。

經過逾12小時鏖戰，主持宣讀10間晉級的大學，當順天堂大學學生聽到學校名字後，不禁相擁，流下喜悅的淚水；排在第11位的東京農業大學以1秒之差無緣正差，雙方形成強烈對比。



箱根驛傳每年約有20支來自關東地區的大學參賽，去屆總成績首十位隊伍成為種子隊，另外一半隊伍由選拔賽決出。選拔賽為半馬路程，參賽隊伍各派10至12人一同起步，計算首10名跑手的總成績，決定出線權誰屬。

箱根驛傳為日本體育盛事，即使只是選拔賽亦備受關注。（X影片截圖）

各隊結束比賽後，主持上台宣布結果，另一名工作人員則負責揭開遮擋學校名字和成績的牌，各校學生在台下靜待寫上學校名字的牌被揭開。最終立教大學以10小時52分36秒，成為今次選拔賽冠軍。

一間又一間大學歡呼及慶祝，主持宣讀的名字來到第10間，也就是最後一個晉級名額，失敗便只能再等一年，不少學生與教練的表情都相重沉重。當聽到「順天堂大學」的名字時，該校學生隨即相擁而泣，與之相對的，是其他大學生一臉無奈及失望。

得悉學校獲最後一個正賽名額，順天堂大學一眾學生相擁而泣。（X影片截圖）

更殘酷的是，主持接着公布之後名次的學校及成績。第11位東京農業大學，成績為11小時1分26秒——僅僅落後第10位的順天堂大學1秒。該校不少學生隨即崩潰痛哭。

第10位結果由4：04開始：

東京農業大學王牌跑手前田和摩在年中氣胸病發，未能參與今次選拔賽，教練小指徹對此表示很不甘心：「如果前田在的話，我們應該就能贏了。下年他復出之餘，亦會有出色的新人入隊，加上陣中成員也會成長，隊伍將變得更強。我們不會忘記今次悔恨，爭取下年以前列成績晉級。」

因1秒未能晉級，東京農業大學的學生顯得非常不甘。（X影片截圖）

至於剛好能夠晉級的順天堂大學，其實是箱根驛傳的傳統名校，歷年贏過11次冠軍，在所有學校中排名第4。不過2022年他們獲得亞軍後，成績一路下滑，去年更只得第17名，失去種子名額，因此才要通過選拔賽爭取席位。

《日刊Sport》報道，教練長門俊介賽後滿眶淚水，表示心情非常複雜。因為上屆比賽完結後，陣中王牌選手畢業，主力又受傷、生病等，整個隊伍十分不安，加上最近成績不佳，自信陷崩潰狀態。幸好有兩名新教練加入，包括被稱為「初代山神」的今井正人，讓學生重拾信心。

今井正人曾是順天堂大學隊長，以登山路段聞名，更試過在落後對方逾4分鐘下狂追反超前。這位名將表示今次比賽中經常向學生「1秒！1秒！」地叫，希望學生能夠記住這種氣氛與執念；長門俊介此前亦一直跟選手表達「比賽中的1秒也很重要」，最後學生也憑藉寶貴1秒，拿到了正賽入場券。

現在回看，便能理解他們得悉能晉級的喜悅淚水。（X影片截圖）

雖然曾是賽事名門，不過長門俊介指，他們今年的口號是「下克上」，而且這是隊員商量後共同決定：「（正賽時）我們便是排第20的隊伍，希望大家能做好準備，不僅是重獲種子名額，而是要力爭前5。」