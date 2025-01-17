HK100 2025｜重頭戲1.18早上開跑　黃浩聰張敏怡參賽　附直播連結

年度本地越野跑大賽HK100 2025在本周舉行，賽道長約103公里的旗艦賽事HK100會在周六（18日）早上8時起跑，大會由早上7時45分起提供網上直播，直至當晚10時，方便各地觀眾追蹤賽事，見證冠軍誕生。

今屆HK100雲集多位頂尖的內地跑手，包括閆龍飛、申加升、游培泉及蒙光富4位冠軍級人馬，本地代表則有黃浩聰。女子組方面，內地跑手陳霖尋求衛冕，越南的Hau Ha Thi及尼泊爾的Sunmaya Budha有力挑戰，本地好手張敏怡亦會落場。



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HK100在本周舉行，103公里賽事於1月18日舉行。（由賽會提供）

HK100為香港其中一項最受國際關注的越野跑盛事，過往吸引了不少海內外精英跑手來港參戰。周四的The Third 33公里賽及周五The Half 56公里賽後，周六上演重頭戲103公里的比賽。

蒙光富。（大會提供）

HK100男子形勢：4位前冠軍參賽 本地代表有黃浩聰

男子方面，今屆出現四王爭霸的形勢，4位來自內地的前冠軍參戰，分別是2015年冠軍閆龍飛、2019年冠軍申加升、2020及2023年冠軍游培泉以及上屆冠軍蒙光富，其中游培泉是場地紀錄保持者，曾跑出10小時0分17秒。若非2018年冠軍祁敏不久前宣布退賽，今屆將是五王爭冠。在上屆，蒙光富以10小時16分贏得冠軍，力壓10小時35分的游培泉。

游培泉。（大會提供）

其他有冠軍實力的內地跑手有覃桂都、張火話、柏輝、何富軍及鄧國敏等。鄧國敏是HK100的常客，來港參賽經驗十分豐富，他是2023年季軍及2024年的第五名。柏輝也值得留意，他上月在「泰B」清邁的UTMB系列賽贏得100公里組別冠軍，似乎狀態不錯。

黃浩聰近年致力發展越野跑的青訓，減少比賽數量。（顏銘輝攝/資料圖片）

本地代表有黃浩聰，雖然他近一年減少比賽數量，投放更入精神培育新秀，但實力仍不可忽視。他曾3次在HK100跑出11小時內的佳績，在2020年得殿軍，並在2021及2022年的虛擬跑得冠軍。如果聰sir能夠再跑出11小時內的表現，相信可以名列前茅。長期活躍香港跑山界的菲律賓跑手John Ray “Stingray” Onifa亦有參戰，他上屆也跑入前十名內，去年底在亞太錦標賽短距離組別得冠軍。

其他有力爭冠的跑手有意大利的Dani Jung，他是2017年亞軍，另外還有尼泊爾的Sange Sherpa、羅馬尼亞的Raul Butaci及Ionel Christian Manole。

HK100 女子形勢：上屆三甲再參戰 本地代表有張敏怡

女子方面，上屆三甲再鬥過！上屆冠軍陳霖、亞軍李穎、季軍武源媛再度參戰，這3位來自內地的跑手勢必又大鬥法。陳霖去年跑出12小時44分封后，李穎及武源媛都能夠在14小時內跑完。此外，贏得2023年亞軍的內地跑手李安娜亦會參賽。本地跑手方面，有2023年冠軍張敏怡，她當年跑出13小時49分得冠軍。

張敏怡將會參加103公里的賽事。（顏銘輝攝/資料圖片）

數熱門，必要留意尼泊爾的Sunmaya Budha及越南的Hau Ha Thi。Hau Ha Thi實力頂尖，近一年屢贏冠軍，稱霸不少東南亞山賽，包括上月在清邁的UTMB系列賽50公里組別得冠軍，而她在去年的CCC賽得殿軍。Sunmaya Budha在2023年多次在香港山賽摘冠，上月在邁的UTMB系列賽50公里組別得殿軍。其他要留意的選手有日本的清宮由香里、斯洛伐克的Veronika Leng。

今屆HK100設有網上直播，由早上7時45分開始，直至晚上10時。男子冠軍估計大約在傍晚6時至7時衝線，而女子冠軍大約在晚上9時至10時到終點。