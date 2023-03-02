體壇札記｜凡人方法挑戰神人速度　四徑毅行只有追不到沒有等不到

作為一位跟行山跑山的記者，平時工作考腦筋多於體能，你要懂得用凡人的方法去追趕神人的速度，寧願早到一小時也不要遲到一分鐘。我近期跟了3項活動，分別是四徑、HK100及毅行者。我覺得跟山賽是辛苦而滿足的，同事覺得我的採訪經歷幾有趣，所以就叫我寫篇札記，分享一下採訪後感。



四徑：狂奔回梅窩原來中伏

四徑在農曆新年舉行，我一開始視62歲「毅行先生」陳國強為焦點跑手，首要目標追蹤他。在年初一晚於衛徑落九龍坑山中途等待他，之後衝落山，趁陳國強入廁所梳洗，我先一步跑到火車路下的隧道等他，為他影相。當時天色入黑，只有行人隧道夠光影相。

在火車路下的行人隧道影陳國強及謝芷蕙跑過。（顏銘輝攝）

年初二，我得知梁康翹在麥徑一度雙眼出問題，所以將她列為另一位要追蹤的跑手。早上，我抵達港島，最初先想上太平山影黃家傑，但見到他太快，我不趕不及，就打算到大潭等陳國強及梁康翹。不過，見他們速度不快，我在搭地鐵時一再修改目的地，先轉為龍脊，再轉為哥連臣角。

Kimmy在年初二跑到港島徑，她已經恢復視力，狀態也不錯。（顏銘輝攝）

梁康翹及陳國強速度較接近，找到個靚位，等兩人經過，為他們加油。之後，我就衝落山，搭巴士到大潭，希望再等他們一次。我太早到，不想呆等，所以我就沿港島徑走，行到大潭水壩，影到梁康翹，之後行上大風坳，影到陳國強。之後，我就跑落山，搭車回公司拿電腦，吃個晚飯，就入梅窩。

陳國強從大潭水塘上到大風坳，準備上畢拿山的天梯。（顏銘輝攝）

2023年四徑，井原知一成為首位完成者，親吻終點梅窩碼頭的郵筒。（顏銘輝攝）

入大嶼山途中，我在梅窩訂了一晚酒店，安頓好就到梅窩碼頭等井原知一，之後就等Nugo。Nugo的定位在大東山前前後後移動，令人擔心，大會都派人上山找他。我亦擔心Nugo出事，決定冒夜冒雨行上南山，愈行上去，風雨就愈大，可以想像中大東山上一定很惡劣。

中途，我問一位落山的山友，有沒有在大東山見到一位尼泊爾人，對方說見到，那人「搵緊嘢」。快到南山營地時，突然見到一人高速跑落去，前後各有一人拍攝。我看不清那人是否Nugo，也沒有時間看定位，只能馬上決定跟或不跟。我選擇調頭跟，全速跑了兩公里落梅窩，方知那人不是Nugo，他是一位自發參與四徑的山友。

在年初三凌晨2時多，Nugo平安返抵梅窩。（顏銘輝攝）

這時候，大會收到探子回報，Nugo沒有大礙，正在落山。等到Nugo平安下山，我就不等下一位。始終要有取捨，我不是鐵人，也沒有幾對手。我回酒店寫井原的稿，寫到凌晨5時睡覺，翌日早上10時起身，坐在酒店大堂寫Nugo的稿，到中午行去梅窩碼頭食午飯，一碗餐蛋麵要70元！非常貴，但那個熟食檔最近碼頭，我「硬食」啦！

在梅窩的酒店大堂寫稿。（顏銘輝攝）

在年初三下午，我等了梁康翹、陳國強及謝芷蕙歸來衝線，到黃昏才離開梅窩，趕回家寫稿。連續幾日奔波，上山落山趕車趕船趕稿，精神緊張，但見到參加者們完成，親吻郵筒，那一刻我覺得自己的疲倦也算不上什麼。可以幫到他們記下這一刻，也是一件滿足的事。

