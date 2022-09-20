渣打馬拉松翻生｜日台疫下全面恢復賽事　中國因中秋國慶延期開跑

搞定唔搞，跑定唔跑，渣打馬拉松2022在5天內「折返人間」，最新消息是原定11月下旬舉行的賽事，「積極計劃」改期到來年2月上旬。

鄰近地區的跑步賽事全面重開，香港跑友熱門去處如台灣及日本，賽事早已重開，下半年更有不少重頭戲準備上演。而奉行「動態清零」的中國，確診數字偏低下將於11月舉行賽事。



日本在2022年初處於疫情「準緊急狀態」，少部分馬拉松因3月時要中止或改為虛擬跑。4月中疫情改善，有1萬跑手參加的長野馬拉松便如期舉行。夏天兩場在北海道舉行馬拉松，7月函館馬及上月底北海道馬均如期舉行，後者參賽名額達2萬人。

夏天的北海道馬拉松，吸引二萬人參加。（北海道馬拉松fb）

踏入下半年，大大小小的比賽密鑼緊鼓，本周末網走馬之後，10月初新潟城市馬拉松總數達1.2萬人。隨後尚有盛岡、水戶、金澤、松本、福岡、神戶、奈良等，均已報名完畢。而世界六大馬之一，東京馬拉松來年計劃回復疫情前規模，名額達3.75人。

據日本厚生省數據，過去多個月維持每天新增以萬計確診個案。

疫情中，萬金石馬拉松只停了一屆，仍能保持世界田聯的認證。（萬金石馬拉松fb）

台灣情况亦類似，4月開始確診數字急升，台灣衛生署數字顯示近幾個月每天新增以萬計個案。1月中金門馬改到4月舉行，2月中渣打台北馬更直接取消。當地疫情雖然持續嚴峻，但實際上與病毒共存。3月中獲世界田聯「精英標」認證的新北市萬金石馬拉松按計劃舉行，10Ｋ與全馬共有1.1萬人參賽。各縣市亦持續舉行小型的路跑與越野跑賽事。踏入10月，高雄馬與日月潭馬同於10月30日舉行，直至年尾，田中馬、南投馬及台北馬都會陸續上演。

中國的馬拉松停擺一段時間，國慶後重新上路。（Wuxi Marathon fb）

跑步賽人群聚集，政府往往考慮疫情擴散，而限制規模，甚至禁止舉行。跟香港一河之隔的中國，堅持動態清零，衛健委公布的新增確診數字，近日新增確診個案都在數百宗水平。國內一些體育網站的跑步專頁，已久久未有賽事報道。

翻查記錄，去年至今年4月，多個賽事都因疫情而改期。近月疫情稍見好轉，但國內賽事仍未重開，如預定有30000人參賽的長春馬拉松，在賽前數星期，先押後再取消。

無錫馬拉松過去以櫻花為主題，今屆秉承紅粉色彩。（網頁截圖）

確診數字低，仍未重新上路，皆因「大時大節」。時近十一國慶，國務院在本月8日召開記者會，介紹科學精準防控，務求「發現一起，撲滅一起」，明示在國慶前後減少跨市行，避免人群大範圍移動。不必要的聚集一律減少，包括非必要的培訓、會展、文藝演出等，時期由9月10日至10月31日。

是以，中國的熱門馬拉松賽已經蠢蠢欲動，無錫馬拉松及長沙馬拉松都在11月6日舉行，兩賽的總名額分別為2.7萬人及2.4萬人。而中國兩場獲「精英白金標」的全馬之一廈門馬拉松，在世界田聯的賽程中定於11月27日舉行。而最接近香港的一場，或許是深圳馬拉松。內地傳媒指深圳馬或於12月18日回歸。

去年10月24日，渣馬在疫情中舉行，防疫措施嚴密下圓滿結束。事後未有爆疫。（資料圖片/張浩維攝）

至於香港，第25屆渣打香港馬拉松未能於11月20日舉行，經過一輪磋商，有可能改至明年2月12日舉行，人數及安排未定。