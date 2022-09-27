跑步｜傑祖基三大目標Sub2外尚有一項人類創舉　六大馬仍欠兩冠

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）在周日（27日）柏林馬拉松掄元，把自己保持的世界紀錄推快半分鐘。

傑祖基登峰造極，目標自然是全人類期待的正式「Sub2」。除此之外，他尚有兩個目標，一個前人未達，另一個，可能你身邊都有跑友早已「爆機」。



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37歲的傑祖基在「福地」柏林展現驚人速度，頭半程之高速令人驚訝。與2小時大關尚差69秒，將會是「跑神」以至人類最為期待的目標。

傑祖基在周日刷新世界紀錄，距離2小時大關尚差69秒。（美聯社）

傑祖基在今回柏林馬賽前受訪，明言柏林是「人類挑戰極限的好地方」，還透露心中的三大目標。Sub 2是其一，「我相信已讓下一代看到，人類終有一天在一般跑道，例如柏林或其他地方，能夠突破兩小時。某一個好日子做到的，或許是我」。

一群穿黑衣速配員，追住穿白衫的傑祖基。這是2019年的1:59 Challenge。（資料圖片；路透社）

另一個目標同樣未有人做到，機會就在兩年後。傑祖基銳意爭取代表肯尼亞，出戰2024年巴黎奧運馬拉松，屆時39歲的他會爭取三連霸。奧運史上莫說三連霸，過去只有兩人曾兩奪奧運男子馬拉松金牌，包括埃塞俄比亞的Abebe Bikila（1960年羅馬、64年東京）及東德的Waldemar Cierpinski（76年蒙特利爾、80年莫斯科），前者在68年墨西哥城奧運馬拉松傷出，後者因共產國家集體杯葛84年洛杉磯奧運而無緣。

傑祖基在去年東京奧運以大熱姿態完勝。（Getty Images）

上述兩個目標都是人類創舉，第三項則相當「普通」。傑祖基賽前表示挑戰六大馬，六星連珠牌仍是心中目標，「我要完成六大馬，拿下獎牌」。他的足跡已遍及芝加哥、柏林、倫敦及東京，而且全部贏過，只未亮相波士頓馬拉松及紐約馬拉松。該兩場賽事分別於4月及11月舉行，賽期上配合傑祖基一年「兩隻馬」的競賽習慣。

跑神都無，我有！（IG@wmmajors）

這個目標對於跑神可謂「濕濕碎」，不少跑友或許有朝一日可以打趣說句「我早過跑神N年搞掂啦」，但傑祖基有機會將之提升到另一紀錄：六大馬全數奪冠。