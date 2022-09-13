跑步｜「超級女大生」復出重現頂級實力 監督禁埋身追捧保護愛徒
撰文：何偉畧
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日本長跑界「超級大學生」、大二生不破聖衣來養傷近半年復出，在強項10000米立即壓倒一眾大學選手，踏出復活第一步。
復出戰之後一天，其大學跑隊監督發出公開聲明，為保護她達到目標，立即禁止她為支持者簽名和合照，原因很簡單：她只是個學生。
19歲的不破聖衣來在本年1月全國女子驛傳中受傷，接下來的賽事大失水準，5月日本全國賽更避戰，未能爭取世錦賽資格。
養傷近半年，不破在本月9日起出戰全國校際田徑賽，其中於10000米重現超班實力，跑出32分55.31秒，大勝對手至少逾14秒。
其大學跑隊五十嵐利治監督形容，不破的復出第一步相當不俗，將循序漸進提升狀態，目標在12月挑戰日本記錄。不破去年跑出30分45.21秒，為日本歷來次快時間，力求打破東奧代表新谷仁美的30分20.44秒紀錄。
不過不破復出戰之後一天，五十嵐在拓殖大學的官方twitter發聲明，感謝不少人支持不破，但發現很多人要求跟不破合照和簽名，「今天都有很多支持者呼喚她」，情况並不理想。
五十嵐續指，不破只是個學生，而非職業選手，「一人提出要求，她答應了，就不能拒絕其他人的相同要求。幾十人，幾百人求影相求簽名，根本處理不了」。
他身為監督，希望不破在比賽場地盡可能集中自己的比賽及為隊友打氣，已指示不破謝絕一切合照和簽名要求，「對於被拒絕的朋友，對不起」。
五十嵐讚賞不破克服復出戰前各種困難，走上康復重要一步，希望大家繼續靜靜地支持這位日本長跑的未來，「大家溫柔地守護，化作自己的力量，就是不破聖衣來」。
不破聖衣來去年入讀拓殖大學，在長跑界嶄露頭角，先於驛傳賽事跑出驚人成績，復於10000米跑出日本歷來次快成績，迅即被視為日本長跑新希望。
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