四徑2025｜看完電影衝入梅窩等通宵　為熱情而露宿碼頭的眾生相

紀錄片《香港四徑大步走》大獲好評，票房突破600萬，亦令到香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）這項跑山界「華山論劍」走進大眾的視野。在今個農曆新年，記者遇到多位因為《香港四徑大步走》而去追蹤今年四徑的人。電影的故事，四徑的魅力，令他們甘願在年初三晚入到梅窩，在碼頭露宿一夜，見證多位四徑跑手摸黑往鳳凰徑進發，並在年初四早上歡迎Nugo Yamanath Limbu歸來。為四徑捱通宵，他們享受這一次親身感受。



藤田慎一郎搭年初四凌晨3時船入梅窩，不少人圍觀支持他。（顏銘輝攝）

記者在年初四凌晨搭3時的快船，從中環入到梅窩，送走武市香里及藤田慎一神兩位當時包尾的日本跑手後，發現梅窩碼頭仍有十多人。他們各據碼頭的一根柱坐下，有人瑟縮一角，有人開了傘擋風，有人自備了膠枱布墊地。長夜漫漫，天寒地凍，難以熟睡，記者跟部分人聊過，有兩人是行山雜誌《風火山林》的記者，另外還有的是看完電影而來的四徑新粉絲。

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送走跑手後，大家各自找位置休息，在梅窩碼頭露宿。（顏銘輝攝）

當中，KC是年初三下午看完《香港四徑大步走》，晚上就入梅窩。她說：「新年不用上班，沒什麼事做，看完電影後有點熱血，不如過來感受一下氣氛。（幾時看完？）今日下午，1月31日下午3時40分在圓方看，搭晚上11時幾的船入來梅窩。」

她續說：「我看了那套戲，知道會玩3日，去到年初三、年初四左右，就覺得這段時間應該要來看一看，同步感受一下。既然剛巧四徑在這段時間發生，明天又不用上班，既然這樣，就直接入來看看。」

Edward（左）及KC接受訪問，兩人都看過電影《香港四徑大步走》。（顏銘輝攝）

她認為現場觀看四徑的氣氛幾有趣，並講到看紀錄片與實地看四徑的分別，她說：「電影始終經過剪接，在短時間內將情感推上最高峰，但在現實上，這個挑戰那麼長時間，其實大部分時間都是等。」

另一位是Edward，他一直有拍攝跑步、跑山活動，在Instagram有一個逾兩千人追蹤的專頁。他今年第一次追蹤四徑，想為一眾高手拍照拍片。他說：「跟電影也有關係，他在12月6日看首映，看完之後發現，每個人都有自己的故事，他們的故事都是預計不到的。今年多了內地跑手、日本跑手，他們對香港不熟悉，都想看看他們如何面對、克服不熟悉的地形，而且今年多了不准戴手錶的新例。」

Edward（左）及KC在梅窩碼頭接受訪問。（顏銘輝攝）

幾乎整個農曆新年假期，Edward也用來追四徑，由年初一晚開始，直至年初四到梅窩的終點。他在年初四凌晨接受訪問時說：「從第一日由屯門拍攝他們起步，追到現在，我影到每一個跑手。」

他表示選擇拍攝地點也絞盡腦汁，但覺得很刺激，他說：「四徑實在太長，在中途截到他們的地方不多，你要走過很多座山，才去到那些中間點。因為我住大埔，衛奕信徑中間會經大埔，或者我可以去西貢，入北潭涌都算方便，反而港島區有些難跟，很難有捷徑可以由市區直接上去。」

Edward親吻象徵四徑終點的郵筒。（顏銘輝攝）

他希望為每位四徑參加者影到靚相，他說：「在有條片，我追住Kimmy（四徑參加者梁康翹）跑，他們的速度跟我們普通人跑山的速度完全不同，我們要跑，而他們只是行路，所以感受很深，亦體會到他們的實力。」

那夜凌晨在梅窩碼頭，記者發現有兩位女生，她們看來有點露宿準備，鋪了張膠枱布在地上。兩人分別叫Jacqueline及阿海，不認識任何跑手，沒有跑步及跑山習慣，她們在年初三下午才決定，晚上結伴入梅窩，在碼頭等通宵，實地感受四徑。

Jacqueline（右）及阿海與郵筒合照。（顏銘輝攝）

Jacqueline說：「因為看了電影，被他們的熱誠所感動，所以過來，想見證歷史。」阿海則說：「我不在香港生活，可能之後見證的機會很少，所以特意過來看一看。」阿海覺得四徑的氣氛充滿鼓勵及支持，大家會為陌生的人打氣。Jacqueline也說：「不只是參加者及支持者之間，就算是支持者之間也很關心對方。」

在年初三晚搭船入梅窩，在碼頭捱了一夜通宵，阿海坦言：「很累，但很期待。」Jacqueline接着說：「期待衝線一刻。」阿海接着說：「不太清楚跑手的狀態，可能會在3時跑完、可能在5時跑完，如果你晚了一班船過來，可能就見證不到那一刻。我們寧願早一點入去等，好過他們走了。」最後，首位走畢四徑的跑手在年初四早上10時半才回到梅窩，她們在碼頭等了近半日。

為了追蹤四徑，Jacqueline及阿海在碼頭過了一晚。（顏銘輝攝）

被問到真實與電影間的分別，Jacqueline說：「在紀錄片看到的，只是他們（電影幕後人員）剪出來最精華的時刻，但在現場可以看到很多的互動，例如支援者與參加者之間都很精彩。」說起難忘的一幕，兩人大笑，Jacqueline說：「Gordon（參加者劉錦輝）在碼頭睡醒之後，他跟支援者擁抱，支援者告訴他：『你唔好死就得嘞。』那個畫面好好笑，但亦很窩心。」

Jacqueline（左）及阿海在梅窩碼頭捱了一晚通宵後，在年初四早上接受訪問。（顏銘輝攝）

她們還提起與跑手同船去梅窩的經歷，但不認得那位跑手是誰。Jacqueline續說：「與一個參加者同一架船，他的腳一拐一拐，行不到上上層，但那些水手就叫他上去。那個支援者就為他爭取到，可以留在下層睡覺，因為他已經行不到上去。雖然每行一步都很艱難，但他們（從梅窩碼頭）出發（行鳳凰徑）的那一刻，都是笑容滿臉，很有趣。」

碼頭開門後，大家都走進去休息。（顏銘輝攝）

聽KC、Edward、Jacqueline及阿海說，還有兩位女生買了啤酒來看四徑，但喝醉了，有人嘔了。見她們昏睡在一角，待碼頭在凌晨5時左右開門後，她們便走到碼頭的椅子繼續睡覺。後來，天亮了，沒有為意她們何時走了，也不知她們有沒有等待Nugo走完四徑回來。

往年追四徑、等四徑，都是一班見慣見熟的記者及攝影師，或者一看裝束身形就知是跑界中人來「食花生」，又或是參加者的親朋好友。在電影《香港四徑大步走》的熱潮下，四徑這項挑戰，開始吸引到「街客」了。