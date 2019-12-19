「影帝」跑手爬行衝線並大喊馬拉松精神　網民：這是馬拉松精神病

過去周日的福州馬拉松，出現奇怪一幕，引起內地網民的討論。 一位跑手快將衝線時，改為在地上爬行，觀眾以為他受傷，叫他別要勉強；工作人員亦想伸出救援之手，但他以一句「這就是馬拉松精神，懂不懂」喝退對方，並叫前面的人讓開。

在周日（12月15日）舉行的福州國際馬拉松，有位男選手接近終點時，轉跑為爬。賽道旁的觀眾除了叫「加油」外，還關心他有沒有問題，該名選手一邊爬，一邊回應：「有問題我就不跑啦！」

事發情況：

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有大會工作人員想協助他，該選手中氣十足地喝：「這就是馬拉松精神，懂不懂！」之後他的動作更誇張，並叫前面的人讓開，令他可以繼續爬到終點。

他的衝線片段在內地網上廣傳，其中「新浪跑步」的微博表示這人「為我們做一個極端的錯誤示範」，指那人誤解了馬拉松精神，稱其為「影帝」。留言的網民都毫不欣賞他口中的馬拉松精神，認為他是嘩眾取寵。

內地網民反應：

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有網民留言：「馬拉松精神的精髓是堅持，這是體現在訓練上，而不是賽道。所有賽道的崩潰不過是訓練堅持不夠的結果體現，此時的所謂堅持只是丟人現眼，也是對馬拉松精神的曲解。」亦有人留言：「這不是馬拉松精神，這是馬拉松精神病。」