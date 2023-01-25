四徑2023評論｜沒有新紀錄誕生也精彩　淺談跑手平民化與心態進化

今年四徑雖然沒有新紀錄產生的激情，但也是我覺得非常精彩的一年，能夠成為 Hong Kong Four Trails Ultra Challenge Finisher 的Tomo（井原知一）、Nugo（Yamanath Limbu）、Ryan（Whelan）、Kit神（黃家傑）、KFC（張祺豐）的競賽的確帶給觀眾無限觀賞感。

文：梁俊強 Jacky Leung（第一位四徑breaking 50跑手）



井原知一以54小時02分成為今屆四徑首位完成者。（顏銘輝攝）

當中highlight必定是Tomo及Nugo 首名之爭，不過原來Nugo在山上出現Hypothermia（低溫症）、Confusion（精神錯亂）、斷片及迷路的情況，幸運地得到Andre（賽事總監Andre Blumberg）批准，Tomo及義工上山給予Nugo幫助而平安落山，再次思考越野跑風險管理話題。另一個是Ryan同Kit神鳳凰大東之爭，Ryan最後technical downhill佔了優勢而成為第三位Finisher。

來自尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu在鳳凰徑飽受挫折，最後平安下山。（顏銘輝攝）

不過2023 class係比較特別的一年，共有5位Finishers 及10位Survivors。我覺得有兩個觀察可以討論及分享。

1. 四徑平民化現象

今年的四徑雖然當中有星級跑手例如KK Chan（陳國強）等，同時也會見到一些素人面孔，相信4in4也是其中一個引入素人四徑者的entry pathway，而且他們也有能力完成四徑，成為一個新icon，讓有意但未敢舉手接受挑戰的山友，多了更多素人完成四徑的參考對象。

「毅行先生」陳國強是今屆其中一位知名度最高的跑手。（顏銘輝攝）

2. 四徑心態進化

以往四徑Finishers 及Survivors帶有一種分級的感覺，但是今屆10位survivors反而帶了另一個message，就是四徑完走的初心。今年大家在三天四季變化中用行動完成，打破了survivors的image及boundary，更能讓旁觀者更加想了解他們未能成為Finishers，但仍然堅持Survivors 的原因及心路歷程。

謝芷蕙是今屆四徑最後一位回到梅窩的跑手，她以70小時39分成為「生還者Survivors」。（顏銘輝攝）

當中原因可能是排除萬難坐地鐵又趕船後，使大家覺得中途放棄而前功盡廢，並且唔想辜負朋友信任及支持的原因，而善用72小時完成可能一生人唯一一次四徑。環觀接放學的氣氛，Survivors到達場景的確係比較熱鬧，除了因為日間時間外，感覺今屆觀眾特別支持這班Survivors，並且以他們成功完成為榮，而時間也不是今年欣賞每個跑手故事的最重要headlines。

梁康翹與Mayank Vaid兩位「生還者」自拍合照。（顏銘輝攝）

新一代的四徑人開始build up緊一個新四徑境界，期待各位日後帶出更多inspirations。

青出於藍而勝於藍。

【本文獲作者授權轉載，原文刊於此】

作者簡介：梁俊強是兩屆四徑完成者，其中在2021年的第10屆四徑，他跑出49小時21分，成為四徑史上首名跑進50小時大關的跑手。



梁俊強是首位在四徑breaking 50的跑手。（資料圖片/顏銘輝攝）

【2023年四徑完成者及生還者名單】

完成者（60小時以內）：

井原知一（54小時02分）

Nugo Yamanath Limbu（56小時29分）

Ryan Whelan（56小時54分）

黃家傑（57小時11分）

張祺豐（59小時30分）

生還者（72小時以內）：

傅展平（63小時23分）

鄭世傑（66小時15分）

Trevor Meding（67小時26分）

Kenneth Chan Wai Tik（67小時46分）

Mayank Vaid（68小時04分）

梁康翹（68小時17分）

陳國強（69小時43分）

蔣仲威（69小時56分）

Kurt Lynn（70小時23分）

謝芷蕙（70小時39分）