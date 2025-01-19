四徑2025｜大會解釋禁跑手戴手錶原因　「或者未來會禁智能手機」

香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）2025昨日（18日）頒布新規例，禁止跑手佩戴手錶，引起坊間討論。四徑創辦人Andre Blumberg今日（19日）在四徑的社交媒體上署名發文回應，他認為近年過分着重科技進步，希望將純粹（pure）、基本（basic）的方式帶回這項活動。他更加在文中透露，未來可能禁止跑手攜帶智能手機，改用舊式的手提電話。



四徑在社交媒體平台Threads的帳號發表回應，談及禁手錶的原因。（網上截圖）

對於今屆挑戰禁止跑手戴手錶，四徑在社交媒體平台Threads的帳號今日發表了一篇回應，署名為Andre，他是挑戰創辦人Andre Blumberg。他在文中表示四徑參加者仍然可以透過手機看時間，而手機是其中一項強制裝備。

四徑2025｜賽例「加辣」禁止戴手錶 本地參加者：不一定是壞事

在去年四徑，創辦人Andre Blumberg（右）迎接完成者梁偉業到終點。（顏銘輝攝）

在四徑的參賽須知中列明，手機及大會提供的GPS定位裝置是強制裝備，而且要手機要保持在可聯絡的狀態。如果在挑戰期間，大會打電話聯絡不到參加者，該參加者會被取消資格，而手機沒有電並非可接受的理由。

在去年四徑，創辦人Andre Blumberg（右）迎接完成者廖科樂到終點。（顏銘輝攝）

Andre之後在文章解釋禁手錶的原因，他認為「近年過分強調科技的進步，想將純粹（pure）、基本（basic）的方式逐步帶回這項活動」。他接着更寫：「或者我們未來會禁止智能手機，到時給予每位參加者一部Nokia 3310或類似的東西……拭目以待吧。」

Nokia 3310（維基百科）

四徑2025將會在1月29日至31日舉行，即農曆新年年初一至年初三。參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。四徑並非一個任何人都能參與的挑戰，只有收到Andre Blumberg邀請信的高手才有資格參加，被視香港山界的「華山論劍」。