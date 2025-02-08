周潤發參加渣打馬拉松　精選發哥勵志跑步金句　幽默風格愛開玩笑

周潤發由60歲起開始跑步人生，近3年不時參加香港的長跑比賽。無論是出席電影宣傳或頒獎禮的場合，抑或在長跑比賽的終點，周潤發都講過不少與跑步有關的金句。趁周潤發又參加一年一度的渣打香港馬拉松，跟大家回顧發哥的跑步金句。



周潤發跑步金句：

「我也走遍四徑，但要一次過走完又實在太過……鼓舞性對吧！也是幾痛苦的。我覺得每個香港人都應該去看看，很感動。」

在2024年12月，周潤發入場觀看越野跑紀錄片《香港四徑大步走》，之後推薦這套電影。

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周潤發入場觀看《香港四徑大步走》。（安樂影片Instagram）

「機場對上一次有長跑比賽已是二十多年前，當時我沒有參加，今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都九十幾歲。」

在2024年的機場三跑十公里，周潤發完賽後表示在機場跑步的感覺得意。

周潤發把握機會跑機場感滿意「下次我都九十幾」｜機場三跑十公里

機場三跑十公里｜周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現。（梁鵬威、高詩琦攝）

「今次唔達標，1分鐘扣100，陣間食碗仔翅，賽前食咗雞蛋飯團。」

在2024年渣打馬拉松的半馬，周潤發跑出晶片時間2小時19分04秒，他賽後表示比預期慢4分鐘，會被發嫂扣糧。

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2024年渣打馬拉松｜發哥與現場大批記者自拍。（趙子晉攝）

「跑時不累，沿途打招呼較累。」

在2023年的港珠澳大橋半馬後，周潤發完成人生首場半馬比賽，賽後仍精神奕奕，並跟大家開玩笑。

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2023年的港珠澳大橋半馬｜周潤發指比賽時不感疲倦。（鄭子峰攝）

「我人生中的第一部分完結。60歲之後，我開始跑馬拉松7年。我過去的故事是電影，現在的是馬拉松。」

在2023年的釜山國際電影節，周潤發預告參加半馬比賽，並表示已經轉行，在人生下半場改以跑步的事業。

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周潤發出席釜山國際電影節的記者會。（Getty Images）

「我覺得跑步有一個很大的意思，就是教識我堅持。我每天都會跑步，原來每天做同一件事是幾枯燥的。如果你堅持到，其實是一件幾難的事。」

在電影《別叫我〝賭神〞》的宣傳片上，周潤發談到對跑步的看法，以及在新戲中的跑步元素。

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在西貢標尖角觀景台，周潤發與電影工作人員合照。（網上片段截圖）

「遲幾年先，等我大啲先，而家仲細。」

在2023年渣打馬拉松，周潤發跑完10公里，賽後被問會否轉戰半馬或全馬，時年67歲的發哥幽默回應。

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