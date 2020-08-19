運動口罩成練跑必須品　過濾效能與靈活輕便間如何取捨？｜Kimmy

我想這大半年間，口罩已成為每個人生活的一部份。 日常生活不論上班與放假，現在連跑個步都變得「罩不離口」。但即使未有港府定立「口罩令」，為了好好保護自己和別人，由疫情初期開始，每次外出跑步，我都習慣戴上口罩。幾個月來的訓練，主要選用兩個坊間普遍的跑步口罩品牌出品，分別是VENT和BUFF，算是有點心得。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

VENT vs BUFF跑步口罩實測：（按圖放大）

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早在今年3月，小妹便因為想在疫情下盡量維持跑步生活，早早入手了美國的VENT Mask。當時看圖就已經有點擔心，這款跑步口罩的濾咀較大，女生戴或起來應該會有點笨重。結果亦跟預期分別不大，即使我選了個細碼，穿戴起來還是不太穩固，所以我建議女跑手或者頭圍細的朋友，使用時還要加上原裝頭帶，整套口罩才會較為穩定。

戴口罩練跑，早已是這一年的日常。

剛開始使用VENT Mask跑步有點不習慣，呼吸變得困難，每一口氣都要專注用力。因此我只會晚上在家附近慢跑步才會戴上它，以低心率完成跑短的距離，最長也亦只試過用6分30秒左右的pacing來完成10公里，途中亦要停下稍作休息。

加上口罩貼合臉部的部件以塑料製作，雖然感覺更有效阻隔污染物，卻實在有點密不透風；每次訓練後脫下口罩，都能從中倒出汗水，我可以想像盛夏的白天戴上它跑步的話，可以有多辛苦。所以我認為戴VENT Mask跑步的話一定學好控制心率，因為這種訓練口罩很容易令人有缺氧的感覺。

VENT Mask很容易令人有缺氧的感覺。

直到上月，機緣間看到有網友推介，向來以配色時尚的跑步帽子、頭巾等出品，而大受跑手追捧的BUFF也有推出口罩，於是我又在外國網站訂購回來試試看。

拿起這件「新玩具」的感覺，就是超輕、超薄，即使加了Filter還是非常薄身，我會形容它幾乎比常見外科口罩還要薄。剪裁亦很貼口鼻，完全貼貼服服，但亦正是它太貼服的關係，跑起上卻會黏着口唇，於是我跑了幾次之後，小妹便測試額外加配口罩支架會來跑，呼吸亦變得更加更暢順。提一提跑手配合口罩支架使用時，還是要留意將口罩邊維持貼臉，以免影響過濾功能。

BUFF Mask成為我近期的最愛。

就這樣，BUFF Mask成為我近期的最愛，一口氣跑過12公里也沒有特別不適感，誇張點形容，幾乎好像沒有戴一樣！跑步心率也沒有特別控制，有信心戴着它完成一個半馬也不是難事。

配合口罩支架使用時，還是要留意將口罩邊維持貼臉，以免影響過濾功能。

說起來好像很美好，但其實翻開兩款口罩的過濾測試數據，兩者的性能還是有明顯差別的，簡單講，BUFF Mask主要都是用來阻擋花粉、飛沫；而VENT Mask雖然又重又焗，卻可過濾0.1微米的微粒、致敏原和細菌等等。

雖然很舒服，但二者的測試過濾數據，性能上還是有明顯差別，

當然吧，直到現在為止，依然沒有任何一種口罩可稱百份百阻擋當今大流行的新冠病毒，所以無論戴什麼口罩都並非一勞永逸，跑手訓練時還是需要多注意個人衛生、計劃好跑步路線時間等等才是上策。加上戴運動口罩跑步始終增加了身體的負荷，怎樣都好，還是要量力而為，選擇適合自己強度和日常訓練時段的口罩，有任何不適就要果斷中止訓練啊。

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迷上42.195的港女，鍾意潛水、跑步，但又怕同陽光玩遊戲；成日幻想有一日會有個水底馬拉松，夢想可以用雙腳跑到世界盡頭。--Kimmy