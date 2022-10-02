跑鞋2022｜UA Machina 3實測　加重量求穩定中底硬朗緩震有影響

運動融入生活，不少打工仔「返工等收工」，只為跑步健身鬆一鬆。運動衫褲，毛巾水壺，行李多多，一對鞋可以走天涯，已經幫大忙。

美國品牌Under Armour的跑鞋系列Machina 3，外觀與規格都秉承該系列以穩為先的賣點。今回中底及後跟都有改變，重量加一點，也要保持穩定。



Under Armour HOVR Machina 3

中底高度（鞋跟 / 前掌）：28/20毫米

中底：UA HOVR

外底：發泡橡膠

重量：約300克

目標用家：初學者／日常運動／輕鬆跑／健身

官方定價：$1299

Under Armour HOVR Machina 3（何偉畧攝）

UA HOVR Machina 3簡介：

品牌在本年5月推出系列第3代，相比近兩年推出的首兩代，最大改變在於調整HOVR物料中底，分佈於前掌及腳跟的兩塊中底，密度有改變，前掌較硬，後跟較軟，希望讓跑手跑步時着地腳感舒適，而向前推進時腳感變得實在，得到更佳的回饋。

腳跟穩定設計亦加強，鞋楦上置有一塊TPU塑料墊，觸感頗硬。鞋領厚而緊貼足踝，不讓腳步左搖右擺。值得一提的是，按官方網頁數據，今代重量達到300克左右，較上代重量增加約10克，以近年推出的新款跑鞋而言，可算「重磅」。

中底看來巨型，其實高度較上代為低。（何偉畧攝）

測試路段：

1. 荃灣海濱>機場核心計劃展覽中心停車場折返（8km，步速：6分30）

2. 荃灣海濱>深井嘉頓工廠折返（10km，步速：5分30-7分）



荃灣海濱出發，沿青山公路往深井方向跑及折返。路面平整，深井村至停車場約有250米的斜路，而汀九橋至深井約500米路段為「長命斜」。



試後感

UA以研發及生產高機能運動服裝而聞名，是不少健身愛好者的選擇。至於鞋款，UA硬地足球鞋曾是筆者追捧之選，要到日本旅行「掃幾對」，跑鞋則是第一次穿。

Machina 3的外觀相當「大份」，中底的後跟部分高28毫米，看起來相當厚。雖說後跟的中底物料較前掌部分為軟，但經過兩回試跑並用不同速度測試，仍然相當硬淨。

後跟加入一塊硬身塑料，讓跑鞋後跟部分變得穩定。（何偉畧攝）

廠商調整鞋的兩段密度中底，前掌部分較硬，以求向前提步時帶來實在的推進感覺。首課首2-3公里，保持大約7分鐘步速，最初提醒自己保持前掌觸地，尚且感到微微回彈，幫助踏出下一步。但及後來到上斜段，腳步開始放慢，改為傾向中後掌着地，便覺中底後跟部分相當硬。廠商設計這部分的中底物料較軟身，提供較柔軟的觸地感，惟首課跑來，後跟部着地稍感覺猶如踏在磚地上。

新鞋落地，要踩個「十K八K」才開始上力。第二課跑夠10K，頭半程嘗試提升速度至5分半。較高速度下，跑鞋在抓地和加速方面都算靈敏，落斜時稍稍加速，沒有因為自身重量而拖泥帶水。後跟穩定設計加上鞋領雙重固定下，越過跑友或落斜這些高速扭動足踝的路况下，鞋身依然緊緊包覆，沒有飄離。不過，到了後段放慢腳步，吸震效果較弱的問題漸漸出現。

編織鞋面，伸展度尚可，留意前掌較窄。（何偉畧攝）

高速跑時或許未有感覺，放慢腳步跑上暗斜，感覺到震動回傳到膝部和大腿，第二課保持5分半至6分步速，維持約2公里，及後放慢到6分半至7分步速。上斜之際隱約感覺到着地時震動。近月跑程不太多，10K過後感到有點痠軟，屬意料之外。

鞋領墊頗厚，穿上腳已貼近足踝，穩定足部扭動。此外，鞋款可連接藍牙，駁通品牌的跑步應用程式。（何偉畧攝）

總結

過去測試不少初階跑步鞋款，不外乎重於保護，例如重量和穩定性，好讓初哥「安心上路」。這一對亦不例外，日常跑步需要游刃有餘，運動以外時間穿起來走路，一上腳已經感到鞋領貼住足踝，步行時相當舒適。縱然跑步時感覺中底硬，緩震不足，但日常運動絕對足夠。

再看品牌素以高性能稱著，這一雙鞋以穩為先，說是跑鞋，更像一雙可以應付日常生活需要的運動鞋。它勝在穩定，抓地亦沒問題，如此穩陣其實頗合上班族的運動習慣。一對鞋既適宜步行，放工去跑步，或走進健身室操肌，大部分器材以至各種移動要求不多的運動，鞋款相當穩定，站立夠穩，足以應付。