海洋垃圾變PRIMEBLUE系列　環保與科技結合的新跑感︱體物寫志

日常生活，人人經常接觸塑膠產品。這種物料誕生於1869年，本來為了取代象牙製品，想不到這種當初拯救大象的新物料，結果變成海洋災難。「走塑」成為現代人的生活課題，源頭減廢當然最理想，學懂理性地消費同樣重要。 對注重環保的跑手來說，如果閣下近日剛好要換跑鞋，剛好又見到一款50%由回收海洋垃圾改造、並採用最新立體打印科技製作中底的跑鞋，加上政府派發一萬元在即，銀彈充裕，你有興趣嘗試一下這種別具意義的新跑感嗎？

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聯合國環境規劃署統計過，每年約有800萬公噸塑膠變成海洋垃圾，佔整體海洋垃圾的80%；驚人的數字，每年對海洋生態系統所造成的損害成本，約有80億美元。

生態鏈遭受破壞，數字損失是其次，關乎人類和各物種的生存問題才最關鍵。近年愈來愈多人加入「走塑」的行列，可是現代社會經濟主導，有生產與市場，垃圾是必然的副產品。

要完全走出消費鏈是不切實際的，無人可以理直氣壯地說一切共業跟自己無關。因此，如何在生產過程中減少浪費，甚至將垃圾轉化成具競爭力的商品，增加「環保」的誘因，反而更符合主流現實的思路。這成為了adidas跟海洋環保組織Parley for the Oceans合作進入第5年的原因。

adidas 4D Run 1.0 (品牌圖片)

Parley for the Oceans是一個關注海洋垃圾問題的組織，鼓勵大眾避免使用塑料，同時倡儀回收塑料廢物，攔截它們進入海洋和湖泊，並將沿海地帶的塑料廢物回收，將垃圾變成商品。該組織不但開發SpringFil紗線加工法，將回收垃圾塑膠，重新製成可供皮膚接觸的紗線纖維後，再積極尋找藝術家、作家、時裝設計師等不同領域的單位合作，令產品並非為環保而環保，而是變得更有時尚吸引，在市場上具競爭力。今年adidas以Parley Ocean Plastic製作的Primeblue跑鞋系列，就是4D Run 1.0和UltraBOOST 20 Primeblue。

加上Primeblue環保課題的誘因，現在或許是個體驗新一代立體打印跑鞋的合適時機。(品牌圖片)

兩款跑鞋之中，我較感興趣的是4D Run 1.0，除了關係到它的環保理念，鞋面50%物料皆由Parley Ocean Plastic編織而成之外，中底作為一雙跑鞋的「靈魂」，4D Run 1.0採用數位光學合成技術 (Digital Light Synthesis)立體打印製成的adidas 4D中底，絕對是另一吸引之處。

這種以液態樹脂物料直接組合成的複雜中底結構，中足部份的密度較其他部位高，提供穩定性能與支撐；前掌的結構協助提供腳步的前向推力，基本符合日常訓練跑鞋的要求。這種品牌跟科技公司Carbon合作技術早在2016年已經出現，並於2017年獲得《TIME》雜誌選為2017年25大發明，但一直未能普及應用，坊間的用後評測討論亦相對有限。直至今年初4D Run 1.0量產，價錢進一步大眾化，立體打印跑鞋變得「貼地」。另加上Primeblue環保課題的誘因，或許是個體驗新一代立體打印跑鞋的合適時機。

按圖放大，逐格睇UltraBOOST 20 Primeblue結構：

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如果想選取一雙性能較有保證的號鞋，今次Primeblue系列亦有UltraBoost的選項。鞋款以今年款式的UltraBoost 20為藍本，採用改良的TFP纖維（Tailored Fibre Placement）和3D Heel Frame立體後跟結構等技術之外，Parley Ocean Plastic環保物料同樣佔了鞋面的50%，富海洋保育意義，亦不失舒適及機能考量。

UltraBOOST 20 Primeblue (品牌圖片)

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）