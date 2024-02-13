四徑2024｜梁偉業三日兩夜驚喜與波折　麥徑爛鞋再遇膝傷刺痛

梁偉業（Eric）以56小時走完2024年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），成為今屆第二位完成者。在這三日兩夜的298公里路上，梁偉業最難忘沿途為他打氣的人，有的是相識的朋友，有的是素未謀面的山友。

在麥理浩徑，他的鞋子爛了，努力地避免受傷；在衛奕信徑初頭很順，但過海後不慎扭一扭膝蓋，結果到港島徑尾段要趷下趷下；在鳳凰徑，則要承受宛如夏天的烈陽，曬到頸痛。身為應屆毅行者冠軍，梁偉業認為四徑的難度是毅行者的兩倍。



梁偉業在年初三傍晚跑抵梅窩。（顏銘輝攝）

日落西山，夜色漸至，在年初三下午5時多，梁偉業從嶼南道跑下來，轉入梅窩碼頭，衝向那個象徵四徑終點的綠色郵筒，成為今屆第二位完成者。四徑賽事總監Andre Blumberg宣布，梁偉業的時間為56小時正。

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梁偉業衝向梅窩碼頭的郵筒。（顏銘輝攝）

梁偉業伏在郵筒上片刻，神情有點激動，之後醒起要按停運動手錶的紀錄。回神過後，與母親、太太及女兒相擁慶祝。毅行教室創辦人陳國強亦在場，喜極而泣，陳國強是去年四徑的「生還者」，今屆負責支援梁偉業。Andre Blumberg向梁偉業送上四徑完成者的T恤，再向他灑下香檳雨。

梁偉業伏在郵筒上，神情激動。（顏銘輝攝）

四徑是香港一年一度被譽為最瘋狂的山賽，每位參加者需要一口氣逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，路程298公里。若果在60小時內跑完，會獲「完成者」的外號，若果在72小時內跑完，則被稱為「生還者」。

梁偉業接受Andre Blumberg的祝賀。（顏銘輝攝）

梁偉業賽前表示以60小時為目標，很滿意最終以56小時完成，合乎預期。作為應屆毅行者冠軍，他認為四徑的難度是雙倍，但心率其實不如跑毅行者那麼高。與毅行者相比，四徑更重耐力而輕速度。他說：「都係嗰句，平時訓練辛苦，比賽就……唔好話比賽輕鬆，係預期到。」

見證梁偉業完成四徑，陳國強也喜極而泣。（顏銘輝攝）

今次四徑之旅，他最難忘的是，發現自己變成山界名人。他說：「好多人叫我個名，估唔到咁多人識我。（你認識那些人嗎？）唔識，中外朋友都有，講普通話、英文，有香港、日本嘅朋友。老實講，我喺山界知名度好低，估唔到咁多人識我，好開心。雖然話唔俾打招呼，但我都唔理咁多。」

梁偉業享受香檳雨。（顏銘輝攝）

梁偉業飲香檳。（顏銘輝攝）

今年四徑在年初一早上9時44分從屯門起步，19位參加者在12小時前才得悉起步時間。在麥徑頭50公里，梁偉業發揮不錯，只花6個半小時，但後半段出了狀況。準確來說，是他的鞋出狀況。

梁偉業跑衛徑，在年初二早上跑到城門水塘。（顏銘輝攝）

他說：「我打算著佢行晒四徑，但三十幾K（公里）已經罷工，穿咗，直接扯開咗。麥徑後50公里路比較技術性，落山我要控制得住，唔好拗柴，結果就慢咗嘞。」他是第4位抵達北潭涌的跑手，花了15小時11分完成100公里的麥徑。

梁偉業跑過城門水塘主壩。（顏銘輝攝）

在年初二接近凌晨2時，梁偉業開始走78公里的衛徑，摸黑上八仙嶺，至下午近2時搭地鐵過海，4時多跑到赤柱。他說：「衛徑我係做快咗。除咗太陽曬好辛苦之外，衝徑走得好順，不過去到港島段一踩落地下，膝蓋就扭一扭，好似俾針拮咁，我知道出事嘞。」

梁偉業跑到藍田站，準備過海。（顏銘輝攝）

「夜晚就港島徑，開頭都好快，但走到一半就趷下趷下，好似用咗8個幾鐘。」梁偉業在年初三凌晨2時到中環碼頭，乘搭3時的航班往梅窩。落船後，他就入了Lantau Base Camp睡覺。他說：「瞓得好舒服。總之一嚟到就瞓，夠鐘就叫醒我，俾人推出去。」

梁偉業在太古站出閘，繼續衛徑。（顏銘輝攝）

梁偉業解釋，賽前跟陳國強商量後，認為睡覺是很重要，「佢安排我每一條徑都瞓覺，之前嘅參加者可能為咗追時間，但我就決定睡一陣。我麥徑可以，衛徑又幾快，到鳳凰徑都幾享受。」賽後回看，他很滿意多睡覺這個策略。他計一計，在這56小時四徑之旅，用了約5小時睡覺。

梁偉業成為今屆四徑完成者。（顏銘輝攝）

在凌晨5時多，他出發走鳳凰徑。在鳳徑的平路，他可以慢慢跑起來，膝蓋的刺痛有改善。他：「因為屈膝唔使咁多，可以jog（慢跑）到，隻腳又順返，咁就開始走順到。」可能因為睡得較多，他表示幻覺不多。

梁偉業與親友合照。（顏銘輝攝）

在鳳凰徑的最後，他要攀越鳳凰山及大東山，最困難的是烈日當空，「我上山好慢，因為曬得好厲害，好似夏天咁，曬到條頸都赤赤痛」。在年初三的日落前，他完成70公里的鳳徑，跑抵梅窩，成為今屆5位完成者之一。

梁偉業親吻郵筒。（顏銘輝攝）

其餘4位完成者包括廖科樂、福井哲也、蔣良君及Mayank Vaid。今屆是蔣良君第3次參賽，他在2018年首度參加四徑，在2019年成為生還者，到今屆終於成為完成者。Mayank Vaid也是近似，他在2022年未能走完，到2023年成為生還者，今屆再進步成為完成者。多了今屆的5人後，四徑歷史上的完成者增加至31位。

廖科樂衛徑拉傷大腿仍奮戰 鳳凰徑力抗大量幻覺幻聽

蔣良君跑過城門水塘主壩。（顏銘輝攝）

四徑2024完成者（60小時內跑完）：

廖科樂：52小時02分

梁偉業：56小時

福井哲也：58小時15分

蔣良君：58小時46分

Mayank Vaid：59小時43分