跑鞋｜NOAH x adidas並非噱頭　聯乘為跑鞋潮流注入新養份

adidas Originals最近公布跟紐約潮流品牌NOAH聯乘系列，雖屬時尚向的「Originals」支線，但系列又分開「Lifestyle」與「Performance」款式，意味着這個使用Prime Blue環保物料製作的系列，除了時尚話題，亦追求實用性能。 問題來了，提到NOAH，大概只會直接想到街頭文化，或者曾在SUPREME擔任創意總監的主理人Brendon Babenzien等片面印象，好像跟跑步和環保都沒有什麼關係，會否純屬潮牌聯乘的噱頭？ 潮牌聯乘跑步系列，早有成功例子，甚至成為下一波跑鞋潮流的引發點。

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NOAH x adidas SL72和SL20：（按圖放大）

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雖說是adidas Originals跟NOAH的聯乘，但這次企劃還有第三方合作單位，就是海洋環境保護組織Parley for the Oceans。整個系列的產品，由SL20、SL72跑鞋、Tee、帽子、運動套裝等等，都以30%至100%的Prime Blue針織材料製成，Prime Blue則由從海洋回收塑膠垃圾循環再造，令是次系列除了兩個品牌之間的聯乘效應，亦添環保意義。

整個NOAH x adidas 系列的跑鞋、Tee、帽子、運動套裝等等，分別以30%至100%不等的Prime Blue針織材料製成。（品牌圖片）

總有人質疑，成衣生產本來就是高污染的產業，即使偶有採用環保物料的企劃，大概只屬市場推廣的話題作。但這種對於生產來源和方式的考究，本來就是NOAH的品牌性格之一。作為街頭品牌，NOAH的產品圍繞圖像與簡約的設計為主，但他們推崇的不是那些穿上感覺良好、快來快去的Fast Fashion，反而追求更持久的產品壽命，更加細水長流。這一方面可以減少製造垃圾，但即使不是環保使命與社會責任，歷久常新的服裝設計，經歷多久都令人感覺值得好好保養。要令服裝的留存時間更久，製作物料就成為關鍵，這是非常現實的問題，而非什麼噱頭。

NOAH x adidas 跑步帽，100%由回收海洋塑膠垃圾改造。（品牌圖片）

品牌對物料與製作手法的偏執，或許與NOAH主理人Brendon Babenzie的成長背景有關。成長於紐約Long Island的Brendon，假日享受清潔海洋的家庭，或者在海岸線上呼吸清新空氣慢跑的人們，都是他成長的畫面。及至成年以後，眼見人類傷害海洋甚至大自然，令他認為雖然營運一個街頭時尚品牌，有能力之下，都應盡力糾正人類的錯誤。

早在這次跟adidas Originals聯乘之前，只採用遵循公平貿易、有聲望、品質高的供應商提供的物料，已是NOAH的品牌自身要求。雖然這意味着成本提高，從純粹經濟收益來看，是有點無謂的堅持，但只要想到這是為了減少便宜工廠對第三世界工人的壓榨，或者減少對環境傷害，就覺得這不是一個「選項」，而是「必須做」。如果每個品牌都懂得尊重合理薪金、工作量和環境保育，所有事情才會變得不一樣。

如果每個品牌都懂得尊重合理薪金、工作量和環境保育，所有事情才會變得不一樣。（品牌圖片）

看到這裏，是次結合運動、時尚、環保的聯乘企劃，便變得更易理解，亦更理所當然。以系列的兩個鞋款SL72和SL20為例，NOAH為兩款adidas跑鞋重新塑造配色的標誌元素，固然是吸引的環節，但更有意義的細節，是採用Prime Blue物料製作鞋面，達82%物料皆來自回收的海洋垃圾。跑步短褲和跑步帽更是100％再生聚酯製成，顯出NOAH對物料選用的偏執。

NOAH x adidas SL20是一款可以滿足當代跑步性能的跑鞋。（品牌圖片）

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雖然系列歸納在adidas Originals支線，但SL72和SL20都是貨真價實的跑鞋，前者源於1972年幕尼黑奧運的經典款式，技術上或許有點落後，所以現今多數都只會視之為休閒配襯「Lifestyle」鞋款。SL20則是一款向SL72致敬的當代跑鞋，其Lightstrike中底採用與旗艦級的Boost物料相同的TPU原材料，卻以不同的物理結構製作，令鞋子的中底比Boost更輕巧，「Performance」上絕對能滿足當代的「實戰」需要，既有時尚品牌的潮流養份，亦有運動品牌的性能要求。

ASICS x Reigning Champ系列回顧：（按圖放大）

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類似的潮牌聯乘跑步系列，實在並非新鮮事，而且過往亦不乏成功例子；例如近年來愈來愈積極探索時尚領域的日本長跑品牌ASICS，2019開始亦嘗試過跟加拿大街頭品牌Reigning Champ合作，聯名推出以日本京都「KYOTO」為主題的 GEL-KAYANO 25和GEL- KAYANO 5 OG鞋款，都是跑步界公認性能一流的跑鞋；及至今年兩者承接去年的成功，再接再厲地接納Reigning Champ針對溫哥華多雨氣候的考量，以Ripstop布料和GORE-TEX防水物料，分別推出了ASICS GEL-QUANTUM 360 5 Trail和GEL-CUMULUS 21 G-TX，同樣大受好評。

2010-2019 UNDERCOVER x Nike「GYAKUSOU」鞋款：（按圖放大）

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但是要數潮牌聯乘跑步系列的話，更不得不提這種風氣的起源：UNDERCOVER x Nike的「GYAKUSOU」。

從2010年兩個品牌首次聯名推出的Zoom Spider TT開始，憑藉高橋盾對長跑的熱愛和美學造詣，令跑步裝備的時尚氣息昇華至另一層次，GYAKUSOU亦因此早有「跑步界LV」的美名。今回NOAH x adidas會否成為另一次異軍突起？尚屬未知之數。但可以肯定的是，這類潮牌聯乘的合作企劃，總能夠為運動品牌提供細節與時尚的養份，在千篇一律的設計中，作為未來一些全新設計概念的引發點，每次合作，都有可能是另一個經典的開始。

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