渣馬2025︱楊志成帶傷上陣：跑足廿年唔想斷纜　梁影雪再成千金

【渣打馬拉松 / 渣馬2025】「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）周日（9日）舉行，兩位山界強人面對傷患，雖有不一樣的成績，卻抱着同一種精神。



渣馬今年繼續為能在限時內完成全程的本地跑手（男3小時內、女3小時30分內）頒發獎金，雖然金額由1萬元回落至1000元，但「千金先生」與「千金小姐」在終點線大合照的畫面，依然是賽事傳統之一。

今屆千金先生與千金小姐大合照。（楊宇翹攝）

由十公里跑到半馬、全馬、再由全馬到過百公里的越野賽，梁影雪在渣馬全馬賽事最佳時間曾跑入3小時6分鐘，多年來時間穩定，但今年卻差點無法成為「千金小姐」，幸最終仍以3小時28分41秒衝線。

她透露比賽期間曾想過今年會無法達標（3小時30分），「開頭好慢，首30公里都是超過『330』的步速，最後10公里幸好我有跑山，斜路對我有著數，追上來剛剛好（達標）。」

梁影雪。（高詩琦攝）

梁影雪去年在渣馬後半月板撕裂，休息了大半年，下半年只能慢跑，直至12月底康復，但又連環經歷中流感、感染新冠肺炎與腸胃炎，直至今年1月中才復操，「今年狀態真的很不容易，要慢慢儲里數練起來，所以相對上是跑得最慢的一年，也跑得辛苦。」

不過，她認為這也令今次成為「千金小姐」更加難忘，「這麼多困難仍能跑入3小時30分，算係咁，始終時間是另一回事，能夠完賽但不腳痛，已經很滿足。」

楊志成。（趙子晉攝）

至於參加多屆毅行者的「戰神」楊志成在帶傷上陣下，只能夠以3小時2分鐘完賽，以兩分鐘之差無緣「千金先生」，他透露去年尾到泰國參與全長160公里的UTMB年終賽後受傷，渣馬前曾考慮是否繼續參賽，雖然跑每一步都痛，但仍決定如常出戰。

「我由2005年起跑了廿年渣馬，無斷纜，全都是全馬賽事，不希望因為跑不到sub 3（即3小時內完賽）就不上場，這並非我跑步的原意。」

「做到咪做（sub 3），做不到就算吧，又不是未做過，最重要是不傷上加傷，跑慢點控制傷患，但我不會hea，盡力跑。」