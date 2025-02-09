周潤發渣打馬拉松2025｜發哥10點維園衝線　2小時24分跑完半馬

周潤發今（9日）早參加渣打香港馬拉松的半馬比賽，在7時40分於尖沙咀彌敦道起步，約10時抵達維園衝線，再次完成渣馬半馬。69歲的周潤發近年愛上跑步，他曾表示人生的第一部分完結，從60歲後開始跑步，由拍電影的演員變成跑步運動員。今年是周潤發第3次參加渣打馬拉松。



在2024年的渣馬後，周潤發表示希望可以2小時15分鐘內跑完半馬。在今屆渣馬半馬，周潤發的編號為D8952，被編在半馬一組，早上7時40分在尖沙咀彌敦道起步，往旺角方向跑去，轉入亞皆老街，到大角咀接連翔道往葵涌方向跑。約42分鐘，發哥跑到青葵公路掉頭。

跑了50分鐘，發哥大約完成了7.7公里，正在西九龍公路上努力，跑往西隧方向。

跑了1小時，發哥跑了9.2公里。

發哥用了1小時5分鐘跑到10公里。

在早上9時，發哥用了1小時20分，剛入了西隧。

早上9時12分，發哥出了西隧，抵達14公里的位置。

早上9時20分，發哥用了1小時40分，跑到信德中心對出的干諾道西，接近中環碼頭。

早上9時35分，發哥離開中環碼頭，跑到龍和道。

早上9時40分，半馬比賽已經展開2小時，發哥跑到金鐘添馬公園下的龍和道。

早上9時45分，發哥跑到會展的博覽道。

早上9時53分，發哥跑上馬師道天橋，跑向駱克道，離維園只有約1公里。

早上9時57分，發哥從駱克道轉入波斯富街，往軒尼詩道跑去。

早上9時59分，發哥跑到銅鑼灣SOGO門口。

早上10時01分，發哥從糖街跑入最後直路，準備衝線。

早上10時04分，發哥衝線，時間為2小時24分33秒。

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（高詩琦攝）

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（高詩琦攝）

周潤發過去跑步成績

周潤發跑步成績：機場三跑十公里2024（2024年11月17日）

10公里大會時間：1小時17分10秒

10公里晶片時間：1小時12分59秒

難得在機場跑道比賽，當時69歲的周潤發也有參加，以大會時間1小時17分10秒過終點，晶片時間為1小時12分59秒，未能刷新個人最佳時間。對於在機場跑步的體驗，發哥說感覺得意，「望住飛機升升降降，感覺好得意」，「機場對上一次有長跑比賽已是二十多年前，當時我沒有參加，今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都九十幾歲」。

周潤發把握機會跑機場感滿意「下次我都九十幾」｜機場三跑十公里

機場三跑十公里2024｜周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現。（梁鵬威、高詩琦攝）

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2024（2024年1月21日）

半馬大會時間：2小時26分07秒

半馬晶片時間：2小時19分04秒

當時68歲的周潤發第二次參加半馬，時間比上次港珠澳大橋半馬有進步。他以2小時26分07秒的大會時間衝線，而個人晶片時間為2小時19分04秒，創個人半馬的PB。不過，周潤發賽後表示比預期目標慢了4分鐘；被問到太太發嫂有沒有出糧，他道：「今次唔達標，1分鐘扣100，陣間食碗仔翅，賽前食咗雞蛋飯團。」

周潤發跑渣打馬拉松2024半馬 笑言全靠「G4」開路 分享西隧心得

渣打馬拉松2024｜發哥與現場大批記者自拍。（趙子晉攝）

周潤發跑步成績：港珠澳大橋半馬2023（2023年11月19日）

半馬大會時間：2小時27分56秒

半馬晶片時間：2小時25分22秒

當時68歲的周潤發首次挑戰半馬拉松，以大會時間2小時27分56秒跑完人生首場21公里半馬比賽。可能起步人太擠，周潤發花了兩分鐘才過起點，所以他的個人晶片時間為2小時25分22秒。完賽後，他精神奕奕，開玩笑道：「跑時不累，沿途打招呼較累」。他亦多謝跑友在路上為他打氣支持。他那時認為自己未有能力挑戰全馬，「2個半小時已是極限」。

港珠澳半馬｜周潤發首戰半馬「唔攰」 明年挑戰渣馬半馬設新目標

港珠澳大橋半馬2023｜周潤發指比賽時不感疲倦。（鄭子峰攝）

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2023（2023年2月12日）

10公里大會時間：1小時03分57秒

10公里晶片時間：58分58秒

當時67歲的周潤發首次參與渣馬，以大會時間1小時03分57秒衝線。可能起步時人太多，周潤發花了幾分鐘才正式跑過起點，所以他的個人晶片時間為58分58秒。周潤發賽後說：「行得山多所以跑下步。」被問到會否轉戰半馬甚至全馬，他是一貫的幽默，「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。

渣打馬拉松2023｜周潤發1:03:57跑完10公里 自言年輕 幾年後轉全馬

渣打馬拉松2023｜周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

周潤發跑步成績：香港越野錦標賽2022（2022年12月5日）

10公里：56分39秒

當時67歲的周潤發首次公開參加長跑比賽，這項比賽在粉嶺高爾夫球會。屬於男子先進組的周潤發以56分39秒完走，在組別41名跑手中名列37位。

越野跑｜周潤發出戰香港錦標賽56分鐘完走 謝俊賢黃卓寧稱王封后