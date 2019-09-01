【01齊跑．Sandy】9月新增MinPlay三級制　就由最易開始吧

上個跑季，各位可滿意？還是遺憾？ 對於長跑Blogger Sandy來說，她可斬釘截鐵地直言：「我不滿意」； 首戰超馬DNF的記錄，一直令Sandy耿耿於懷； 新跑季前夕，她決定由參與「9月MinPlay」開始，以120K為目標，重新出發。

上個月，靚媽Joanne本來只計劃跑80KM「Minplay」，最後交出了93KM的好成績；到了今個月，由訓練更加勤力長跑Blogger Sandy接棒，開出更高難度的「最低里數」，也是預期之內。在開始分享Sandy為什麼如此選擇她的「Minplay」之前，先跟各位01跑手交代一下，由今個月開始……

「每月Minplay的玩法將會略為調整」

9月，Sandy為自己定下120公里的MinPlay目標。

跑步特別的地方，是身邊的人可以是對手，也可以是互相鼓勵，互相推動追求進步。挑戰更快、更好的成績固然值得欣賞，但能夠戰勝昨日的我，絕對難能可貴。而像「01齊跑」這樣的社群中，固然有程度不同的01跑手，程度不同，但當中尋求突破的精神，卻是大家的共通語言。因此由9月起，每月Minplay會分為3個Level，每位跑手都可以按自己的程度或追求，從50KM、70KM和120KM中，選擇自己目標的「最低里數」，然後全力實踐，總不會有人因水平不足而被丟低，因為一齊跑，一齊進步，才是我們作為一個跑步社群的精神。

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富士五湖超馬DNF，一直令Sandy耿耿於懷。

這個月，Sandy決定先選擇一個「最易」的里數，作為自己在新跑季開始前的「起步禮」。當然啦，易和難，是按照不同程度的跑手而調整。對於通常一個月練200KM起跳的Sandy來說，120KM無論對她，還是坊間各位「跑步黐線佬」，其實他們像「恢復跑」罷了。尤其今年初至今，她斷斷續續地積勞成傷，已是跑步日常。由「9月MinPlay」開始，逐漸調整狀態而好好部署，不久將來一雪首戰超馬DNF之憾，就是Sandy當前的想法。

Sandy跑到60公里時選擇退賽。

Sandy自言，她不是追求越跑越快的跑手（雖然對我來說已經好快），反而身體克服到更長距離的路程，更令她有成功感的。跑了全馬多年，多次完成本地與日本的比賽，加上曾於2017年奪得扶輪超馬組別亞軍的往績，漸漸地，她將目光進一步放到日本的超馬比賽。今年4月，她首度報名參加了富士五湖超馬比賽，而目標是直指走越山中湖、河口湖、西湖、精進湖和本栖湖的118KM最高難度路線。然而，一到賽季，就幾乎比賽接比賽的Sandy，並沒有因為這場跑季收官戰而刻意練習，一心只想著寓賽於操。藉著幾隻全馬，加上出發前再戰一次扶輪超馬的6小時限時賽帶動的狀態，應該可以足夠完成吧，結果當然不如理想。

富士五湖超馬走過山中湖、河口湖、西湖、精進湖和本栖湖，路線距離長達118公里。（大會圖片）

她說：「這是我第一次挑戰100KM以上的比賽，因為我覺得，反正都一心決定嘗試超馬了，就直接選難度最高那個啦。雖然賽後，我都明白自視過高，準備不足而且有傷在身之下，最後還是DNF了。我記得那時跑已經跑到60KM，按check point封站的時間來計算，其實我理應起碼能夠跑到下個check point，只是經歷前幾個比賽之後，雙腳的傷痛更嚴重，盲目跑下去更傷，只會得不償失，於是我在60KM時就決定退賽了。不甘心一定有，往後這段時間不時回想，還是很想『報仇』。」

下個跑季，Sandy決定不再那麼貪心，參加太多比賽、定下太多目標，因為她覺得，正是這種沒有節制，死衝爛衝的跑步心態，最後弄得傷患滿身，正是她敗走富士五湖的原因；今季，如果成功報名，Sandy的目標將放在再戰富士五湖之上，只是今次會更有報署，亦就由今個月的120KM開始，作為由傷患中復元跑的第一步。

9月Minplay正式開始，各位都要一起加油喔！

跟Sandy一齊跑 9月MinPlay：50公里/70公里/120公里

一個人跑也太悶了，各位會跟Sandy一樣為自己定下一個月的跑步計劃，一起跑，選擇50公里/70公里/120公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「9月MinPlay」虛擬章嗎？

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一齊跑 《每月MinPlay》活動

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01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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