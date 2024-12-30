謝覺偉2024絕地翻身　以為運動員生涯玩完　信心谷底捉緊希望曙光

香港越野跑及長跑運動員謝覺偉經歷了絕地反擊的2024年。

打工仔年尾要追數、追業績，運動員亦一樣要追成績。謝覺偉在下半年的比賽屢次失手，信心跌至谷底，一度認為明年便要告別全職跑手生涯。在12月的100公里超級馬拉松世錦賽，他跑出世界第8的佳績，令到他的信心及運動員生涯重見希望。



謝覺偉在馬鞍山海傍接受訪問。（顏銘輝攝）

36歲的「阿歹」謝覺偉踢足球出身，曾加入傑志青年軍，躋身甲組，但長居後備，所以放棄了足球員這條路。經過多年打工生涯，做過運輸及裝修，他開始業餘長跑及跑山，成績不俗，去年決心成為全職跑手，把握當運動員的二次機會。

2024年是謝覺偉全職跑手生涯的第二年。他獲得進入體育學院的機會，得到教練村尾慎悅的指導，滿懷希望地開啟這一年。「起碼有教練，又有少少資助，雖然資助唔多，但叫做幫補下，個人會定啲。」他說：「上年就覺得，今年應該會充滿挑戰同艱辛，同埋係學嘢嘅一年。」

謝覺偉帶了3面獎牌出來接受訪問，分別是佐呂間湖100公里超馬、倫敦馬拉松及印度超馬世錦賽。（顏銘輝攝）

記者叫謝覺偉為自己在2024年的表現評分，有兩項比賽自評0分，全年就7分。（顏銘輝攝）

謝覺偉的2024｜全職跑手第二年 與教練村尾慎悅合作

談到與村尾慎悅的師徒關係，他說：「好似係一個好惡嘅阿爸，同埋一個仔咁樣。佢都係一個好嚴格嘅教練。」他表示村尾慎悅並不只是教跑步，而是改變了他整個生活習慣，「早睡早起，一開頭最唔適應，可能係凌晨4、5點起身練習，夜晚到9、10點就要瞓」。

阿歹分享，他接受村尾教練訓練的消息登上了當地報章。（Instagram）

初與村尾慎悅合作，謝覺偉在今年初幾項比賽跑出不錯的成績，在渣打香港馬拉松跑出2小時29分，達成目標範圍內的成績。接着，他在2月跑了香港越野錦標賽，再在4月的倫敦馬拉松有大突破，跑出2小時24分，將個人全馬最佳時間推前近5分鐘。之後，他在村尾慎悅安排下到日本訓練，在6月初次參加超馬比賽，於佐呂間湖100公里超馬跑出6小時40分得到第5名。

謝覺偉北海道佐呂間湖100公里超馬以6小時40分得第五名。（Instagram）

這場超馬的成績雖然比目標時間慢了少許，但謝覺偉都收貨。（Instagram）

在謝覺偉給自己的評分中，以10分為滿分，他認為上半年這4場比賽的表現值7分或8分。然而，在下半年的比賽，0分卻一再出現。

8月的100公里CCC越野跑賽，是謝覺偉在2024年最重點部署的比賽。不過，受傷影響了訓練質素，而且比賽時腸胃出問題，令謝覺偉在CCC賽跑不出預期的時間，以12小時30分完成。回望那場比賽，謝覺偉認為自己的發揮只值及格的6分。

謝覺偉用了12小時30分跑完CCC賽。（顏銘輝攝）

謝覺偉離開CCC終點後，在廣場的梯級坐下休息，仍然滿頭大汗。（顏銘輝攝）

謝覺偉的2024｜下半年兩度剪帶 信心跌至谷底

回港後，他在10月參加「魚羊」50公里山賽，在發燒下參賽，人生首次「剪帶」退賽，覺得很失禮、很失望。他給予自己0分，病不是藉口，運動員有責任好好照顧自己身體。

在「魚羊」賽50公里，謝覺偉表示有想過在城門「剪帶」，最後捱到梧桐寨才退出。（顏銘輝攝）

好友蘇浩才慰問謝覺偉。（顏銘輝攝）

雖然謝覺偉隨後在另一場10月的本地50公里山賽取得冠軍，但在11月的馬來西亞UTMB系列賽100公里，他跑了20公里就犯下大錯，跑錯路下退賽。他說：「身體狀態完全冇問題。因為喺夜晚，一個分岔路口，兩邊都有絲帶，我頭燈射向右邊，見到有絲帶，我就跑向右邊。如果我嗰刻頭燈係射向左邊，我行左邊就係啱。」

當他發現偏離賽道時，為時已晚，「一來一回要追十幾公里，咁就算嘞」。談到那刻心情，他說：「除咗粗口都唔知講乜好！（見你畀自己0分）最低幾多分就畀幾多分！點會行錯路！唉，低級錯誤呀！」

一個賽季，兩次剪帶，下半年的比賽沒有拿得上手的好成績，謝覺偉在11月的信心跌至谷底，對自己充滿質疑，「唔想見人，訓練都冇心機」。他甚至覺得全職跑手生涯已經行到終點，他說：「經過嗰兩次剪帶後，就會喺度諗，想跑完呢年就唔再跑嘞，因為好失望，又覺得冇成績可以留得低（喺體院）。」

