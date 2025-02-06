四徑2025｜瘋狂迷妹連續3晚半夜上山加油　「那種目擊像去看F1」

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）在上周末曲終人散，一班參加者及他們的支援隊為目標奮鬥，固然十分熱血。在四徑的路上，還有一些默默為跑手加油的粉絲，他們可能與跑手們素不相識，但被參加者的熱情及堅毅所感動，願意在山上等待數小時只為了3秒的相遇。

27歲的耳仔去年毅行者初嘗山賽的魅力，今年膽粗粗連續3晚在半夜在麥理浩徑、衛奕信徑及梅窩碼頭見證四徑。她笑言自己的行為確實很癲，她表示正努力練跑，希望10年內可以親身參加一次四徑。



四徑2025｜四徑支持者耳仔在年初四早上接受訪問。（顏銘輝攝）

在年初四凌晨，記者乘搭3時的船從中環入梅窩，跟進日本跑手武市香里及藤田慎一郎，並等待Nugo Yamanath Limbu衝線。在船上，記者發現還有一人拿住相機拍攝，後來認識了她，她並非攝影師或記者，只是一位熱愛四徑的支持者。她就是耳仔。

四徑2025｜四徑支持者耳仔（右二）在年初四凌晨3時搭船入梅窩。（顏銘輝攝）

四徑2025｜四徑支持者耳仔（左一）跟住日本跑手武市香里上船。（顏銘輝攝）

耳仔是第一年追蹤四徑，而她的行程十分瘋狂，專門挑選深夜時間上山，在最黑最冷最孤寂的時刻，為跑手送上一份剎那間的溫暖鼓勵。她體驗過毅行者，明白陌生人的打氣對參加者的重要，還覺得半夜的打氣比白天的更來得珍貴。

四徑2025｜四徑支持者耳仔在梅窩碼頭露宿過夜，她表示睡到兩小時。（顏銘輝攝）

耳仔說：「第一晚（年初二凌晨）在獅子亭，太冷了，等了很久，見到Nugo之後我就繼續行上去，因為我都行過麥徑。我有帶電話，有燈的，但我沒有頭燈，沒有其他裝備。」她續說：「第二晚（年初三凌晨）就到井欄樹，在衛奕信徑中間，都是3時多，看到Kimmy（梁康翹）、Gorden（劉錦輝），還有謝雯菲，見到他們3個。其實我等到早上6時，但在附近睡着了，錯過了（其他參加者）。之後我朝早要去打羽毛球，所以夠鐘就拜拜！」

四徑2025｜四徑支持者耳仔與梅窩碼頭的綠色郵筒合照。（顏銘輝攝）

在年初四凌晨，她就到中環碼頭，陪伴那時包尾的兩位日本跑手一起入梅窩。她說：「可以跟參加者搭同一架船，跟他們共度一個空間的體驗。」接着，她在梅窩碼頭露宿過夜，天亮後，吃完早餐，她沒有留在碼頭等待Nugo衝線，而是走鳳凰徑上去，希望遇到不同跑手，為他們加油，她見到謝雯菲落鳳凰山，又看到鄭露民上鳳凰山。

四徑2025｜四徑支持者耳仔換上衫褲，上山去跟跑手打氣。（顏銘輝攝）

連續3晚半夜實地追蹤四徑，為何這樣做？她說：「等到第一個（在麥徑獅子亭遇到Nugo）之後，我回味那時毅行者，我是陪練，只剩我一個的時候，有其他人說一聲加油，或者其他隊伍告訴我不要緊，一起陪我撐我，我覺得那份支持是很大，所以我選擇3晚都是凌晨3時去做啦啦隊，見他們一下。我在白天沒有出現，我去了上班，到凌晨3時去出現在一個我去到的位置。」

四徑2025｜四徑支持者耳仔親吻梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

「（覺不覺得很熱血？）覺呀！好癲呀！」自稱四徑迷妹的耳仔笑道。她表示毅行者群組內的朋友也覺得她很瘋狂，她續說：「在一個毅行者的群組，其他人告訴我『你只看到（一個參加者）3秒』，但那種目擊就像你去看F1賽車，那架賽車也是一兩秒衝過。或者你去追C朗，花幾萬元旅行去到，只見得到個半小時。」

四徑2025｜耳仔在社交網站分享她的打氣經歷。（little_ear_hk Instagram）

27歲的耳仔本身沒有運動習慣，去年初次參與毅行者，作為陪練陪行，儘管她支持的隊伍退出了，但她繼續行下去。自此，她迷上行山及跑步，開始練跑了兩個多月。在毅行者的朋友口中，她得悉四徑這項挑戰。她說：「覺得（四徑）很熱血，是一場個人的修行，很想支持，尤其去修行的已經是道行很高、頂尖的跑手。」

四徑2025｜四徑支持者耳仔表示正在練跑，希望10年內可以參加四徑。（顏銘輝攝）

她補充，對四徑的熱情跟電影《香港四徑大步走》沒有關係：「我知道同時間有部電影，但一直拖住沒有去看，因為我知道有這個（2025年四徑），我想先親身感受了，完成今年四徑再去看。」

耳仔表示希望2025年可以分開行一次四大遠足徑，最終目標是在10年內報名參加四徑。她在年初四早上於梅窩碼頭旁的一間快餐店接受訪問，她笑說：「10年後的訪問，可能你們會在這裏再見到我！不如試一試10年內！」