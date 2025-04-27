金像獎2025｜Robin Lee榮獲新晉導演　將四徑挑戰帶上電影舞台

香港電影金像獎2025，《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演。《香港四徑大步走》是一套越野跑紀錄片，講述2021年的「香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）」。在香港土生土長的Robin Lee還入圍了金像獎的最佳剪接最後五強。《香港四徑大步走》之前贏得香港電影導演會的執委會特別獎。



《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演（ViuTV截圖）

Robin Lee表示沒有想過贏得這個獎項，他說：「首先，非常感謝香港金像獎。這真的太神奇了。老實說，太不可思議了。」

「我最想多謝的是電影中的跑手。沒有跑手，就沒有這套電影。」Robin Lee感謝一班參加2021年四徑的跑手，他說：「我想多謝他們，准許我講述他們的故事，允許我走進他們的生活。」

《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演，他在梁朝偉手上接過獎項。（ViuTV截圖）

「之後，我要多謝一位瘋狂的德國人Andre Blumberg，他擁有了一個奇妙的中年危機。」Andre Blumberg是四徑的創辦人，他因為減肥而投入跑山，並在2012年首辦四徑。Robin Lee說：「如果沒有他，就不會有這項活動。」

《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演，他在梁朝偉手上接過獎項。（ViuTV截圖）

Robin Lee在金像獎的頒獎台上多謝家人、製作團隊及入場的觀眾。他說：「當我們最初發行的時候，我們只希望賣出5場。之後，你們都知，我們5場售罄，跟住不知怎樣，我們今日來到這裏。」目前，《香港四徑大步走》的票房已經突破1000萬港元。

《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演（ViuTV截圖）

2021年是第10屆四徑， Andre Blumberg邀請之前的「完成者」及「生還者」回來，希望有人可以達成「breaking 50」的目標，在50小時內走完香港四大遠足徑。

《香港四徑大步走》的宣傳海報。（電影公司Instagram）

賽前，Salomon Wettstein及曾小強被視為「breaking 50」的大熱，兩人亦努力備戰，見到紀錄片的製作團隊亦特別拍攝了兩人一些賽前準備，另外Tom Robertshaw、羅啟邦也是有力破紀錄的人物。如之前曾小強在訪問所言，編劇也寫不出這樣曲折離奇的劇情，熱門逐一倒灶，由梁俊強以黑馬姿勢，跑出49小時21分完成破紀錄的成就。