在超馬世錦賽，謝覺偉穿上港隊戰衣參賽。（顏銘輝攝）

謝覺偉的2024｜100公里超馬世錦賽絕地反擊

12月在印度舉行的100公里超馬世錦賽，本身不在謝覺偉的計劃當中，他到10月底才落實參賽資格，那時候他正積極備戰馬來西亞的UTMB賽。在馬來西亞回港後，他只有約兩周時間、在心情低落下備戰超馬世錦賽。他嘆：「如果早啲決定有呢場世錦賽，我可能唔跑馬來西亞，咁樣我就可以有成個月去準備世錦賽，出嚟嘅效果可能更好，但呢啲好難估嘅。」

超馬世錦賽的出現，令謝覺偉頹勢的下半年獲得一個絕地翻身的最後機會。

教練村尾慎悅的支持，亦令「阿歹」慢慢想通，走出情緒的低谷。他說：「雖然我跑得差，冇乜成績，但係教練仲係咁有信心去幫我，我係咪反而要掉返轉頭，畀返少少信心自己呢？跑好呢場比賽，睇下會唔會做到乜嘢出嚟！」

12月的超馬世錦賽，香港隊只得謝覺偉和日籍教練村尾慎悅出席。（IAU Facebook）

在這場超馬世錦賽，村尾慎悅親到印度督師，為謝覺偉補給及提供指示。謝覺偉說：「（教練在場）會有震懾效果，可能跑到好辛苦嘅時候見到佢，成個人就會好精神。比賽跑20個圈，一個圈會見佢兩次。話就話震懾，講真好似係安心先係。」

賽前目標7小時，最後謝覺偉以6小時46分跑完100公里，排第8名。

謝覺偉在IAU世界100公里超馬錦標賽排名第8。（田總Facebook）

謝覺偉的2024｜憶一年起跌含淚衝線 終獲村尾慎悅讚賞

一位香港跑手，可以在田徑項目排上世界的前8名，其實是相當難能可貴。這個成績不但令謝覺偉重燃對跑步的信心，亦令他得到村尾慎悅一句讚賞。謝覺偉說：「佢（對讚賞）唔大方㗎，可能呢一年入面，剩係呢場比賽先讚我一次。」

在2024年，謝覺偉經歷過信心盡失，情緒大起大跌，多次哭過，最難忘是超馬世錦賽最後一兩公里路，含淚衝線。他說：「跑到嗰陣成績叫做穩陣，開始諗返呢一年嘅經歷。喊住跑返去，好耐都冇試過喊住跑。」

他嘆道：「可能往往人就要喺一個垂死掙扎……你喺順境嘅時候去做一件事，經常都唔成功，但往往去到低位，要絕地反擊嘞，件事先至成功，好奇怪。」

謝覺偉在馬鞍山海傍接受訪問，談到2024年的回顧。（顏銘輝攝）

作為全職跑手，謝覺偉承受很大的壓力，因為成績等於生計。在超馬世錦賽前，他常常有這個想法：「又到年尾喎，今年冇成績喎，咁點算呢！」

「可能其他人唔明，但運動員就會明。可能好多運動員都面臨一個咁嘅問題，冇成績但係好想繼續去做運動員。行呢條路，冇成績、冇支援，又唔知點樣可以行到落去。」打工仔要追KPI，運動員何嘗不是！愈近年尾，如果未做到成績，人自然愈慌。

謝覺偉今年中在馬鞍山牛烏水塘接受訪問。（資料圖片/顏銘輝攝）

「咁就跑咗個（世界）第8返嚟，唔知呢個成績會唔會得到認受啦，但最起碼我做到一個好成績出嚟，做返一樣應有嘅本份。」他說：「可能個天冥冥中有個安排嘅，如果我嗰場馬來西亞100K跑得晒，可能就回唔切去練場世錦賽。或者個天想同我講『要抖下，唔好嘥咁多力』。聽天由命囉，路好多時都唔係自己揀，逆來順受囉。」

跑到這個好成績，現在有沒有鬆口氣？謝覺偉說：「我唔知，因為始終呢個（超馬）唔係奧運或者亞運項目，所以唔清楚會點安排。對於非奧運、亞運項目，世錦賽已經係最高級別嘅比賽。」

由於超馬不是奧運或亞運項目，這個世界第8的榮譽未知可以幫到謝覺偉多少。（顏銘輝攝）

在這場超馬世錦賽，日本跑手山口純平贏得冠軍，而且日本人在前4名佔了3席。謝覺偉寄望未來有更多香港跑手挑戰超馬，他說：「希望我咁樣做到，會令到有新一代去做。好似印度場世錦賽，其實都有團體獎項，點解日本做到但香港做唔到？你話我哋同歐洲文化差好遠，但其實我哋嘅文化同日本都唔係差得遠。希望有朝一日多啲人去行我呢條路，香港可以參加到團體。」

總結2024年，謝覺偉給自己7分。從躊躇滿志而起，跌入失望的黑洞，重新找回希望的曙光。

謝覺偉的2024年是跌倒，再站起來。

他在訪問的最後說：「可能你仲猶豫緊跑唔跑呢條路，唔使去猶豫，繼續跑啦，堅持到最後，你就會搵到屬於你自己嘅舞台。」