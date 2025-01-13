越野跑｜觀塘後山第三年辦學界跑山賽　黃浩聰加長路線獲ITRA認可

香港越野跑手黃浩聰將會在3月16日舉行第三屆的青少年越野跑賽「高峰對決」，希望將跑山運動推廣至學界。今屆繼續在觀塘沈雲山舉行，但賽道比對上兩屆長，有3.6公里，攀升160米，並且首度成為國際越野跑協會（ITRA）認可的比賽。今屆賽事獲得國際獅子總會中國港澳303區贊助支持，所以除了參考學界規則分為男、女子甲、乙、丙組外，增設獅子會盃，還加入特邀組。



黃浩聰近年致力發展越野跑的青訓。（顏銘輝攝）

黃浩聰近年致力發展青少年跑山，將這項運動帶入學校。在2023年，他與秀茂坪少年警訊合作，為當區5間中學提供跑山訓練並舉辦比賽，在沈雲山舉行首屆「高峰對決」，約60人參加。在2024年的第二屆賽事，開放為全港招募，吸引到元朗、屯門、北區的中學生參加，約170人報名。黃浩聰表示今屆繼續向全港中學生開放，估計參加人數將創新高，呼籲對跑山有興趣的學生盡快報名，因為跑經市區路段，每個組別的人數不能太多，各組分別只有50個名額。

上屆賽事：黃浩聰辦學界越野賽推廣跑山 觀塘後山賽道急落急上充滿回憶

第三屆「高峰對決」在1月13日舉行記者會。（顏銘輝攝）

「高峰對決」根據學界規則分為男甲、女甲、男乙、女乙、男丙、女丙共6個組別。黃浩聰表示，雖然目前學界亦有越野賽，稱為cross country，但cross country的比賽大多跑斜路，不會跑入較崎嶇的山徑，所以他希望舉辦一項學界山路越野賽。

今屆的「高峰對決」繼續在觀塘沈雲山舉行，黃浩聰說：「我小時候就在觀塘區長大，住在順天邨。小時候，我們放學時，經常走上這座山玩耍。那時候在山頂看到的風景與現在一樣，看到整個觀塘區、九龍、維多利亞港及港島。看到這樣心曠神怡的景色，讓人感覺放鬆。那時候，我們已經說，可不可以將這個地方推廣給更多人。真的很開心，現在可以在這座山上舉行比賽，將我們以前的經歷帶給現在的青少年。」

今屆的路線長3.6公里。（顏銘輝攝）

對上兩屆比賽的賽道為2.4公里，今屆加長至3.6公里，並保持相若的160米攀升。黃浩聰透露，今屆加長路線後，滿足到條件，首度成為國際越野跑協會（ITRA）認可的比賽，而且他查閱過ITRA的資料，笑言「高峰對決」極可能是ITRA認可比賽中賽道最短的一項比賽。

他說：「每個青少年參加完之後，就自動會在ITRA開了一個帳戶，還會有一個performance index（表現分數），代表他們的越野跑水平。今次幫他們開了帳戶，未來可以慢慢累積及提高分數，從而有機會參加世錦賽、亞錦賽，亦有機會幫到他們升學就業，亦令這個比賽更有認受性。」

黃浩聰出席記者會。（顏銘輝攝）

今屆賽事獲得國際獅子總會中國港澳303區贊助支持，故此在6個青少年組別以外，增設獅子會盃，歡迎獅子會的會員報名參加。黃浩聰透露，今屆還增設特邀組，邀請了一些越野跑精英好手試一試這條路線。

此外，觀塘民政事務處是今屆賽事的協辦機構，當區區議員張琪騰表示，比賽有助當區青少年認識社區。他說：「增加年輕人對社區的認識，因為社區的歸屬感也很重要，待他出來工作，就會反饋給社區，好像聰sir（黃浩聰）一樣，他在觀塘長大，當然他如今服務不只是觀塘，這個是全港性的活動。」