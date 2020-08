跑鞋︱PUMA發佈全新XETIC中底系統　通窿結構原來有物理驗證

全球因肺炎疫情而舉步維艱,PUMA昨日(4日)發布跟美國麻省理工學院(MIT)合作研發的全新中底系統XETIC,亦改為網上虛擬形式舉行。 暫時難以親身體驗評測實物,當下只會率先介紹首款配置XETIC中底跑鞋Calibrate Runner的概念,看看那些中底間密集8字型「通窿」結構的實際用途。

有說中底是一雙跑鞋的靈魂,也是每雙跑鞋中最富科技元素的部件。縱使厚底、碳板依然是當今最高性能跑鞋的代名詞,但由於每款跑鞋都有提速、養腳、訓練耐用等不同目標用途,中底的研發改良依然是品牌之間的「殺戮戰場」,昨日PUMA便提出XETIC的全新方案。

Calibrate Runner的設計圖,性格與日常穿搭風格皆為考慮條件。

虛擬發布會當日看到XETIC的時候,其滿佈密集「通窿8字」的結構,令人聯想到立體打印中底技術。但其實簡單理解XETIC的話,它是一種PUMA與麻省理工學院MIT Design Lab合作研發的新中底技術,並非純粹生產技術本身的革新。其結構的確參考過立體打印中底的型態,但其物料不是當中常用的塑料,而是發泡材料,取其緩震特性,配合特殊的物理結構,進一步增強緩震效率。

製作XETIC中底的發泡物料被稱為「Auxetic Materials」(膨脹物料),當這種物料受壓的時候,會出現反向的膨脹反應,有更「爆炸性」的回彈表現。MIT Design Lab研究員從這種物料的基礎上,組建成不同的物理和密度結構,再以電腦模擬多個不同結構,測試其回彈力數據及分析步伐間的壓力分佈,找出最充分發揮這種物料效能,成為當前的XETIC。

這種「通窿」中底的結構本身並非全新概念,例如近年風行日本跑界的瑞士品牌ON,就是以中空的CloudTec中底,達至它們追求的「Run ON Clouds」跑感,成為一個以高緩衝、很「錫腳」為賣點跑鞋品牌。當然吧,就算是完全相同的物料,採取不同的物理結構之後,肯定得出不同效果,且看PUMA這次交出的方案,待有實物作評測之時,可真正交出怎樣的成績吧。

除此以外,PUMA亦為XETIC定下「designed in the lab, made for the street」的主題,一方面達到跑步的性能要求,鞋子設計亦滿足日常穿搭風格,因此Calibrate Runner的定位非競賽性質,大約介乎日常訓練與休閒之間的需求。除了首發的白灰、黑綠色調外,PUMA的日本支線亦會主理更富街頭時尚感的版本,Porsche Design聯名支線方面則以傾向成熟的設計,務求令XETIC成為不同層面的都市人腳上,平衡跑步與生活的裝備。

