ASICS半馬非挑戰組改國慶夜開跑　分開起步冀減聚集仍待政府批准

「ASICS香港半馬拉松挑戰賽」10月2日舉行，田總昨天更新挑戰組安排後，今天（20日）公布非挑戰組安排。

按最新安排，非挑戰組改為於「十．一國慶夜」開跑，令賽事分開兩天舉行。此舉有助減少跑手聚集，不過字裏行間顯示仍未得到政府批准。



田總公布非挑戰組安排於10月1日晚上8：15，比賽地點維持在迪欣湖水上中心，限時2小時30分。非挑戰組跑手須於賽前一天到觀塘海濱「發現號01」領取跑手包。領取跑手包之前，跑手須在48小時內完成指定的新冠核酸檢測，並且到場接受核酸檢測，方可領取。

田總連續兩日就賽事安排發聲明，不同的是非挑戰組的安排註明「如本賽事之最新安排未能成功獲得批准，此賽事項目將被取消」，將退回報名費。挑戰組並無這些字眼，估計經過磋商後，田總調整起步安排以減少人群聚集，務求達到防疫要求。

據昨日聲明，挑戰組最新安排於10月2日早上舉行。而田總於8月公布賽事詳情指，挑戰組及非挑戰組名額合共1000人。