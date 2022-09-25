「跑神」傑祖基柏林馬拉松再創世界紀錄　曾有機會Sub 2後段跌速

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）再次打破馬拉松世界紀錄！

2018年傑祖基在柏林以2小時1分39秒刷新世界紀錄，4年後的今天，他再次在這個被譽為世上最快的馬拉松賽道打破世績，以驚人的2小時1分9秒創出新世界紀錄！



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傑祖基柏林再創世界紀錄。（美聯社）

鳳凰無寶不落，37歲的傑祖基今次再度現身柏林，全為新世界紀錄而來。2018年9月16日，他在柏林創下2小時1分39秒新馬拉松世界紀錄，2019年在維也納成功創下sub 2創舉，即使未獲正式承認為新世績，「跑神」用一雙飛毛腿證明人類有能力在2小時內跑畢馬拉松距離。

2021年8月東京奧運，他為肯雅衛冕馬拉松金牌，時間僅為2小時8分38秒，今年3月東京馬拉松跑出2小時2分40秒，彷彿告訴全世界「跑神」已回復最佳狀態。今屆柏林馬拉松，傑祖基再次有備而來，在3個領跑員引路下，頭5公里僅用14分14秒，跟他2019年在維也納一樣，他像飛一樣快。

在3個領跑員身後的傑祖基，前半程每節分段時間均較世界紀錄更快。（直播截圖）

10公里28分22秒，傑祖基以每公里1分59.41秒速度狂奔，這個pacing跟他在維也納做出sub 2時雷同。按照這個速度，他不止能刷新馬拉松世界紀錄，而且更能成為歷來首個跑手在正式馬拉松賽事以2小時內完成。

傑祖基（左2）重返柏林，劍指新世界紀錄。（美聯社）

傑祖基十分珍惜羽毛，2013年轉跑全馬以來，每年最多只跑兩次全馬比賽，今次柏林馬僅為他第19個全馬賽事。15公里，他的時間為42分33秒。20公里開始速度稍跌，56分45秒完成，半馬時間59分51秒，時間維持在一個小時內。

25公里，分段時間1小時11分7秒，稍為跌出2小時完賽的預計時間。最困難的部分現在才開始，3位領跑員陸續退場，傑祖基能否打破世績甚至Sub 2，餘下路程要靠自己。

25公里後領跑員退場，傑祖基獨自與時間競賽。（直播截圖）

30公里，傑祖基的時間為1小時25分39秒，按此速度將以2小時零28秒完賽，仍較他保持的2小時1分39秒世界紀錄快超過1分鐘。第二位的23歲埃塞俄比亞跑手比利胡（Andamlak Belihu）僅落後「跑神」21秒。

38公里，傑祖基速度首次跌出每公里3分鐘大關。（直播截圖）

35公里，時間1小時40分10秒，他仍向新世績邁進，惟Sub 2應已難做到。38公里，他的時速每公里3分02秒，是他在賽事中最慢的1公里，首度跌出3分鐘大關。最終他以2小時1分9秒完賽，成功刷新自己保持的世界紀錄，較舊紀錄快30秒。

柏林是他的福地，除了2013年首次亮相當地得第二，之後在2015、2017、2018及今年均順利奪冠而回，並繼2018年後再創紀錄。今仗前半段以較進取的Sub 2速度狂放，可惜後半程逐漸跌速，始終未能在正式賽事突破2小時樓下大關，賽後他氣定神閒受訪，「很開心在柏林打破世界紀錄，前半程開得快是在計劃之內。」相信在正式比賽Sub 2，會是「跑神」未來賽事繼續努力的終極目標。

「跑神」衝線一刻：

在30公里曾僅落後「跑神」21秒的比利胡，後段失速僅以2小時6分40秒得第四，傑祖基肯雅同鄉哥利爾（Mark Korir）以2小時5分58秒得第二，埃塞俄比亞另一跑手阿巴迪（Tadu Abate）以2小時6分28秒得第三。

傑祖基在男子全馬大熱封王，女子組賽果卻爆出大冷門。第二次跑全馬的埃塞俄比亞選手艾絲花（Tigist Assefa），以2小時15分37秒奪冠，較個人最佳時間（PB）足足快了18分鐘，也是歷來女子全馬第三最快時間。

艾絲花PB足足18分鐘封后，爆出冷門。（美聯社）