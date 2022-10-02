英國毅行者｜香港人組隊奪平民組第一　前四徑冠軍：為港增光

香港的樂施毅行者2022未能滿足政府防疫要求，今年再次取消實體賽，而英國毅行者就在上月底順利舉行，4位香港人跑手組成「852 runner」隊伍，創出佳績，以12小時28分25秒贏得平民組冠軍。

其中一位隊員梁俊強（Jacky）曾是香港「四徑」紀錄保持者，他表示這次比賽令他憶起跑香港毅行者的回憶，並有為港增光的感覺，希望鼓勵到大家堅持及努力，就可以造出好成績。



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四名香港人上月底組隊參加英國毅行者。（由受訪者提供）

852是香港長途電話的區號，「852 runner」即是香港跑手的意思。這支隊伍由Jacky、Marco、Mango及Andy四位移居英國的香港跑手組成，還有另一位港人Wesley作為補給隊，在沿途檢查站支援四人。

Jacky、Marco、Mango、Andy及Wesley的合照。（由受訪者提供）

英國毅行者比香港易跑

四名香港跑手居於英國不同地方，所以之前未曾一起訓練，只能各有各操。他們賽前沒有想過名次，目標希望12小時左右完成，在天黑前衝線。英國毅行者的賽道跟香港一樣約100公里，但地勢及路況大不同，全程2300米攀升，沒有樓梯，至於香港毅行者的攀升超過4000米，極多石屎路及樓級。

Jacky說：「（英國毅行者）最高的山大約二百幾米，你幻想要經很多山丘仔，每個百幾米二百米。香港毅行者樓梯多，山又斜得多，香港的確難跑一點。」

2021年四徑，梁俊強按傳統親吻代表四徑終點的綠色郵筒，成為首位「breaking 50」的跑手。（資料圖片/Photo by Vincent Chan）

移民英國前，Jacky去年在「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」成為第一位打破50小時紀錄的選手，以49小時21分跑完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。在今年的四徑，黃浩聰46小時55分刷新Jacky的紀錄，成為比賽史上第二位「穿50」的跑手。

梁俊強去年完成四徑後接受訪問。（資料圖片/顏銘輝攝）

2021年報道：香港四徑超級挑戰｜梁俊強50小時內跑完298公里創紀錄

Jacky以前在香港跑過很多山賽，今次參加英國毅行者亦大開眼界。他指英國毅行者很有軍隊的感覺，檢查站比較原始，只有清水供應，用的是軍用帳篷，又有啹喀兵。他說：「香港會有其他政府機構及義工幫忙，香港的檢查站食物比較多樣化，路上會有很多人打氣，始終交通方便，香港毅行者的嘉年華熱鬧程度會濃厚一點，各有特色。」

「852 runner」以12小時28分25秒贏得英國毅行者平民組冠軍。（由受訪者提供）

港、英毅行跑手心態大不同

他覺得香港毅行者的參賽隊伍，大多都會追求時間，但英國的不一樣，「造時間的氛圍有，集中在軍人組」。他續說：「啹喀兵內部訓練感覺很濃厚，在軍人組別中，他們都爭時間。平民組方面，見到第二名大約12個鐘多，之後平民組的時間差別比較大，大部分志在約4個朋友一起行山籌款。」

Jacky透露，英國毅行者的賽道沒有樓級，也沒有石屎路，反而會有香港少見的草坡路。（大會Facebook）

Jacky在今年7月發現右腹有硬塊，懷疑患上癌症，一度退出，幸好發現虛驚一場，重返團隊，賽前用了3周準備。比賽過程中，他們都遇上不同的困難，但都能夠一一克服。Jacky說：「有人跑到爆爆地（竭力不適），都幾個輪住，我有啦！Marco及Andy都有。我們以團隊為主，隊友之中有人慢下來的話，就會調節速度遷就那位爆爆地的隊友，讓他慢慢恢復，之後可以再跑。」

Jacky（右二）希望他們的成績可以鼓舞香港人。（由受訪者提供）

互相遷就 攜手創佳績

「我有反胃，Andy都有，我會食冬薑開胃，之後沒問題。Andy嚴重一點，他有嘔口水的狀態，有食止痛藥及胃藥，慢慢再調節步速，等他身體恢復，走到最後20公里路回終點。」Jacky說：「大家不需要多說話，會鼓勵、陪住不適的隊友調節，一齊休息，令團隊避免更嚴重的狀況出現，我覺得這方面做得幾好。」

能夠跟其餘3位港人跑手組隊，Jacky表示感覺親切，「大家都講廣東話」，各自會分享在英國不同地方的生活及練跑方式。Jacky在比賽過程中也想起以前跑香港毅行者的畫面，他說：「今次跑到差不多50公里時，我都會話來到沙田坳道、沙田坳了。」在香港毅行者的賽道麥理浩徑，沙田坳是路線的中間，距離起點北潭涌50約公里。

「852 runner」贏得英國毅行者的平民組冠軍。（大會官網）

Jacky四人最終以12小時28分25秒衝線，全場排名第8位，在平民組別得到冠軍，排名在他們之上的都是軍人隊伍。Jacky說：「香港人只要在英國一樣努力，都一樣可以做到成績，亦都證明到給自己、香港人同本地人見到，在運動方面，只要努力都會有成績。為港增光，我們都有這種感覺，我們的衫上都有寫住香港人。」

梁俊強去年移民前舉辦告別跑，與跑友道別。（資料圖片/顏銘輝攝）

梁俊強移民英國前訪問 不捨跑班學生還有大東山

Jacky現居於蘇格蘭的格拉斯哥，每星期都會上附近一座叫Ben Lomond的山峰，海拔高974米，當作恆常訓練。他覺得那裏的山徑有親切感，有點像香港，他說：「（Ben Lomond）最近我的家，有大帽山、鳳凰山的感覺，跑的時候覺得路段似大東山。」

Jacky喜歡到Ben Lomond訓練，不時會在社交網站分享風景照。（由受訪者提供）

他還會去其他山區練長課，但要視乎天氣，因為當地一旦天氣轉差，風速會很高，十分危險。他說：「天氣好就要把握機會去山區，訓練攀升及距離。」相比以前在香港做教練，會有班學生跟他跑山，Jacky也承認移民後有孤獨的感覺，他說：「尤其是我住格拉斯哥，跑山的香港人不多，有時上山都是約一兩個朋友去，有他們陪伴沒有那麼孤獨。當我訓練再長距離比賽，就沒有辦法了，就要一個人去練，變相都會比較悶，都要努力及適應，保持初心及目標去做好自己。」

「852 runner」隊員的跑衫上，都有「香港人」的字眼。（由受訪者提供）

在香港，他是教練，傳承越野跑，但來到英國，他表示換了個角色，「我是來謙虛學習」。他說：「這裏要跑草坡的，沒有明顯山徑，一直跑落山。我是來學習，整合已有的經驗，將來再分享給更多香港人。」他希望這次跑英國毅行者的經歷，會為港人帶來正能量，「鼓勵大家堅持努力，做好自己的生活，跑好自己的成績」。