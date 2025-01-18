四徑2025｜賽例「加辣」禁止戴手錶　本地參加者：不一定是壞事

在比賽前11日，香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）2025頒布最新規例，禁止跑手佩戴手錶。有本地參加者表示，運動手錶最大的作用在於預防迷路，對他影響不大，因為他走過四大遠足徑所有路段至少一次，但他估計這項新例會對外國跑手的影響較大。此外，大會將於開賽前6小時才會公布起跑時間。



廖科樂是2024年四徑的首位完成者。（顏銘輝攝）

記錄2021年四徑的紀錄片《香港四徑大步走》近日爆紅，而2025年的四徑亦即將在1月29日至31日舉行，即年初一至年初三。四徑向來以規例嚴格、極具挑戰性見稱，大會今日（18日）公布新例，今年的跑手不准佩戴手錶。目前運動手錶的功能已不只在於看時間，還能監測佩戴者的身體狀況，甚至可以顯示地圖。

四徑宣布，今年的參加者不准戴手錶。（Instagram）

對於禁手錶的新例，今屆四徑參加者易健豪（Glen）表示，乍聞消息覺得「大鑊」，但仔細想多一想，認為對他影響不大。他解釋：「對我最大的作用是，當走錯了路，它（手錶）會響來提醒你。我全部路段至少走過一次，自己是香港人，都熟悉四條徑的路。最大影響是外國來的朋友，他們認路會難一點。」

基於安全原因，目前四徑規定參加者必須攜帶手機，以作緊急聯絡。易健豪認為手機可以做到手錶的大部分功能，他說：「其實所有東西透過電話都做到，例如看地圖、提自己一小時吃一次東西，最麻煩是拿出來後又要擺回去，但對於這個六十多小時的長途比賽，也不差在那少少時間。」

易健豪覺得禁手錶不是壞事，他說：「回到以前最原始的那跑步，不看心率，不看步速，順住自己感覺去跑，不戴錶可能反而更好。」他補充，一直擔憂手錶的電量捱不到跑四徑那麼長時間，現在可以減少一項煩惱。

此外，易健豪亦確認，今屆四徑大會將在開跑前6小時才會公布出發時間。去年，四徑在12小時前公布出發時間，在年三十晚9時許才通知跑手，挑戰會在年初一早上9時許舉行。

四徑創辦人Andre Blumberg（右）一直為挑戰「加辣」。（顏銘輝攝）

Andre Blumberg在2012年創辦四徑，至今年第14屆。為增加挑戰難度，Andre Blumberg逐步添加賽例「加辣」，包括禁止使用行山杖、禁止服用止痛藥、禁止聽音樂、完成港島徑後不准搭車去中環碼頭。

【四徑簡介】

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，只有「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走70公里的鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時內完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

梅窩碼頭的綠色郵筒象徵四徑的終點。圖為四徑紀錄保持者黃浩聰，他在2022年跑出46小時55分的佳績。（顏銘輝攝）

【四徑簡史】

Andre Blumberg在2012年首辦四徑，當年只有他一個參加者，以4日內完成四大遠足徑為目標，他順利完成。在2013年，他邀請其他跑手嘗試在3日內完成四徑，5位參加者中3位完成。

2014年，Andre Blumberg改革賽制，開始定下60小時完成跑完四徑才算「完成者」而超過60小時完成的稱為「生還者」，那時生還者不設限時。6位參加者之中，只有1人能夠生還。

2015年，四徑只有4位參加者，也是僅有1人生還。2016年，參加者增加至23人，生還者亦增加至11人，其中Tom Robertshaw跑出60小時38分，非常接近「完成者」的門檻。

2017年，Andre Blumberg為「生還者」設80小時限時。當年，四徑終於出現了60小時內的完成者，有4人完成（Tom Robertshaw 53小時、曾小強 54小時15分、Jag Lanante 57小時45分、邱文孝 59小時45分），另外5人生還。