謝芷蕙是最後一名回到終點的挑戰者。（顏銘輝攝）

HK100：匆忙上山等張敏怡

之後的HK100，我本身沒有打算上山跟，但當見到張敏怡愈跑愈有，在企嶺下後取得女子組領先，而且之後愈拉愈開，估計她在8時到9時完成，我決定上大帽山等她衝線。我不敢低估神人的速度，寧願早到等，也不要遲。我搭晚上7時多的巴士上去，發現敏怡速度有點減慢，所以去找連姐聊天，順道「幫襯」碗30元的餐蛋麵作晚飯。

連姐的餐蛋麵。（顏銘輝攝）

由於終點不在連姐那兒，而在扶輪公園停車場，雖然兩處相隔不遠，但連姐的茶水亭明顯水靜鵝飛，而下面終點就很熱鬧。吃完麵落去，HK100終點的氣氛好好，播住音樂，主持會在跑手衝線時開咪，會有人訪問衝線跑手。等到9時多，終於等到張敏怡衝線，成為女子冠軍。待她休息一會、吃碗豆腐花後，接受訪問，我離開大帽山時已經11時，之後再回家休息，翌日早上7時上班，跟完足球賽果後，盡快將張敏怡的賽後感想及分享寫出來。

等到張敏怡衝線。（顏銘輝攝）

毅行者：挑戰影3站追趕神人

毅行者是我重點跟進的活動，我希望可以在3個站點等到領前的隊伍，先到水浪窩，之後到城門，最後到終點大棠。為何不去起點北潭涌？一來時間太早，我想睡多一會，二來意義不大，在起點才訪問跑手，賽前內容其實只能存活不到一日，在十幾個鐘後就變過時，所以我覺得賽後比賽前更重要，除非要做不斷更新。我不是鐵人，就算盡做，都要有取捨，我寧願保留精神及體能到晚上等賽後。

上到雞公山頂等毅行者的領先隊伍。（顏銘輝攝）

早上10時多入到水浪窩，發現領前的隊伍剛過北潭凹，我就決定行上雞公山等他們。一來我不想在山下呆等吹風，二來雞公山上的相較靚，陽光充足，又有山路感，而且影到跑手上山時的辛酸。其實，上山途中，我有擔憂神人們行麥3的速度會比我上雞公山還要快，所以我沒有停過，一支箭用36分鐘登頂，幸好沒有遲到。

在雞公山上影毅行者隊伍。（顏銘輝攝）

落山途中，又影多一隊。（顏銘輝攝）

雞公山頂上，頭3名接連而來，十分緊湊，看得我都很緊張。他們下山後，就到我衝落山，花了25分鐘回到水浪窩。神人們用了10分鐘多一點就落到去，真的是匪夷所思的速度！落山後，搭巴士入沙田，再轉車到梨木樹邨午膳，還打算悠悠閒閒地食，不料收到神人們已抵沙田坳的消息，馬上趕上城門。影完領先的跑手，又跑落梨木樹邨，轉車入元朗，再飛的上大棠。

旁邊的人在BBQ，我就開機寫稿。（顏銘輝攝）

原來郊野公園的斟水機是這樣清洗的，真的是第一次見。（顏銘輝攝）

見到大會還在設置各個帳篷，我就找了張野餐枱工作，寫稿揀相，等到三甲隊伍回來，影相做訪問，影完頒獎禮都已經9時多，再落山回家都已經是11時後，之後還要趕稿。星期日本身打算採訪尾隊，最尾一段完成毅行者的隊伍。毅行者的截止時間是早上11時，我計劃10時入到去，結果在我搭車入元朗途中，尾隊已經在早上9時左右衝線，結果我完全錯失了。看來預算尾隊的時間比快隊更困難。

毅行者工作人員測試衝線。（顏銘輝攝）

跟山賽，就是一個追與等的循環。

只有追不到，沒有等不到。