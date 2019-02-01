【Lady_R．EP9】最後一課！　上線前之突擊測試

怎樣才算是「突破」？ 每個人都有不同答案，今個跑季，我們找來長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成跑團「Lady_R」。 五個女生， 一個信念；我們全程直擊她們的訓練過程。 2019年一起Break the limit。

長跑運動愈見普及，十多年前跟人說跑10公里比賽，普羅大眾聽起來，還會有一種「完成都有點難度」的印象，然而時至今日，有跑步比賽，甚至有半馬、全馬經驗的人愈來愈多，不同程度的跑手數量增加，每逢跑季，都會以不同的形式尋求突破。那麼怎樣才算突破呢？不少人都誤會，認為比賽距離愈來愈長、時間愈來愈快，就是比賽的最大意義，跑步中收穫的得著，可真的僅限於那數字上的增減？就是唯一的「升級」挑戰?

事實未必盡然。

今個跑季，《01體育》找來了5個性格、背景都不同的女生，包括長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成「Lady_R」跑團，目標一致，只求在今個跑季用腳步尋找各自心目中的「突破」定義。在六大馬拉松Sub 3跑手楊錦鴻(金毛)和體能教練黃浩輝的「地獄式訓練」改造下，明年「全城街馬」之中，到底能否實現當下所定下的目標？「Lady_R」將會真實直擊五名女跑手的訓練進程。

Lady_R最後一課，教練金毛決定來一次突擊測試。

經過3個月的訓練，Lady_R來到最後一課，5位成員整裝待發，準備上線實現各自的跑季目標；然而在比賽前夕，教練金毛決定來一課突擊測試，考驗她們的速度與團隊精神；一眾團員需要在70分鐘內，合力圍繞跑馬地運動場跑10個圈，共14公里，團員需自定策略分配起步次序，反正完成不了的話，便需要立即做體能加操作懲罰。到底Lady_R團隊能否完成最後的測試，比賽前夕為大家振奮士氣呢?

團員需要合力圍繞跑馬地運動場跑10個圈。

Lady_R團員目標： Cherry張瑛-半馬(目標調整!!(<2小時15分) Sandy黃司慧-半馬(<1小時45分) Sara許麗沛-半馬(<1小時45分) Lulu董嘉儀-半馬(<2小時) Kaka陳亭嘉-8km(<40分鐘)

「猛將兄」Sandy成為團員的皇牌選手。

數據紀錄：SUUNTO

訓練場地：Eliment FitLax