2018年，28位參加者挑戰四徑，生還者門檻再提高至75小時，2人完成，5人生還，多達21人退賽。Salomon Wettstein以56小時14分成為史上第5位完成者，泰國的Phairat Varasin以57小時54分成為史上第6位完成者。

2019年的四徑，出現了3位完成者（Kristian Joergensen 55小時52分、井原知一 57小時42分、Nikki Han 58小時20分），另外6人生還，餘下20人退賽。當中，Nikki Han是首位在60小時內完成的女跑手。

2020年的四徑，生還者的限時再收緊至72小時，33人挑戰，7人完成，5人生還，另外21人退賽。完成者包括Nugo Yamanath Limbu, Nepal（54小時26分）、Stephen Redfern（54小時46分）、Abimanyu Shunmugam（56小時06分）、土井陵（56小時25分）、羅啟邦（58小時11分）、梁俊強（58小時31分）及Hyun Chang Chung（59小時46分）。

四徑史上只有兩人可以在50小時內完成，黃浩聰之外就是梁俊強（圖）。（顏銘輝攝）

在2021年的第10屆四徑前，歷來只有16位完成者，未有人試過兩次做到完成者。這一屆以「breaking 50」為主題，只邀請歷屆完成者及生還者參加。梁俊強以49小時26分破紀錄，成為四徑史上首位跑入50小時內的跑手，其餘5名完成者包括Salomon Wettstein、劉俊文、Hyun Chang Chung、Nikki Han及羅楚健，另外還有5名生還者。四徑歷史上的完成者增加至18人，當中梁俊強、Salomon Wettstein、Hyun Chang Chung及Nikki Han兩度成為完成者。

在2022年，四徑的紀錄再被打破，黃浩聰以46小時55分完成，成為首位在兩日內完成四徑的跑手，其餘完成者有林成業、「戰神」楊志成、Richard Kimber、張敏怡。四徑完成者人數加至23人。

在2023年，井原知一及Nugo Yamanath Limbu再次成為四徑完成者，之後Ryan Whelan、黃家傑及張祺豐在60小時內抵達梅窩終點，成為新的四徑完成者，令完成者數目增至26人。

在2024年，天氣不俗下，廖科樂跑出52小時02分，為四徑史上第四快的完成時間。其餘4位完成者分別是梁偉業、福井哲也、蔣良君及Mayank Vaid，令完成者數目增至31人。

梁偉業是2024年的四徑完成者。（顏銘輝攝）

【四徑完成者一覽】

Tom Robertshaw 53小時/2017

曾小強 54小時15分/2017

Jag Lanante 57小時45分/2017

邱文孝 59小時45分/2017

Salomon Wettstein 56小時14分/2018

Phairat Varasin 57小時54分/2018

Kristian Joergensen 55小時52分/2019

井原知一 57小時42分/2019

Nikki Han 58小時20分/2019

Nugo Yamanath Limbu 54小時26分/2020

Stephen Redfern 54小時46分/2020

Abimanyu Shunmugam 56小時06分/2020

土井陵 56小時25分/2020

羅啟邦 58小時11分/2020

梁俊強 58小時31分/2020

Hyun Chang Chung 59小時46分/2020

*梁俊強 49小時26分/2021

*Salomon Wettstein 51小時53分/2021

劉俊文 58小時55分/2021

*Hyun Chang Chung 59小時23分/2021

*Nikki Han 59小時42分/2021

羅楚健 59小時50分/2021

黃浩聰 46小時55分/2022

林成業 55小時32分/2022

楊志成 56小時26分/2022

Richard Kimber 57小時27分/2022

張敏怡 57小時53分/2022

*井原知一 54小時02分/2023

*Nugo Yamanath Limbu 56小時29分/2023

Ryan Whelan 56小時54分/2023

黃家傑 57小時11分/2023

張祺豐 59小時30分/2023

廖科樂 52小時02分/2024

梁偉業 56小時/2024

福井哲也 58小時15分/2024

蔣良君 58小時46分/2024

Mayank Vaid 59小時43分/2024

*為第二次成為四徑完成者