箱根驛傳百周年　青學大刷新紀錄封王　原晉監督領軍10年7冠

日本「過年」重點節目、元旦翌日一連兩天舉行的箱根驛傳（箱根駅伝）在石川縣大地震陰霾中上演，今屆適逢是賽事百周年，參賽學校由慣常的20間增至23間，不變的是冠軍依然是青山學院大學（青學大）與駒澤大學（駒澤大）兩大強校之爭。

青學大在首日去程已佔超過兩分鐘優勢並刷新去程紀錄，回程更將與駒澤大之間的時間拉開至6分35秒，以10小時41分25秒的破紀錄總成績時間重奪冠軍。過程看似輕鬆，青學大監督原晉和一班成員卻深知，這次勝利得來不易。



青山學院大學刷新紀錄成績贏得箱根驛傳。（X）

駒澤大首日賽事落後青學大兩分多鐘，本已難追，青學大次日跑手愈戰愈勇，完成第七區後優勢擴大至逾4分鐘，第8區二年級生塩出翔太、第9區四年級生倉本玄太分別以同區最快的成績贏得「區間賞」，每區穩定地擴大優勢之下，終以10小時41分25秒封王，成績較他們在2022年創下的舊紀錄快超過兩分鐘。

連同第二區的黒田朝日，青學大獲得3個區間賞，也是該校第7度封王。近年青學大與駒澤大一時瑜亮，駒澤大過去一年來氣勢如虹，上季包辦日本大學三大驛傳（出雲、全日本、箱根），今季早前已先後在出雲和全日本再度獲勝，不過青學大打破他們蟬聯「三冠王」的美夢，他們在箱根10小時48分第二名完成、以逾6分鐘的差距敗陣。

黒田朝日（圖左）在第二區贏得區間賞，也是青學大刷新去程紀錄的功臣。（X）

青學大監督原晉：12月時曾懷疑能否保住種子身份

城西大學獲得歷來最佳的第三名，成績為10小時52分26秒。至於早前急性腎衰竭逝世的19歲跑手高橋彰太所屬的法政大學，以10小時56分35秒獲第六名。

青學大再度封王，跑隊監督原晉居功至偉，畢竟他上任前青學大從未獲勝，近10年創下7冠神話，自然成為傳媒追訪對象，賽後他披露跑隊不久前狀況一度極頹，部分主力成員患上流感，「12月初至月中隊伍狀況極之差，甚至懷疑我們能否保住種子身份（總成績前十名）。直至3星期後，學生開始認真對待箱根驛傳。」

即使如此，原晉仍認為，「賽前我不認為今次我們能勝出。」

青學大10年7冠，跑隊監督原晉成為追訪對象。（X）

從絕望中谷底大翻身

事關最強對手駒澤大正處強勢，陣中擁有速度奇高的三大主力，力爭連續兩年成為「三冠王」。加上賽事前一個月青學大主力接連冒流感，原晉監督到12月時仍感絕望，「我是80%誠懇、20%希望為隊員減壓地向他們說出：『我們贏到便贏，就算得第二，也無問題。』 」

然而青學大跑隊成員之後進行內部討論，一個未有參賽的四年級「大師兄」激勵眾人，「我想你們在箱根驛傳努力戰鬥至最後」，一班隊員隨即團結起來，而且成員輪流患上流感，也正好讓各人趁機好好休息，最終果然在箱根展現出爆發力。

今年不止是箱根驛傳百周年，對青學大和原晉來說亦別具意義，「今年是青山學院大學創校150周年，也是我獲委任為教練20周年，加上是箱根驛傳百周年，我很想贏，能在這三大里程碑之中勝出，獲得這麼多人支持，我真的很開心今天可以慶祝。」作為7屆冠軍教練，原晉拒絕居功，並推說，「贏得冠軍學生的功勞更大」。