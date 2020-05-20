跑步︱澳洲黃金海岸馬拉松首度取消　7月將舉行虛擬賽

澳洲黃金海岸馬拉松賽會今日（20日）於官方網站宣布，原定於7月4至5日舉行的賽事因為新冠肺炎疫情而取消，為賽事自1979年開始舉辦以來的首次；賽會將直接聯絡參賽跑手，處理交代報名費事宜，並透露將於7月舉行一場虛擬比賽。

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因應全球新冠肺炎疫情問題，澳洲昆士蘭政府近月採取多項限制人群聚集與外遊的防疫政策，包括更將昆士蘭公共健康緊急令延長至今年的8月17日，意味着原定於緊急令期間舉行的黃金海岸馬拉松無法如期舉行。

因此黃金海岸馬拉松賽會今日於網站宣布取消的事宜，並形容這是賽事41年歷史以來，最艱難的一次決定。及至賽會在較早前決定暫停籌劃賽事時，依然相信今年的比賽可以如期舉行，現階段只能集中跟各政府部門和贊助商等等處理2021年賽事的籌組工作；並將聯絡參加今年賽事的跑手，處理交代報名費事宜。賽會亦透露，將於7月舉行一場虛擬比賽，短期內會公布詳情。

設樂悠太（Yuta Shitara）是2019年黃金海岸馬拉松冠軍。（官方圖片）

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黃金海岸馬拉松的賽道以快速、平坦、風景秀麗聞名，當地於7月的上午氣溫大約維持在攝氏10至20度的溫度左右，比賽條件優秀，被譽為是世界上其中一條爭取個人最佳時間（PB）的理想賽道。上屆比賽共吸引了5,769名跑手參賽，由日本跑手設樂悠太（Yuta Shitara）以2:07:50衝線奪冠，同時並打破了賽事的最佳紀錄。

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）

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