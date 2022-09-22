跑步︱ASICS半馬挑戰賽鬼祟更改路線　3個7K變圍住迪欣湖跑7個3K

撰文：吳慕兒
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繼日前渣打香港馬拉松（渣馬）「死過翻生」，另一由香港田徑總會（田總）主辦的本地主要長跑賽事「ASICS香港半馬拉松挑戰賽」，近日涉「鬼祟」更改路線，再次惹來跑界熱議。
事實上，當全球各地已全面復辦長跑賽事，香港在這方面仍困難重重，田總今年主辦的三大長跑賽全部受到不同程度影響，甚至要取消賽事，令跑手十分無奈。

ASICS香港半馬拉松挑戰賽，近日涉「鬼祟」更改路線，惹來跑界熱議。（田總官網截圖）

田總三大長跑賽困難重重

田總昔日每年主辦四大長跑賽事：渣打香港馬拉松、香港10公里錦標賽（天水圍10K）、香港半馬拉松錦標賽（美津濃半馬）和香港15公里挑戰賽，近年15公里賽已停辦，本地長跑好手想搶分爭排名，只剩下前三項賽事，及後增設香港半馬拉松挑戰賽，亦即是今年10月2日上演的ASICS半馬挑戰賽。

原定今年8月尾舉行的天水圍10K，賽前4日取消賽事。（田總提供）

天水圍10K被迫取消

原定今年8月28日舉行的香港10公里錦標賽（天水圍10K），賽前4天突然因為政府就參賽者及工作人員人數，「落閘」至合共500人，無奈宣布煞停。當時同受影響的還有維港泳2022（及後政府放寬人數至1500人，比賽終可照辦），令田總及泳總罕有地聯合發表聲明。

當時田總行政總監伍于豪表示，希望政府有更明確指引，雙方能就舉辦比賽詳情磋商，而非一刀切，令人無所適從。

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田總一度宣布取消渣馬，4天後獲「復活」但改在2023年2月舉行。（資料圖片／張浩維攝）

渣馬「死過翻生」

就連跑界年度盛事渣打香港馬拉松（渣馬），田總也因遲遲未收到政府回覆，一度在9月16日宣布取消賽事。受政府防疫嚴格規定所限，田總為渣馬已與港府角力多時，取消賽事消息一出，引來各方批評，經過連日磋商，終在9月20日現轉機。

當日上午已傳出渣馬延至2023年2月12日舉行的消息，同日下午田總發聲明指：「香港田徑總會過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日（星期日）舉行第25屆渣打香港馬拉松」。可能由於延期至2023年上演，田總不再稱賽事為渣馬2022，而是「第25屆渣打香港馬拉松」。

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ASICS半馬挑戰賽突然更改路線，變成在迪欣湖瘋狂衝圈。

ASICS半馬挑戰賽鬼祟改路線

當全城焦點放在渣馬身上，在此之前上演的香港半馬拉松挑戰賽（ASICS半馬挑戰賽），其實同樣出現不少問題。賽事今年轉換贊助商，路線改跑大嶼山迪士尼海鳴路。根據田總8月11日公布的路線：「跑手於海鳴路出發，經神奇道前往迪欣湖活動中心，於植物園跑往欣澳道後折返，再於原路跑往迪欣湖活動中心、神奇道及海鳴路完成首圈賽事（約7公里），運動員共須進行3圈賽事。」

這項10月2日舉行的賽事，分為挑戰組及非挑戰組，名額1000人，香港跑手「餓賽」已久，8月11日即日報名消息一出，田總同日已另發帖文宣布名額已滿。直至近日已報名參賽跑手收到田總電郵，指出「因應防疫相關安排」，非挑戰組賽事改為10月1日晚上舉行。

有趣的是，有關電郵尾部留下註腳：「如本賽事之最新安排未能獲得批准，此項目賽事將被取消而相關已繳付的報名費將獲全數退回。」言下之意就是，挑戰組與非挑戰組賽事分開兩日舉行的安排，尚未獲政府審批，為免賽事跟天水圍10K一樣被一刀切取消，田總唯有壯士斷臂——先求力保挑戰組賽事，將非挑戰組割捨出來，必要時犧牲後者。

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跑手不滿「3個7K」變「7個3K」

ASICS半馬挑戰賽的重大改動不止於此，最令跑手不滿的是，賽事路線由原定大嶼山迪士尼海鳴路跑「3個7K」，悄悄改為圍着迪欣湖跑「7個3K」，令受傷風險大增。有參與今年挑戰組賽事的資深跑手埋怨，「路線既窄又多急彎，驚撞對頭車或者超前時會發生危險，因為不斷兜圈，lap人（超圈）或被人lap 的機會大增」、「仲要好窄咁多人跑，好危險」，另有跑手諷刺道，「兜圈兜到暈，不如在運動場搞就算」。

賽事路線出現如此重大變動，田總並無另發電郵或在官方Facebook發文通知參賽者，只是悄悄在賽事網頁上載新路線圖，不過仍被一眾熱心跑手發現，並熱烈討論。田總今年主辦三大長跑賽事，隨天水圍10K臨門取消，渣馬改在明年二月舉行，ASICS半馬挑戰賽極可能是唯一「倖存者」，現時距離賽事只剩10天，到最後還會不會再生變卦？

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