【01齊跑．Sandy】養傷中計劃慢跑　5天間卻不自覺地跑了40K……

我想，今個月我應該不太需要催促領跑手找「MinPlay」； 新跑季前夕為自己定下120K最低里數的長跑Blogger Sandy，在9月才過了5天的今日，已經交了40K…… 唯一令我擔心，反而是她會否重犯太心急至受傷的老毛病。

跑手最大的敵人，永遠就是傷患；

去年長跑Blogger Sandy帶着大腿肌肉初癒的狀態，出戰118公里的富士五湖超馬賽事，很大程度上首次挑戰踏上過百公里賽道以DNF告終，都是因為受傷患困擾，於是跑了60公里後，還是決定放棄，無謂繼續勉強自己繼續勞損；事隔數月，心急的老毛病又出現。

Sandy就是這樣的一個人，那怕已到休季時份，依然都是太心急保持自己的狀態，以為可以為往後的日子作更充足準備，戰勝舊我，結果卻「因快得慢」。未到開季，又傷過……

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傷患，永遠是跑手最大的敵人。

「7月時我參加了一個比賽，10公里，用了52分鐘完成，比賽途中已經有幾次收步。賽後我十分失望，不滿在於去年我跑過同一個比賽，今年的狀態卻明顯比同期表現差，於是又心急起來；覺得如此下去，下個跑季又再繼續蹉跎，於是我決定不理會休季與否，繼續衝就是了。」

「結果7月中一次在斧山道運動場的日常衝圈練習中，一個不小心踩進了一個凹位拗傷腳腕。當時還不知道問題之嚴重，繼續跑了17公里，一停下來才知糟糕；腳腕痛得連步行回家都有難度，第二天床也下不了。之後整個星期都維持不良於行的狀態，避不過路邊衝來衝去的小朋友，闊一點馬路都要分兩次走，心急追進度，現在可以放棄了。」Sandy說著，語氣帶點自嘲。

一放她跑，就會忍不住狂奔...小心點喔...

距離受傷已近兩個月，Sandy至今依然未能復元，心態在休息與起步之間徘徊；曾試過上跑班時看到別人衝圈，忍不住又想提高速度，但當速度一提高至4分鐘尾的Pacing時，腳腕又受不了；在平衡跑步狀態與休息之間，她只會選擇繼續慢跑，定下120公里「Minplay」里數慢慢跑。誰知心急的Sandy，已經急不及待地跑了40公里……

「你不怕再次因為太心急，害了自己嗎？」

「不痛，應該就可以吧。我本來就跑得很隨心，一星期跑5天，一次6至10公里；現在都保持6分30左右pacing，感覺沒有什麼異樣。放心吧，一痛我就會停下來。」

好吧...但都不厭其煩地拜託妳，這個星期繼續要小心為上喔...

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