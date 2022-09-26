柏林馬拉松｜巴西名宿卡卡完成初馬　成績與球壇長跑王差幾遠？

周日柏林馬拉松，除了萬眾焦點的「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）外，還有一位名動天下的跑手，他是前世界足球先生卡卡。40歲的卡卡首次參加馬拉松長跑比賽，以3小時38分06秒完成。



卡卡出席賽前的宣傳活動。（Twitter）

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卡卡賽前表示，覺得馬拉松這項運動很特別，普通人都可以跟專業跑手同場競技。他說：「我非常期待，當然我跟那些人（指向專業跑手）完全不一樣，但這個正是馬拉松美好之處。作為業餘跑手，我可以跟職業選手一起跑步。」卡卡表示以3小時40分為目標，「如果我感覺好，我會快一點」。

最終，卡卡完成了賽前定下的目標，以3小時38分06秒完成，平均每公里5分16秒。

卡卡在柏林馬拉松的分段時間。（Twitter）

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外國傳媒統計球壇中人跑馬拉松的成績，發現比卡卡快的大有人在，其中有3位可以在正式比賽中「SUB 3」。曾效力車路士的前俄羅斯國腳史馬田（Alexei Smertin）在喀山馬拉松跑出2小時48分17秒，他在柏林馬拉松亦造出過2小時57分45秒的佳績。

原來史馬田是長跑好手。（Getty Images）

兩位西班牙球壇名宿安歷基（Luis Enrique）及魯爾（Raul Gonzalez）也是跑得之人，前者在2007年佛羅倫斯馬拉松跑過2小時57分58秒的成績，而魯爾就在2018年的馬德里馬拉松跑出2小時59分25秒。

蘇格蘭球員戴利（Christian Daily）在2013年倫敦馬拉松跑過3小時06分26秒。在同一屆倫馬，前愛爾蘭國腳基爾賓尼（Kevin Kilbane）跑出3小時14分44秒。

洛賓（右）今年初完成了人生首場全馬比賽。（Twitter）

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荷蘭飛翼洛賓（Arjen Robben）退役後都有參加長跑，他今年完成「初馬」，於鹿特丹馬拉松造出3小時13分40秒。前利物浦的西班牙守將艾比路亞（Alvaro Arbeloa）在2019年華倫西亞馬拉松跑出3小時15分51秒。

李斯特城名宿艾錫（Muzzy Izzet）在2011年倫馬跑出3小時22分36秒。前曼聯射手約基（Dwight Yorke）在2011年倫馬跑出3小時31分56秒。或者卡卡可以排在約基之後，在這個球壇長跑榜上名列第10位。