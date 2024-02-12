四徑2024｜廖科樂衛徑拉傷大腿仍奮戰 鳳凰徑力抗大量幻覺幻聽

2024年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），本地跑手廖科樂以52小時02分走完298公里的香港四大遠足徑，成為今屆首位完成者。他在終點梅窩碼頭說得最多的是「好攰」，難以形容四徑的辛苦。



2024四徑實時追蹤連結：https://live.dottrack.asia/24hk4tuc/

廖科樂在麥理浩徑狀態不俗，但在衛奕信徑途中受傷，拉傷大腿，連提腿也刺痛，影響了衛徑下半段的表現。他在轉徑時敷冰，舒緩了問題，在港島徑及鳳凰徑重拾速度，以四徑史上第四快的時間完成。

年初三下午1時多，廖科樂跑落梅窩碼頭。（顏銘輝攝）

今屆四徑在年初一早上9時44分由屯門起步，19位參加者先後逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長298公里。

廖科樂在麥徑的狀態穩步上揚，到他的「後山」針山及草山開始領先，愈跑愈有，遠遠領先其他參加者，以13小時45分完成100公里麥徑。

廖科樂按傳統親吻梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

衛徑向來被視為四徑成敗關鍵，跑手最易在這條徑出狀況，今次廖科樂也不例外。他在年初二清晨落九龍坑山到太和，發現大腿內側肌肉受傷，提腿上樓級很痛，在下半段衛徑也不得不減速。

廖科樂接受四徑賽事總監Andre Blumberg的祝賀。（顏銘輝攝）

「喺麥徑都順，預期之內，但喺衛徑拉傷大腿。不斷做調整，去到港島徑。港島徑係達到目標，但衛徑喺太和7仔（便利店）有少少受傷。唔係，係直情受咗傷。拎起對腳都好痛，係刺痛。」他表示全程沒有退出的念頭，「點都要完成佢」。

他以15小時46分走78公里衛徑，時間比預期長，未能打破衛徑比麥徑慢的「四徑定律」。完衛徑後，他已知很難跑進50小時內，但會在餘下兩徑追時間，以55小時內為目標。

廖科樂享受香檳浴。（顏銘輝攝）

廖科樂說：「其實我今次都想 break 50（50小時內），但自己想做個55（小時）底先。衛徑嘅狀況幾麻煩，冇辦法。」

由赤柱坐車到石澳途中，廖科樂以冰敷患處，減輕不適，情況好轉，在港島徑重拾狀態， 以7小時41分鐘跑完50公里，趕到計劃中的船期，在年初三凌晨0時30分上船去梅窩。

廖科樂成為今屆四徑首位完成者，並創出史上第四快時間。（顏銘輝攝）

在70公里的鳳凰徑，廖科樂捱第二晚通宵，面對疲倦而出現的大量幻覺。他說：「啲指示牌變咗人，啲草變咗隻狗，喺鳳徑，幻覺幻聽出哂嚟。成個人好散，集中唔到，諗唔到嘢。」

日出後，天氣回暖，在中午更有點熱的感覺，廖科樂賽後也多次說「大東山好熱」。最後，他克服受傷與幻覺，在年初三下午1時多跑落梅窩碼頭，以52小時02分完成四徑。

「呢個時間算係對自己……真係開心。」

廖科樂表示今屆有心挑戰50小時內，但衛徑受傷，未能做到。（顏銘輝攝）

首次參加四徑，他認為是難以形容那般辛苦，承認這是跑過最辛苦的比賽，他說：「喺四徑我覺得可以搵到自己，成件事好實在，雖然真係好辛苦。」

廖科樂今次跑出四徑史上的第四快時間，僅次46小時55分的黃浩聰（2022年）、49小時26分的梁俊強（2021年）及51小時53分的Salomon Wettstein（2021年）。

廖科樂在年初二走衛徑，搭地鐵過海時閉目養神。（顏銘輝攝）

跑到碼頭，廖科樂親吻象徵四徑終點的綠色郵筒。四徑創辦人兼賽事總監Andre Blumberg按傳統送他一個香檳浴，並向他頒發代表四徑完成者的T恤。興奮地跟支持者合照後，他坐在碼頭的膠凳接受簡單訪問，之後再忍不住睡意，閉目休息。

他認為今屆的天氣有利做時間，他說：「如果唔係衛徑下半場受傷，時間會再好啲。」

廖科樂在友人扶持下上的士。（顏銘輝攝）

廖科樂嘆道：「我本身係想再做好啲嘅！」友人們即起哄「下年再玩」，廖科樂疲倦地應道：「下年唔好嘞。」友人們接着說「咁就後年啦」，他就沒有回應。

廖科樂與的士司機合照。（顏銘輝攝）

下午2時多，友人為他找到部的士。廖科樂在兩人扶持下慢慢上車。有趣的是，當的士司機得悉所載的是四徑完成者，便自稱也是同道中人，跑過毅行者，要求與廖科樂合照。廖科樂拖着疲倦的身軀落車，與司機合照一張後再上車離開。